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Hamilton: "Sürüş yeteneğim, Red Bull ile farkı kapatmaya yetmiyor"

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Max Verstappen'i yenmek için sürüş yeteneğine güvendiğini, ancak bunun yeterli olmadığını söylüyor.

Altay Gök
Ekleyen:
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, in Parc Ferme

Turbo hibrit çağında kariyerinin en iyi yıllarını geçiren Hamilton, bu süreçte altı şampiyonluğa imza attı ve birçok önemli rekoru kırdı.

Ancak yer etkisi çağında Mercedes epey geriledi, Hamilton da tüm uğraşlarına rağmen tam 1.5 sezondur zafer yüzü göremedi.

Şu anlık spordaki geleceği belirsiz olan Hamilton, günümüzün yenilmez armadası Red Bull-Verstappen ikilisine karşı elinden geleni yaptığını, ancak yetmediğini söylüyor.

RacingNews365'e konuşan Hamilton, "Aradaki farkı kapatmak için her zaman sürüş yeteneğime güvenmeye çalışıyorum ama pek çok yerde yeterince başarılı olamadım."

"Silverstone'daki yarışa bakarsanız, görmemiş olabilirsiniz ama sıralama turunda Becketts'a kadar Max ile aynı dereceyi yakalamıştık. Sonrasında performans kaybettik."

"Aracı geliştirmek için çalışıyoruz ancak hava akışını görüntülemeniz mümkün değil, bu konuda mühendislerimiz de sınırlanıyor.

"Aracın alt kısmında neler olduğunu görseydiniz tüm girdaplar aklınızı başınızdan alırdı, ki bu önceki nesil otomobillerden çok farklı."

"Bunun üzerinde çalışmak zaman alıyor ve ayrıca kaynaklarınız da çok sınırlı, dolayısıyla verdiğiniz kararlarda dikkatli olmanız gerekiyor." dedi.

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