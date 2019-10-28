Hamilton: “Taban hasarı bana zaman kaybettiriyordu”

Mercedes sürücüsü Hamilton, Mexico City’deki yarışın kaotik ilk turunda Max Verstappen’le temas etmiş ve aracının sağ tarafında taban hasarı meydana gelmişti.

Hamilton, sürüş yaparken hasarı göremediğini ancak sürüşte büyük bir farklılık hissettiğini ve yarıştan sonra hasarı hemen kontrol ettiğini söyledi.

Mercedes AMG F1 W10 floor comparison Photo by: Motorsport Images

Yukarıdaki fotoğrafta görülebilen bu hasardan dolayı difüzörün performansında düşüş meydana geldi.

Hasarla beraber, difüzörün bir yarısı diğer yarısına göre daha fazla çalıştı, bu da aero dengesinin aracın bir tarafına doğru kaydığı anlamına geldi.

Hamilton, bu dengesizliğin üstesinden gelmek için araç ayarlarına adapte olmak zorunda kaldığını ve tamamen rahat olamadığını söyledi.

Hamilton, “Ne kadar hasar olduğunu veya neyin hasarlı olduğunu bilmiyordum, ancak denge oldukça farklıydı.”

“Arka taraf oldukça zayıftı, bu yüzden özellikle yüksek hızda oldukça fazla kayıyordum. Bundan dolayı ayarlarımı çokça değiştirmek ve biraz farklı şekilde sürmek zorunda kaldım, çünkü viraj girişlerine aynı şekilde saldıramıyordum, arka tarafın dengesi öncekiyle aynı değildi.”

“Daha sonra muhtemelen ne kadar zaman kaybettiğimizi öğreneceğiz, ancak hasardan dolayı tur başına birkaç ondalık kaybettiğimizi düşünüyorum. Bu bölge oldukça hassas.” şeklinde konuştu.

Ayrıca Hamilton’ın Meksika’da yaşadığı taban hasarının, Avustralya’da yaşadığı taban hasarına göre daha büyük olduğu da ortaya çıktı.

Yardımcı editörler: Scott Mitchell ve Jake Boxall-Legge