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Formula 1 Avustralya GP

Hamilton, Susie Wolff'u FIA'ya karşı yaptığı eylemden dolayı övdü

Lewis Hamilton, Formula 1 ve motor sporları ile birlikte "şeffaflık" ve "hesap verebilirlikten" yoksun olan FIA'ya karşı suç duyurusunda bulunduğu için Susie Wolff ile inanılmaz derecede gurur duyuyor.

Matt Kew
Matt Kew
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, Susie Wolff

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, Susie Wolff

Steve Etherington / Motorsport Images

F1 Akademisi genel müdürü Wolff, bu hafta sonu yapılacak Avustralya Grand Prix'si öncesinde Fransız mahkemelerinde FIA aleyhine şahsen suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Aralık ayında FIA, F1 takım patronlarının gizli bilgilerin aralarında paylaşıldığına dair şikayetleri üzerine Wolff ve Mercedes motor sporları patronu olan eşi Toto arasındaki potansiyel çıkar çatışmasını incelemeye başlamıştı.

Ancak padok, Wolff'u güçlü bir şekilde savunuş ve ortak bir bildiriyle FIA'ya şikayette bulunduklarını reddederek FIA'nın soruşturmadan geri adım atmasına neden olmuşlardı.

Konu kamuoyunda sakinleşirken, Susie Wolff şimdi harekete geçti.

Wolff, "FIA'nın ve personelinin bu konudaki davranışlarıyla ilgili olarak hâlâ herhangi bir şeffaflık ya da hesap verebilirlik söz konusu değil." 

"Ayağa kalkmanın, uygunsuz davranışları dile getirmenin ve insanların hesap vermesini sağlamanın her zamankinden daha önemli olduğunu düşünüyorum. Bazıları sessizliğin onları sorumluluktan kurtardığını düşünebilir ama öyle değil." dedi.

Hamilton Wolff'u güçlü bir şekilde savunarak, hesap verebilirlik ve şeffaflıktan yoksun bir organizasyona ve spora ışık tutma çabalarını övdü.

Susie Wolff and Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes

Susie Wolff and Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Red Bull'un görevden uzaklaştırılan bir kadın çalışanının takım patronu Christian Horner'ın davranışları hakkında FIA'ya şikayette bulunduğu haberlerinden günler sonra gelen bu haberlerin yanı sıra, FIA da kendi başkanı Mohammed Ben Sulayem'in 2023 Suudi Arabistan ve Las Vegas GP'lerinde hakemleri etkilemeye çalıştığı iddialarına yönelik bir soruşturmayı tamamladı.

Yedi kez F1 dünya şampiyonu olan Hamilton, "Öncelikle Susie ile inanılmaz gurur duyuyorum. Çok cesur biri. Çok büyük değerleri temsil ediyor. O bir lider."

"Çoğu zaman insanların susturulduğu bir dünyada, onun ayağa kalkması harika bir mesaj gönderiyor. Bunu bu dünyanın dışına taşımasını, dışarıdan dosyalamasını seviyorum çünkü bu sporda, FIA'da gerçek bir hesap verebilirlik eksikliği var."

"Kapalı kapılar ardında olan şeyler, şeffaflık yok, açıkça hesap verebilirlik yok."

"Eğer bu yoksa spora ve burada olup bitenlere nasıl güvenebilirsiniz?"

"Umarım şimdi aldığı bu tavır bir değişim yaratır, özellikle de kadınlar için olumlu bir etki yaratır."

"Öyle bir zamanda yaşıyoruz ki, 'Şikâyette bulunursan kovulursun' mesajı veriliyor. Bu, dünyaya yansıtılması gereken korkunç bir anlatı."

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team, signs autographs for fans

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team, signs autographs for fans

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

"Dolayısıyla, özellikle de sporda kapsayıcılıktan bahsederken, buradaki temel değerlere sadık kaldığımızdan emin olmamız gerekiyor." dedi.

Takım arkadaşı George Russell, "Bu spordaki liderlerin kendi çıkarlarından ziyade en iyi çıkarları düşündüklerine güvenirsiniz... Elimizde gerçekler ve rakamlar olmadığında ve şeffaflık olmadığında, her zaman bir şeylerin gizlendiğini düşünürsünüz."

"İşte bu nedenle Formula 1'i destekleyen, Formula 1'i izleyen, Formula 1'e dahil olmak isteyen herkese doğru mesajı vermek ve olayların halının altına süpürülmediğini göstermek bu spor için çok önemli." dedi.

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