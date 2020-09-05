Hamilton: "Takım harika performans sergiledi"

Sıralama modlarının en çok Mercedes'i olumsuz etkilemesinin beklendiği sıralamalarda Hamilton ve takım arkadaşı Valtteri Bottas, en yakın rakiplerinin 0.8 sn önünde ilk iki sırayı almayı başardılar.

Sıralamalar boyunca iki Mercedes pilotu birbirine çok yakındı ancak sonunda pole pozisyonunu 0.069 sn farkla Hamilton kazandı.

Sıralamaların ardından konuşan Hamilton, "Takım bugün harika performans sergiledi. Bizi piste çıkarma zamanlaması açısından harikaydılar."

"En kolay sıralamalardan birisi değildi. Birbirimize ne kadar yakın olduğumuzu gördünüz. Bu yüzden gerçekten temiz bir tur atmamız gerekiyordu."

"Valtteri gerçekten çok yakındı. Bu yüzden genel olarak bugün attığım turlardan mutluydum. Sıralamalara girerken araçta bazı büyük değişiklikler yaptım. İlk başta biraz gergindim ancak doğru değişiklikler yaptık. İşe yaradılar."

"Burada yarıştığımız yıllarda, ki çok fazla yarıştığımı düşünüyorum, daha az yere basma gücü ve daha az yol tutuşu olan zamanlar oldu. Bugünkü sıcaklıkla birlikte çok fazla yol tutuşu vardı. Lesmo'ları dönüş hızımız muhteşemdi. Düşük hızlı bölümlerden geçiş, yani ilk birkaç viraj zor oluyor. Ancak bunların dışında ne kadar atak yapacağınız ve minimum hızınızı ne seviyede tutacağınız konusunda dengeyi bulmaya çalışıyorsunuz. Ardından gelen uzun düzlüklerle bu kolay olmuyor." dedi.