Formula 1 Meksika GP

Hamilton: “Takım arkadaşımın aleyhime çalıştığını sindirmek zor”

Hamilton, Meksika GP’nin ilk turundaki olay yüzünden takım arkadaşı Charles Leclerc'in kendisiyle iş birliği yapmak yerine ona karşı çalıştığını söyledi.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 2 Kas 2026 10:00

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Tercih edilen kaynak olarak ekle

Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Meksika Grand Prix'sine pole pozisyonunda başlayan ancak ilk turdaki takım içi mücadele nedeniyle 3. sıraya gerileyen Lewis Hamilton, yarış sonrasında takım arkadaşını eleştirdi. 4. virajda Leclerc'in yaptığı agresif hamle yüzünden iki aracın da pist dışına çıktığını ve bu durumun Max Verstappen'e galibiyet kapısını açtığını belirten Britanyalı pilot, çifte zafer elde edebilecekleri bir günde değerli puanlar kaybettiklerini ifade etti.

Takım olarak birlikte hareket etmeleri gerektiğinin altını çizen 7 kez dünya şampiyonu pilot, İtalyan ekibinin bu duruma acilen müdahale etmesi ve sert önlemler alması gerektiğini vurguladı: "Açıkçası ne yapmamız gerektiğini bilmiyorum. Takımla bu konuları nasıl ele alacağımızdan veya bugünkü öfkemle sürece nasıl yaklaşacağımdan emin değilim.”

“Bir yanım Kimi Antonelli'nin şampiyonluğuna sevinirken diğer yanım yaşananlar yüzünden inanılmaz derecede öfkeli.”

“Takım olarak çok değerli puanlar kaybettik. Oysa gece gündüz çalışan ekibimizin emeğiyle rahatlıkla ilk iki sırayı kapatabilirdik, bunu başaracak tempomuz vardı.

Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

“4. viraja birinci ve ikinci sırada girdik, eğer pozisyonumuzu korusaydık yarışta her şey olumlu gelişebilirdi, ancak takım arkadaşınız ortak çıkarlarınız için değil de aleyhinize çalıştığında ve bu yüzden pozisyon kaybettiğinizde sindirmesi zor oluyor.”

“Direksiyon başındayken aldığınız her kararın arka planda çalışan yüzlerce insanı ve tüm takımı etkilediğini unutmamak gerekiyor; belki de bu bilince yaş ilerledikçe ulaşıyorsunuzdur.”

“Takım olarak hareket etmek işimizin ve sözleşmemizin bir parçası. Geçmişte de takım arkadaşlarımla yakın mücadeleler verdim, her zaman mükemmel olamayız ama vakaların onda dokuzunda doğruyu bulmalıyız.”

“Kesinlikle kolay bir görüşme olmayacak ama bu konuşmayı yapmak zorundayız."

Fikrinizi almak istiyoruz!

Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?

5 dakikalık anketimize katılın.

- Motorsport.com Ekibi

Yorumları okuyun ve gönderin

Ayrıca okuyun :





Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Önceki haber Wolff, Russell'dan özür diledi: "Onu hayal kırıklığına uğrattık"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?

Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle

Daha fazlası

Neşe Akkoyun





2026 Türkiye Tırmanma Şampiyonası Ankara’da tamamlandı



TÜRK SPORCULAR



TÜRK SPORCULAR 27 dk



2026 Türkiye Tırmanma Şampiyonası Ankara’da tamamlandı





Vettel’den Antonelli’ye tebrik mesajı: "F1 tarihinde çok az kişi bu seviyeye ulaşabildi"



Formula 1



Formula 1



Meksika GP



1 s



Vettel’den Antonelli’ye tebrik mesajı: "F1 tarihinde çok az kişi bu seviyeye ulaşabildi"





FIA’dan Mercedes’e ceza: Russell pistten erken ayrıldı



Formula 1



Formula 1



Meksika GP



2 s



FIA’dan Mercedes’e ceza: Russell pistten erken ayrıldı

Son Haberler





Hamilton: “Takım arkadaşımın aleyhime çalıştığını sindirmek zor”



Formula 1



F1 Formula 1



Meksika GP



3 dk



Hamilton: “Takım arkadaşımın aleyhime çalıştığını sindirmek zor”





2026 Türkiye Tırmanma Şampiyonası Ankara’da tamamlandı



TÜRK SPORCULAR



TrS TÜRK SPORCULAR 27 dk



2026 Türkiye Tırmanma Şampiyonası Ankara’da tamamlandı





Wolff, Russell'dan özür diledi: "Onu hayal kırıklığına uğrattık"



Formula 1



F1 Formula 1



Meksika GP



43 dk



Wolff, Russell'dan özür diledi: "Onu hayal kırıklığına uğrattık"





Vettel’den Antonelli’ye tebrik mesajı: "F1 tarihinde çok az kişi bu seviyeye ulaşabildi"



Formula 1



F1 Formula 1



Meksika GP



1 s



Vettel’den Antonelli’ye tebrik mesajı: "F1 tarihinde çok az kişi bu seviyeye ulaşabildi"

Özellik

Prime içeriğini keşfedin





Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 17 Mar 2018



Ekleyen Jonathan Noble



Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak





Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 13 Şub 2018



Ekleyen Kevin Turner



Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?





Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 11 Şub 2018



Ekleyen Lawrence Barretto



Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?





Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 6 Şub 2018



Ekleyen Ben Anderson



Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.

Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.

2 seçeneğiniz var:

Abone olun.

Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.

Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın

Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle

Bildirimleri yönet

Prime'a abone ol