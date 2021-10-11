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Formula 1 / Türkiye GP Haberler

Hamilton, takıma 'kızgın' olduğu iddialarını reddetti

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Lewis Hamilton, iki tarafın da strateji konusunda çatışmasının ardından Mercedes'e kızgın olduğu iddialarını reddetti.

Hamilton, takıma 'kızgın' olduğu iddialarını reddetti

2021 Türkiye Grand Prix'si soğuk ve yağmurlu başladı ancak pist kurusa da Sebastian Vettel'in orta hamurda gösterdiği performanstan da anlaşıldığı üzere kuru zemin lastiklerine geçmek imkansızdı. 

Mercedes, Hamilton'ın geçiş lastiklerini yenilemek için pite almak istedi ama Hamilton pozisyonunu korumak ve Perez'den üçüncülüğü almak adına yarışı lastik değiştirmeden tamamlamak istedi.

Hamilton için olabilecek en yüksek pozisyonda olmak, şampiyonadaki rakibi Max Verstappen ikinci sırada gittiği için büyük önem taşıyordu.

Fakat Hamilton pite gelmeyi reddetmesinden 8 tur sonra -51. turda- tavrını devam ettirmedi ve yeni set geçiş lastikleri için pite geldi.

Hamilton, yarışa Perez ve Leclerc'in ardından geri döndü ve telsizden pite gelmesinin bir hata olabileceğini belirtti.

Mercedes tek set geçiş lastikleriyle yarışı tamamlamanın imkansız olduğunu düşündü ancak Alpine sürücüsü Esteban Ocon, pite gelmeden yarışı 10. sırada bitirebildi.

Hamilton son turlarda Pierre Gasly'e karşı savunma yapmak zorunda kaldı ve yarışı beşinci sırada tamamladı ve şampiyona liderliğini altı puan avantajla Verstappen elde etti.

Hamilton, yaşanan gerilimin ardından sosyal medya hesabından, Mercedes ve kendisinin, her şeyi geride bıraktığını ve bir kızgınlık söz konusu olmadığını açıkladı.

Lewis Hamilton, Mercedes, with Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG, in the garage

Lewis Hamilton, Mercedes, with Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG, in the garage

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Hamilton, Instagram hesabı üzerinden, "Bu sabah bazı basın kuruluşlarının, dünkü yarışta ne zaman pit yapılacağına dair yaşananları biraz fazla abarttığını gördüm."

"Takımıma kızgın olduğum doğru değil."

"Takım olarak en doğru stratejiyi uygulamaya çalışıyoruz ama yarış ilerledikçe sürekli değişen faktörler yer alıyor farklı kararlar alınabiliyor. "

"Dün pistin kuruyacağını düşünerek dışarıda kalma riskini aldık ancak pist kurumadı. Ben finişe kadar kalmak istedim ancak bu benim kararımdı ve işe yaramadı."

"Nihayetinde pite geldik ve en doğru karar buydu. Yaşayıp öğreniyoruz. Takım olarak kazanıyoruz veya kaybediyoruz."

"Yarışırken, radyoda kibar veya sakin olmamı asla beklemeyin. Hepimiz hırslıyız ve o an bu hırsımız her sürücüde olduğu gibi dışarı bu şekilde yansıyabiliyor."

"Bütün kalbim ve ruhumla yarışıyorum ve beni buraya kadar içimdeki ateş getirdi. Ancak kaygılarım çabucak unutuldu ve bunun üzerine konuştuk. Şimdiden bir sonraki yarışa odaklanıyoruz."

"Bugün takım olarak yükselmemiz için başka bir gün." yazdı.

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