Hamilton: "Takıma bozuk bir plak gibi Red Bull'un yönünde gitmelerini söylüyorum"

Hungaroring Pisti'nin istatistiksel olarak en başarılı ismi olan Lewis Hamilton, sıralama turlarında harika bir tur atarak pole pozisyonuna uzanmıştı ve bu pistteki 9. pole pozisyonunu almıştı.

Gridde onun yanında ise Max Verstappen yer alıyordu. Bu ikilinin geçmişi düşünüldüğünde, start hakkında oldukça heyecanlıydık.

Heyecanla beklediğimiz startta Verstappen çizgiden daha iyi kalktı ve hemen Hamilton'ın yanına geldi. İstediği startı alamayan Hamilton ise sağa kırarak Verstappen'i engellemeye çalıştı ama ikili ilk viraja yan yana girdiler.

İlk viraja gelinirken Verstappen içeride, Hamilton dışarıdaydı. İçeri çizgide yer alan Verstappen, içeri çizginin de avantajını kullanarak Hamilton'ı geçti.

Verstappen ile birlikte dışarı açılan Hamilton, bundan dolayı iki McLaren'a da geçildi ve kabus gibi bir ilk tur geçirerek 4. sıraya geriledi.

Böylelikle İngiliz pilot için çok kötü bir ilk tur geride kalmış oldu.

Hamilton, 3 sıra kaybettiği startını şöyle anlatıyor: "Startım aslında... Çizgiden ilk kalkışım çok da kötü değildi ama Max'in kalkışı kadar iyi de değildi."

"Biraz patinajda kaldım ve Max içeri çizgideydi. Sonrasında Max ilk virajda beni dışarı doğru süpürdü ve iki McLaren da beni geçti."

"Kesinlikle iyi bir start değildi, biraz 2015'teki startımı hatırlattı. Orada da ilk sırayı kaybetmiştim."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Lando Norris, McLaren MCL60, Oscar Piastri, McLaren MCL60, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, the rest of the field at the start Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Startın ardından ise öndekilerle kalabilecek tempoya sahip değildim. Aracın dengesi ilk stintte gerçekten çok kötüydü. Fazlasıyla önden ve arkadan kayma vardı, öndekilerin temposunu yakalayamıyordum."

"Stint'ler ilerledikçe, yarış ilerledikçe araç daha sürülebilir hâle geldi ve son stint çok daha iyiydi, tempomuz çok daha iyiydi."

"Dün gösterdiğimiz performanstan olumlu şeyleri alacağım, şu an olduğumuz yere gelmemiz için takım çok büyük bir efor harcadı. Sıralama turlarında herkesi yenmemiz gerçekten muhteşemdi ve bize şunu gösterdi: En iyi araca sahip olmamamıza rağmen harika bir tur atmıştık."

"Hâlâ yapacak çok işimiz var, yarış temposunda Red Bull'u yenmek için hâlâ gidecek çok yolumuz var gibi duruyor ve şu anda McLaren'ınların da arkasındayız. Zorlamaya devam etmeliyiz."

Lando Norris, McLaren MCL60, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Pole pozisyonunu almalarına rağmen "aracın geçtiğimiz haftalara kıyasla daha hızlı olmadığını" söyleyen Hamilton, Red Bull'a kıyasla daha büyük kanatlarla yarışmalarına rağmen onlar kadar yere basma gücü üretemediklerini vurguluyor.

Red Bull'un tabanından çok fazla yere basma gücü bulduğunu dile getiren Hamilton, takıma "bozuk bir plak gibi" Red Bull'un yönüne gitmelerini söylüyormuş.

"Aracımız geçen haftalara kıyasla daha hızlı değil. Bu hafta sonu daha hızlıydı ama kimse nedenini bilmiyor."

"Normalde Red Bull ve diğerlerine kıyasla daha büyük kanatlarla yarışıyoruz ama [buna rağmen] Red Bull, daha çok yere basma gücü üretiyor. Tabandan çok fazla yere basma gücü üretiyorlar."

"Bozuk bir plak gibiyim, sürekli çocuklara 'Red Bull yönünde gitmeliyiz' diyorum. Bu yüzden bu yöne gittiğimizi bu yılın aracında ya da en azından 2024 aracında görmek istiyorum."