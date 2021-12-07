Hamilton, Suudi Arabistan'da yaşadıklarıyla 2008 Belçika'yı hatırlamış

Mercedes pilotu, 2008'de McLaren ile ilk Formula 1 şampiyonluğunu kazanmıştı. Bu sene ise Max Verstappen karşısında 8. şampiyonluğu için mücadele ediyor.

Hamilton'ın Cidde'de yaşananların ardından 2008 Belçika GP'yi hatırlamasında o yarışta da benzer tarzda olayların yaşanması etkili oldu.

Hamilton, "Yaşananlar bana ilk şampiyonluğu kazandığım 2008'deki Spa yarışını hatırlattı. Son viraja girerken Kimi ile mücadele ediyorduk."

"Beni genişe doğru itti ve bunun üzerine şikanı kaçırdım. Beni geçmesine izin verdim ancak hemen ardından onu geride bıraktım. Yarış Direktörü Charlie Whiting'in takıma bunda sorun olmadığını ve yarışı bu şekilde tamamlayabileceğimizi dediğini hatırlıyorum. Kimi yarışı tamamlayamadı ancak ardından 10 sn ya da 20 sn cezası aldım ve yarışı 3. sırada tamamlamış oldum." dedi.

O yarışta yoğun yağmurun bastırmasının ardından Raikkonen Ferrari'si ile kaza yapmıştı. Hamilton, yarış bittikten 2 saat sonra 25 sn cezası almış ve şampiyonluk mücadelesi verdiği Felipe Massa ile BMW Sauber pilotu Nick Heidfeld'in gerisinde 3. sıraya gerilemişti. McLaren temyize gitse de bu kararı döndüremedi.

Suudi Arabistan'da yarışta lider durumda olan Verstappen, kendisine gelen talimatın ardından Hamilton'a yol vermek istedi ancak iki pilot arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle Hamilton, Verstappen'e arkadan vurdu.

Hamilton, "Açıkçası ikimizi birden yarış dışı bırakmadığım için minnettarım."

"Benim iki yarışı da tamamlamam ve tüm puanları kazanmam gerekiyordu. Bu şartlar altında bunu yapmak açıkçası zordu ancak aracı tek parça halinde tutmayı başardım." dedi.