Hamilton: "Takıma ışık tutmaya devam etmeliyim"

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Sezonun ilk yarışına yedinci başlayan Hamilton, takım arkadaşı George Russell'ı geçmesi ve Charles Leclerc'in yarış dışı kalmasından faydalanarak mücadeleyi beşinci sırada tamamladı.

Hamilton için en büyük sıkıntı, iyi bir start alarak geçtiği Fernando Alonso'nun kendisini yakalaması ve Mercedes W14'ün Alonso'yu savunmak için yetersiz kalması sonucu tüm çabalarına rağmen geçilmesiydi.

Geçen sezondan bu yana takımın fazla ilerleme kaydetmemesinden endişe duyup duymadığı sorulan Hamilton, kendisinin sadece takımı motive etmek zorunda olduğunu söyledi.

Yarışın ardından konuşan Hamilton, "Endişelenmek doğru kelime olmaz. Söyleyebileceğim bir şey yok, çok fazla konuşmak istemiyorum. Sadece çalışmaya devam etmeliyiz."

"Olmamız gereken yerde olmadığımızı biliyoruz, ideal araca sahip olmadığımızı da biliyoruz. Sürmesi zor bir araç."

"Yine de pozitif kalmaya çalışmalı, başımı dik tutmalı ve çocukları zorlamaya devam etmeliyim. Onlara ışık tutmaya ve alabileceğim en iyi puanları almaya çalışmalıyım."

"Podyumdan kilometrelerce uzaktaydık. Onun [üçüncü sıradaki Alonso] önünde bir Ferrari vardı, bu yüzden normalde en fazla altıncı olabilirdik. Podyum yakınımızda bile değildi." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Mercedes 2022 sezonunun büyük bölümünde güçlü bir yarış temposuna sahipti, ancak bu kez ilk yarışta lastiklerin çabuk aşınmasıyla baş etmek zorunda kaldı.

Hamilton, "Genel olarak geçen yılla aynı hissettim. Sabah stratejiyi belirlediğimizde çocuklara lastiklerin pek de dayanamayacağını söyledim, öyle de oldu."

"Yapacak çok işimiz var. Yere basma gücüne ihtiyacımız var, şu an yeterince yere basma gücüne sahip değiliz. Arka ve ön tarafa daha fazla yük bindirir bindirmez hızımızı artıracağız."

Alonso ile olan mücadelesi hakkında ise Hamilton, "Bir an için eğlenceliydi. O sırada performans açısından farklı bir ligdeydi, nitekim hızla farkı açtı."

"Yine de yaşadığımız küçük mücadeleden keyif aldım, beni yakalama şeklinden dolayı geçileceğimi biliyordum."

"Fernando'ya büyük tebrikler, harika bir iş çıkardı ve bunu görmek gerçekten inanılmaz. Ayrıca tüm Aston Martin ekibine de tebrikler, çok iyi bir iş çıkardılar."

"Yapacak işlerimiz var, çünkü araçlarının yarısı bizim aracımız. Bizim rüzgar tünelimizi kullanıyorlar, aero çalışmalarını bizim rüzgar tünelimizde yapıyorlar, bu yüzden yapacak işlerimiz var." dedi.