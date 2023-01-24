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Hamilton: "Takıma, Black Lives Matter protestosundan bahsetmemiştim"

Yedi kez F1 Dünya Şampiyonu, yarış öncesi düzenlenen 'We Race As One' seremonisi sırasında Black Lives Matter tişörtünü giyeceğini takıma söylememe sebebini anlatıyor.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Hamilton: "Takıma, Black Lives Matter protestosundan bahsetmemiştim"
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George Floyd'un öldürülmesi, Black Lives Matter (BLM) hareketini destekleyen çok sayıda ırkçılık karşıtı protestoya yol açtı.

F1, araçların üzerinde yer alan 'End Racism' sloganının yanı sıra 'We Race As One' girişimini başlatmayı tercih etti. Pilotlara tişörtler verildi ve eşitlik çabalarının bir parçası olarak yarış öncesi bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacağı söylendi.

Ancak o dönemde pilotların, NFL oyuncusu Colin Kaepernick'in ırkçılığa karşı sembolik bir jesti haline gelen 'diz çökme' konusunda bir kararsızlığı vardı.

Lewis Hamilton, BLM tişörtü giyerek bazı pilotlarla birlikte bunu yapmayı tercih etti. Jay Shetty podcast'ine konuşan yedi kez Dünya Şampiyonu, kendisini durduracakları korkusuyla protesto hakkında takıma bilgi vermediğini açıkladı.

Lewis Hamilton, Mercedes, Pierre Gasly, AlphaTauri, Valtteri Bottas, Mercedes, and the other drivers gather to stand in support of the We Race as One campaign prior to the start

Lewis Hamilton, Mercedes, Pierre Gasly, AlphaTauri, Valtteri Bottas, Mercedes, and the other drivers gather to stand in support of the We Race as One campaign prior to the start

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Hamilton, "Bunu yapmanın doğru bir yolu vardı, ama diz çökeceğim ilk gün takımıma bunu söylemedim. Çünkü bunu yapmanın benim için ne kadar önemli olduğunu anlamayacaklarını düşündüm." 

"Black Lives Matter tişörtümü sakladığımı hatırlıyorum, orada onu giydim ve devam ettim. F1, 'We Race As One' sloganlı tişörtler hazırlamıştı ve bu tişörtleri herkese dağıttılar. Ama ben, 'Bunu giymeyeceğim, konu bu değil' dedim ve bu yüzden bunu yaptım."

"Sonrasında takım, 'Bize söyleseydin daha iyi hazırlanabilirdik' dedi ama beni durdurmaya çalışacaklarına dair bir korkum vardı."

"Ama bu sadece bir korkuydu, çünkü bu süreç boyunca inanılmaz destek oldular. Umudum, çocukların beni izleyip 'Neden diz çöküyor? O tişört ne anlama geliyor? Neler oluyor baba, anne?' diye sormasıydı. Sonra da ebeveynler bunu açıklamak zorunda kalarak garip bir duruma düşeceklerdi." dedi.

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