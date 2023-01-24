Hamilton: "Takıma, Black Lives Matter protestosundan bahsetmemiştim"

Lewis Hamilton , BLM tişörtü giyerek bazı pilotlarla birlikte bunu yapmayı tercih etti. Jay Shetty podcast'ine konuşan yedi kez Dünya Şampiyonu, kendisini durduracakları korkusuyla protesto hakkında takıma bilgi vermediğini açıkladı.

Ancak o dönemde pilotların, NFL oyuncusu Colin Kaepernick'in ırkçılığa karşı sembolik bir jesti haline gelen 'diz çökme' konusunda bir kararsızlığı vardı.

F1, araçların üzerinde yer alan 'End Racism' sloganının yanı sıra 'We Race As One' girişimini başlatmayı tercih etti. Pilotlara tişörtler verildi ve eşitlik çabalarının bir parçası olarak yarış öncesi bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacağı söylendi.

Hamilton, "Bunu yapmanın doğru bir yolu vardı, ama diz çökeceğim ilk gün takımıma bunu söylemedim. Çünkü bunu yapmanın benim için ne kadar önemli olduğunu anlamayacaklarını düşündüm."

"Black Lives Matter tişörtümü sakladığımı hatırlıyorum, orada onu giydim ve devam ettim. F1, 'We Race As One' sloganlı tişörtler hazırlamıştı ve bu tişörtleri herkese dağıttılar. Ama ben, 'Bunu giymeyeceğim, konu bu değil' dedim ve bu yüzden bunu yaptım."

"Sonrasında takım, 'Bize söyleseydin daha iyi hazırlanabilirdik' dedi ama beni durdurmaya çalışacaklarına dair bir korkum vardı."

"Ama bu sadece bir korkuydu, çünkü bu süreç boyunca inanılmaz destek oldular. Umudum, çocukların beni izleyip 'Neden diz çöküyor? O tişört ne anlama geliyor? Neler oluyor baba, anne?' diye sormasıydı. Sonra da ebeveynler bunu açıklamak zorunda kalarak garip bir duruma düşeceklerdi." dedi.