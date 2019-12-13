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Formula 1 / Son dakika

Hamilton, takım patronları tarafından 2019'un en iyi pilotu seçildi

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Hamilton, takım patronları tarafından 2019'un en iyi pilotu seçildi
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
13 Ara 2019 13:12

Takım patronları, Autosport'un yıllık Takım Patronları Yılın En iyi 10 Sürücüsü etkinliğinde 2019 sezonunun en iyi pilotunu seçerken, Lewis Hamilton bir kez daha ilk sırada yer aldı.

Autosport tarafından gelenek haline getirilen etkinlikte, Formula 1 takım patronlarıyla görüşülerek yıl boyunca gösterdikleri performansa göre sezonun en iyi 10 pilotunu seçmeleri isteniyor.

Bireysel oylar gizli tutuluyor ve bu nedenle tüm takım patronları dürüst şekilde cevap verebiliyor. Puan sistemi Formula 1'deki kullanılanla aynıydı ve 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1 şeklinde kullanıldı.

Autosport bugün itibariyle sonuçları açıklarken, tıpkı son yıllarda olduğu gibi yine zirvedeki isim Lewis Hamilton oldu.

Bununla birlikte geçen yıl 218 puan toplayan Hamilton, bu yıl 169 puan toplayabildi ve sezon boyunca iyi bir performans sergileyen Max Verstappen'le arasında sadece 23 puan vardı.

Bu ikili, 2015 yılından bu yana yapıla her oylamada ilk iki sırada yer almış oldu.

Bu ikilinin gerisinde, Ferrari ile etkileyici bir ilk yarı geçiren Charles Leclerc yer aldı. Monakolu pilot, Verstappen'in sadece 22 puan gerisinde yer aldı.

Valtteri Bottas bu yıl 68 puan toplayıp yedincilikten dördüncülüğe çıkarken, Sebastian Vettel zorlu yılın ardından üçüncülükten beşinciliğe geriledi.

Alex Albon çaylak sezonunda gösterdiği performansla altıncı, sezonu altıncı bitiren McLaren pilotu Carlos Sainz ise yedinci sırada yer aldı.

Daniel Ricciardo beşincilikten sekizinciliğe gerilerken, George Russell dokuzuncu ve Lando Norris onuncu oldu.

Oylamaya katılan takım patronları ise Toto Wolff, Christian Horner, Cyril Abiteboul, Gunther Steiner, Andreas Seidl, Otmar Szafnauer, Fred Vasseur, Franz Tost ve Claire Williams'tı.

En iyi on sürücü:

Pozisyon Pilot Puan 2018'e göre değişim
1 Lewis Hamilton 169 Değişmedi
2 Max Verstappen 146 Değişmedi
3 Charles Leclerc 124 3 sıra yükseldi
4 Valtteri Bottas 68 4 sıra yükseldi
5 Sebastian Vettel 58 2 sıra geriledi
6 Alex Albon 57 Listeye yeni girdi
7 Carlos Sainz 55 Yeniden listeye girdi
8 Daniel Ricciardo 49 3 sıra geriledi
9 George Russell 41 Listeye yeni girdi
10 Lando Norris 38 Listeye yeni girdi
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Jonathan Noble

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12 Mar - 15 Mar
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