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Formula 1 / Son dakika

Hamilton, takım patronları tarafından 2020'nin en iyi pilotu seçildi

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Hamilton, takım patronları tarafından 2020'nin en iyi pilotu seçildi
Ekleyen:
, Editör

Son yıllarda Autosport.com'un düzenlediği takım patronları oylamasının bir benzerini bu yıl Formula1.com yaptı ve takım patronları yılın en iyi pilotu olarak Lewis Hamilton'ı seçti.

On takım patronunun hepsinden, gizli kalmak şartıyla bu yılın en iyi 10 pilotunu seçmesi istendi.

Puan sistemi Formula 1'de kullanılanla aynıydı ve birinci 25 puan alırken, ilk ona girenler sırasıyla 18-15-12-10-8-6-4-2-1 puan aldı.

Oylamaya Ferrari takım patronu Mattia Binotto katılmadı.

Hamilton alınabilecek 225 puandan 171'ini alan isimdi ve takım patronları tarafından en iyi pilot seçildi.

Max Verstappen 156 puan toplarken, Charles Leclerc 132 puan topladı. Bu iki genç yetenek ilk üçü tamamlamış oldu.

Daniel Ricciardo, Renault'daki güçlü performansı sonrası toplamda 95 puan aldı ve dördüncü sırada yer aldı.

Sergio Perez 82 puan ile beşinci, George Russell 75 puanla altıncı ve Lando Norris 45 puanla  yedinci oldu.

Carlos Sainz 37 puanla Norris'in gerisinde sekizinci sırada yer aldı.

Valtteri Bottas ise ancak 27 puan topladı ve Pierre Gasly ile dokuzunculuğu paylaştı.

Dört kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel ilk ona girmeyi başaramadı.

En iyi on sürücü:

Sıra Sürücü Puan
1 Lewis Hamilton 171
2 Max Verstappen 156
3 Charles Leclerc 132
4 Daniel Ricciardo 95
5 Sergio Perez 82
6 George Russell 75
7 Lando Norris 45
8 Carlos Sainz 37
9 = Valtteri Bottas 27
9 = Pierre Gasly 27
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Editör Kemal Şengül

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