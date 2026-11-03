Formula 1 Meksika GP

Hamilton: "Takıma olan güvenim değişmedi, en iyi günlerimiz hâlâ önümüzde"

Lewis Hamilton, Meksika Grand Prix'sinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kimi Antonelli'yi dünya şampiyonluğu nedeniyle tebrik ederken Ferrari'nin kaçırdığı galibiyete de değindi.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 3 Kas 2026 14:30

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Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Lewis Hamilton, pazartesi akşamı Meksika'da yaşananlara ilişkin uzun bir açıklama yayımladı.

Yedi kez dünya şampiyonu, paylaşımına öncelikle yeni dünya şampiyonu Andrea Kimi Antonelli'yi tebrik ederek başladı.

"Öncelikle yeni dünya şampiyonu Kimi Antonelli'yi içtenlikle tebrik etmek istiyorum. Kariyerini bu kadar yakından takip etmek ve bu başarıyı seninle birlikte kutlamak, yılın benim için en güzel anlarından biriydi. Bu, sonuna kadar hak edilmiş bir başarı ve uzun süre kırılamayacak bir rekor."

"Mercedes'in seninle birlikte kutlama yaptığını görmek harikaydı. Bu anın tadını çıkar, ailene yakın kal ve tutkunla enerjini her zaman koru."

Hamilton daha sonra Ferrari'ye ve tartışmalı şekilde sonuçlanan yarışa odaklandı. Yarışı Max Verstappen'in arkasında ikinci sırada tamamlayan Britanyalı pilot, özellikle galibiyet fırsatının kaçırılmış olmasından duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.

Hamilton, Ferrari'nin hafta sonu boyunca karşılaştığı zorluklara değinerek şu ifadeleri kullandı: "Bizim açımızdan zorluklarla dolu bir hafta sonuydu. Pek çok beklenmedik durumla başa çıkmak zorunda kaldık ancak mekanikerlerimiz ve mühendislerimiz inanılmaz bir iş çıkardı."

Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

"Bu yıl hep birlikte büyük ilerleme kaydettik. Bu gelişim, hem pistte hem de fabrikada herkesin muazzam çabasını gerektirdi. Bu nedenle kazanabileceğimiz bir yarışı kaybetmek çok can yakıyor. Önümüze çıkan her fırsatı değerlendirmeliyiz. Bunun son derece sinir bozucu bir durum olduğunu inkar etmeye gerek yok."

"Bu tür fırsatları yaratmak için gereken koşulların ne anlama geldiğini çok iyi biliyorum. Takımın kendisinden beklediği standartlar, benim kendimden talep ettiğim standartlar ve taraftarların bizden beklentileri... Herkes bizi en iyi halimizde görmek ve kazandığımızı izlemek istiyor."

"Biz burada yarışmak için bulunuyoruz ve kazanmak istiyoruz. Mücadele etmek gerekiyor ancak bir mücadele takıma zarar vermeye başladığında dürüst olmalı ve hatalarımızdan ders çıkarmalıyız. Piste çıkmamızı sağlayan herkese karşı sorumluluğumuzu yerine getirmeye devam ederken birbirimizi sınırlarımızın sonuna kadar zorlayabiliriz."

Hamilton, paylaşımının sonunda Ferrari'ye olan güveninin değişmediğini ve takımla birlikte yeniden doğru yola girmek için elinden geleni yapacağını belirtti: "Elimden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğim. Bu takıma olan güvenim değişmedi. Her şeyi yeniden doğru yola sokmaya yardımcı olma konusundaki kararlılığım da aynı şekilde devam ediyor."

"Bizi desteklemeye devam edin. Bu takımla yolculuğum henüz başladı ve en iyi günlerimiz hâlâ önümüzde."

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- Motorsport.com Ekibi

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