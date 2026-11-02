Formula 1 Meksika GP
Hamilton: “Takım arkadaşımın aleyhime çalıştığını sindirmek zor”
Hamilton, Meksika GP’nin ilk turundaki olay yüzünden takım arkadaşı Charles Leclerc'in kendisiyle iş birliği yapmak yerine ona karşı çalıştığını söyledi.
Neşe Akkoyun
Yayın tarihi: 2 Kas 2026 10:00
Linki kopyala
Facebook'ta Paylaş
Tweetle
WhatsApp'ta paylaş
Linkedin'de Paylaş
Pinterest'te Paylaş
Viber'de paylaş
Tercih edilen kaynak olarak ekle
Lewis Hamilton, Ferrari
Fotoğraf: James Sutton / LAT Images via Getty Images
Meksika Grand Prix'sine pole pozisyonunda başlayan ancak ilk turdaki takım içi mücadele nedeniyle 3. sıraya gerileyen Lewis Hamilton, yarış sonrasında takım arkadaşını eleştirdi. 4. virajda Leclerc'in yaptığı agresif hamle yüzünden iki aracın da pist dışına çıktığını ve bu durumun Max Verstappen'e galibiyet kapısını açtığını belirten Britanyalı pilot, çifte zafer elde edebilecekleri bir günde değerli puanlar kaybettiklerini ifade etti.
Takım olarak birlikte hareket etmeleri gerektiğinin altını çizen 7 kez dünya şampiyonu pilot, İtalyan ekibinin bu duruma acilen müdahale etmesi ve sert önlemler alması gerektiğini vurguladı: "Açıkçası ne yapmamız gerektiğini bilmiyorum. Takımla bu konuları nasıl ele alacağımızdan veya bugünkü öfkemle sürece nasıl yaklaşacağımdan emin değilim.”
“Bir yanım Kimi Antonelli'nin şampiyonluğuna sevinirken diğer yanım yaşananlar yüzünden inanılmaz derecede öfkeli.”
“Takım olarak çok değerli puanlar kaybettik. Oysa gece gündüz çalışan ekibimizin emeğiyle rahatlıkla ilk iki sırayı kapatabilirdik, bunu başaracak tempomuz vardı.
Lewis Hamilton, Ferrari
Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images
“4. viraja birinci ve ikinci sırada girdik, eğer pozisyonumuzu korusaydık yarışta her şey olumlu gelişebilirdi, ancak takım arkadaşınız ortak çıkarlarınız için değil de aleyhinize çalıştığında ve bu yüzden pozisyon kaybettiğinizde sindirmesi zor oluyor.”
“Direksiyon başındayken aldığınız her kararın arka planda çalışan yüzlerce insanı ve tüm takımı etkilediğini unutmamak gerekiyor; belki de bu bilince yaş ilerledikçe ulaşıyorsunuzdur.”
“Takım olarak hareket etmek işimizin ve sözleşmemizin bir parçası. Geçmişte de takım arkadaşlarımla yakın mücadeleler verdim, her zaman mükemmel olamayız ama vakaların onda dokuzunda doğruyu bulmalıyız.”
“Kesinlikle kolay bir görüşme olmayacak ama bu konuşmayı yapmak zorundayız."
Fikrinizi almak istiyoruz!
Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?
5 dakikalık anketimize katılın.
- Motorsport.com Ekibi
Yorumları okuyun ve gönderin
Ayrıca okuyun :
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Linki kopyala
Facebook'ta Paylaş
Tweetle
WhatsApp'ta paylaş
Linkedin'de Paylaş
Pinterest'te Paylaş
Viber'de paylaş
Önceki haber Wolff, Russell'dan özür diledi: "Onu hayal kırıklığına uğrattık"
Öne Çıkan Yorumlar
Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle
Daha fazlası
Neşe Akkoyun
2026 Türkiye Tırmanma Şampiyonası Ankara’da tamamlandı
TÜRK SPORCULAR
TÜRK SPORCULAR 27 dk
2026 Türkiye Tırmanma Şampiyonası Ankara’da tamamlandı
Vettel’den Antonelli’ye tebrik mesajı: "F1 tarihinde çok az kişi bu seviyeye ulaşabildi"
Formula 1
Formula 1
Meksika GP
1 s
Vettel’den Antonelli’ye tebrik mesajı: "F1 tarihinde çok az kişi bu seviyeye ulaşabildi"
FIA’dan Mercedes’e ceza: Russell pistten erken ayrıldı
Formula 1
Formula 1
Meksika GP
2 s
FIA’dan Mercedes’e ceza: Russell pistten erken ayrıldı
Son Haberler
Hamilton: “Takım arkadaşımın aleyhime çalıştığını sindirmek zor”
Formula 1
F1 Formula 1
Meksika GP
3 dk
Hamilton: “Takım arkadaşımın aleyhime çalıştığını sindirmek zor”
2026 Türkiye Tırmanma Şampiyonası Ankara’da tamamlandı
TÜRK SPORCULAR
TrS TÜRK SPORCULAR 27 dk
2026 Türkiye Tırmanma Şampiyonası Ankara’da tamamlandı
Wolff, Russell'dan özür diledi: "Onu hayal kırıklığına uğrattık"
Formula 1
F1 Formula 1
Meksika GP
43 dk
Wolff, Russell'dan özür diledi: "Onu hayal kırıklığına uğrattık"
Vettel’den Antonelli’ye tebrik mesajı: "F1 tarihinde çok az kişi bu seviyeye ulaşabildi"
Formula 1
F1 Formula 1
Meksika GP
1 s
Vettel’den Antonelli’ye tebrik mesajı: "F1 tarihinde çok az kişi bu seviyeye ulaşabildi"
Özellik
Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 17 Mar 2018
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 13 Şub 2018
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 11 Şub 2018
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 6 Şub 2018
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
2 seçeneğiniz var:
- Abone olun.
- Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.
Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın
Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle
Bildirimleri yönet
Prime'a abone ol