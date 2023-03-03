Hamilton, takı yasağından muaf tutuldu

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Geçen sene yarış direktörleri Eduardo Freitas ve Niels Wittich'in üstünde en çok durduğu konulardan biri, yeniden sıkı şekilde denetlenmeye başlanan takı yasağıydı.

FIA Uluslararası Spor Kuralları'nın Ek L, Bölüm III, Madde 5'inde "vücut piercingi veya metal boyun zinciri şeklinde takıların takılması yarışma sırasında yasaktır" ifadesi yer almakta.

Bu maddenin en çok etkilediği isimse özellikle burun piercing'i nedeniyle sıkıntı yaşayan Lewis Hamilton. İlk yarışlarda takılarını çıkarabilmesi için kendisine muafiyet tanınan Hamilton, Mayıs ayından itibaren kurala dahil edilse bile geri adım atmadı.

Singapur GP'sinde Hamilton'ı incelemeye çalışan hakemler bir kez daha muafiyet tanımış, ancak Hamilton'a öz değerlendirme formunu yanlış doldurduğu için 25.000 Euro ceza kesmişti.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, talks with Sergio Perez, Red Bull Racing Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Sezonun ilk yarışından önce başka sorunların önüne geçmek için Mercedes, komiserler kuruluna piercing'in çıkarılmasının neden pratik olmadığını özetleyen bir tıbbi mektup sundu.

Durumun daha fazla açıklığa kavuşturulması için sportif direktör Ron Meadows ile görüşen komiserler, daha sonra aldıkları kararda başka bir işlem yapılmayacağını belirttiler.

FIA şunları kaydetti: "Komiserler kurulu bir takım temsilcisini dinlemiş ve Mercedes'in takım doktorundan muafiyet talep eden tıbbi bir rapor almıştır."

"Bunun üzerine kurul FIA tıbbi delegesine danışmış, o da tıbbi raporu incelemiş, sürücüyü muayene etmiş ve raporda yer alan görüşe katılmıştır."

"Piercing'in sık sık çıkarılmaya çalışılması nedeniyle şekil bozukluğuna ilişkin endişeler olduğu için başka bir işlem yapmamaya karar verdik."

Böylece Hamilton-FIA arasındaki takı polemiği de sona ermiş gibi duruyor.