Hamilton, takıma 'kızgın' olduğu iddialarını reddetti

2021 Türkiye Grand Prix'si soğuk ve yağmurlu başladı ancak pist kurusa da Sebastian Vettel'in orta hamurda gösterdiği performanstan da anlaşıldığı üzere kuru zemin lastiklerine geçmek imkansızdı.

Mercedes, Hamilton'ın geçiş lastiklerini yenilemek için pite almak istedi ama Hamilton pozisyonunu korumak ve Perez'den üçüncülüğü almak adına yarışı lastik değiştirmeden tamamlamak istedi.

Hamilton için olabilecek en yüksek pozisyonda olmak, şampiyonadaki rakibi Max Verstappen ikinci sırada gittiği için büyük önem taşıyordu.

Fakat Hamilton pite gelmeyi reddetmesinden 8 tur sonra -51. turda- tavrını devam ettirmedi ve yeni set geçiş lastikleri için pite geldi.

Hamilton, yarışa Perez ve Leclerc'in ardından geri döndü ve telsizden pite gelmesinin bir hata olabileceğini belirtti.

Mercedes tek set geçiş lastikleriyle yarışı tamamlamanın imkansız olduğunu düşündü ancak Alpine sürücüsü Esteban Ocon, pite gelmeden yarışı 10. sırada bitirebildi.

Hamilton son turlarda Pierre Gasly'e karşı savunma yapmak zorunda kaldı ve yarışı beşinci sırada tamamladı ve şampiyona liderliğini altı puan avantajla Verstappen elde etti.

Hamilton, yaşanan gerilimin ardından sosyal medya hesabından, Mercedes ve kendisinin, her şeyi geride bıraktığını ve bir kızgınlık söz konusu olmadığını açıkladı.

Lewis Hamilton, Mercedes, with Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG, in the garage

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images