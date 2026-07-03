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Formula 1 Britanya GP

Hamilton: "Takım bu sonucu gerçekten hak etti”

Britanya Grand Prix'si sprint sıralama turlarında pole pozisyonunu alan Hamilton, seansın ardından taraftar desteğini ve Maranello fabrikasının gelişim çabalarını övdü.

Neşe Akkoyun
Yayın tarihi:
Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Silverstone'da gerçekleştirilen heyecan dolu sprint sıralama seansında, en yakın rakibinin 0.010 saniye önünde en hızlı zamanı kaydeden yedi kez dünya şampiyonu Hamilton, padoğu ayağa kaldıran sonucun ardından duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Bu pisti seviyorum, bu seyirciyi seviyorum!” 

"Doğru ayarlar ve takım desteğiyle bu pistteki virajları kusursuz dönmenin nasıl bir rüya olduğunu anlatmaya kelimeler yetmez."

Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Ferrari’nin aracı geliştirmek adına her hafta sonu yeni parçalar ürettiğini ve Maranello’daki yoğun mesainin karşılığını aldıklarını belirten Hamilton, sözlerini şöyle tamamladı: "Fabrikadaki herkesin pes etmeden sınırları zorlamaya devam etmesi sayesinde araç bugün harika hissettirdi.” 

“Buraya küçük de olsa bazı yeni parçalar getirdik. Her hafta sonu piste yeni bir şeylerle çıkıyoruz ve herkes sınırları sonuna kadar zorluyor.” 

“Bu pol pozisyonunu aldığım için gerçekten minnettarım. Seans boyunca hızlıydım ama yine de rakiplerimle aramda az bir fark vardı. Takım bu sonucu gerçekten hak etti; buradaki herkese çok büyük bir teşekkür borçluyum."

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