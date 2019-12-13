Hamilton, takım patronları tarafından 2019'un en iyi pilotu seçildi

Autosport tarafından gelenek haline getirilen etkinlikte, Formula 1 takım patronlarıyla görüşülerek yıl boyunca gösterdikleri performansa göre sezonun en iyi 10 pilotunu seçmeleri isteniyor.

Bireysel oylar gizli tutuluyor ve bu nedenle tüm takım patronları dürüst şekilde cevap verebiliyor. Puan sistemi Formula 1'deki kullanılanla aynıydı ve 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1 şeklinde kullanıldı.

Autosport bugün itibariyle sonuçları açıklarken, tıpkı son yıllarda olduğu gibi yine zirvedeki isim Lewis Hamilton oldu.

Bununla birlikte geçen yıl 218 puan toplayan Hamilton, bu yıl 169 puan toplayabildi ve sezon boyunca iyi bir performans sergileyen Max Verstappen'le arasında sadece 23 puan vardı.

Bu ikili, 2015 yılından bu yana yapıla her oylamada ilk iki sırada yer almış oldu.

Bu ikilinin gerisinde, Ferrari ile etkileyici bir ilk yarı geçiren Charles Leclerc yer aldı. Monakolu pilot, Verstappen'in sadece 22 puan gerisinde yer aldı.