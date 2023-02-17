Hamilton: "Takım olarak başarısızlığa rağmen kenetlenmeyi başardık"

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Geçen yıl kariyerinin en başarısız sezonunu geçiren Hamilton, ilk kez bir sezonu galibiyet veya pole pozisyonu alamadan altıncı sırada noktaladı.

Kendisinin yanı sıra Mercedes de zor bir sezon geçirdi ve sadece Brezilya'da galibiyete ulaşabildi, dolayısıyla tüm takımın çıkarması gereken dersler var.

Hayal kırıklığı dolu geçen sezonun kendisini güçlendirip güçlendirmediği sorulan Hamilton, tüm takımın bu süreci iyi bir şekilde atlattığını düşünüyor.

"Zor zamanlar ve başarısızlıklar, size hayatın her alanında en çok güç kazandıran faktörlerden biri, nitekim o zaman kendinizi analiz etmeniz ve eleştirel olmanız gerekir, böylece daha da güçlenirsiniz."

"Geçen yıl dışarıdan bakıldığında bizim için harika bir yıl olmasa da genel itibariyle bir güçlenme yılıydı. Herkesin savunmasız tarafını gösterdiği, herkesin başarısızlıkla kendi yöntemleriyle ama aynı zamanda bir ekip olarak başa çıkmak zorunda kaldığı bir dönemdi."

"Bu süreci nasıl atlattığımızla gurur duyuyorum, nasıl kenetlendiğimizle gurur duyuyorum ve bunun bizi çok daha iyi bir geleceğe hazırladığını düşünüyorum. Fabrikada işleri yürütme şeklimizi biraz değiştirmek zorunda kaldık ve bence bu da uzun vadede bize yardımcı olacak."

Mercedes W14 Fotoğraf: Mercedes AMG

Yeni sezon bir şeyleri değiştirip değiştirmeyeceği de sorulan Hamilton, "Eğer farklı bir şey yapıyor olsaydım, bunu size söylemem gerekmezdi!

"Bence sadece ekip olarak kendimize ve nasıl çalıştığımıza değil, nasıl iletişim kurduğuma, zamanımı nasıl kullandığıma ve nasıl sonuç verdiğime de bakmamız gerekiyor. Dolayısıyla, çıtanın nerede olduğunu ve nerede olması gerektiğini anlayabilmek için kendimi eleştirmeye devam ediyorum."

"En çok odaklandığım konu ise kendimi nasıl geliştirebileceğim. Geçtiğimiz 18 ay boyunca hiç yapmadığım kadar çok simülatör çalışması yaptım. Mühendislerle daha fazla zaman geçirdim, verileri daha fazla inceledim ve sürekli nasıl gelişebileceğimi görmeye çalıştım."

"Bunun yanı sıra işin zihinsel ve fiziksel tarafı da var; farklı insanlarla çalışarak gelişmeye devam ediyorum. Hangi alanlarda çalıştığımı vurgulamak istemiyorum ama işin fiziksel ve zihinsel tarafında vücudunuzu nasıl geliştirebileceğinize, nasıl daha fazla odaklanabileceğinize ve günlük hayatınıza taşıyabileceğiniz uygulamalara dair çok sayıda harika araştırma var.

"Tüm bunların nasıl sonuç vereceğini göreceğiz." dedi.