Hamilton, takım patronları tarafından 2020'nin en iyi pilotu seçildi

On takım patronunun hepsinden, gizli kalmak şartıyla bu yılın en iyi 10 pilotunu seçmesi istendi.

Puan sistemi Formula 1'de kullanılanla aynıydı ve birinci 25 puan alırken, ilk ona girenler sırasıyla 18-15-12-10-8-6-4-2-1 puan aldı.

Oylamaya Ferrari takım patronu Mattia Binotto katılmadı.

Hamilton alınabilecek 225 puandan 171'ini alan isimdi ve takım patronları tarafından en iyi pilot seçildi.

Max Verstappen 156 puan toplarken, Charles Leclerc 132 puan topladı. Bu iki genç yetenek ilk üçü tamamlamış oldu.

Daniel Ricciardo, Renault'daki güçlü performansı sonrası toplamda 95 puan aldı ve dördüncü sırada yer aldı.

Sergio Perez 82 puan ile beşinci, George Russell 75 puanla altıncı ve Lando Norris 45 puanla yedinci oldu.

Carlos Sainz 37 puanla Norris'in gerisinde sekizinci sırada yer aldı.

Valtteri Bottas ise ancak 27 puan topladı ve Pierre Gasly ile dokuzunculuğu paylaştı.

Dört kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel ilk ona girmeyi başaramadı.

En iyi on sürücü: