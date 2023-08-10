Hamilton: "Sürüş yeteneğim, Red Bull ile farkı kapatmaya yetmiyor"
Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Max Verstappen'i yenmek için sürüş yeteneğine güvendiğini, ancak bunun yeterli olmadığını söylüyor.
Turbo hibrit çağında kariyerinin en iyi yıllarını geçiren Hamilton, bu süreçte altı şampiyonluğa imza attı ve birçok önemli rekoru kırdı.
Ancak yer etkisi çağında Mercedes epey geriledi, Hamilton da tüm uğraşlarına rağmen tam 1.5 sezondur zafer yüzü göremedi.
Şu anlık spordaki geleceği belirsiz olan Hamilton, günümüzün yenilmez armadası Red Bull-Verstappen ikilisine karşı elinden geleni yaptığını, ancak yetmediğini söylüyor.
RacingNews365'e konuşan Hamilton, "Aradaki farkı kapatmak için her zaman sürüş yeteneğime güvenmeye çalışıyorum ama pek çok yerde yeterince başarılı olamadım."
"Silverstone'daki yarışa bakarsanız, görmemiş olabilirsiniz ama sıralama turunda Becketts'a kadar Max ile aynı dereceyi yakalamıştık. Sonrasında performans kaybettik."
"Aracı geliştirmek için çalışıyoruz ancak hava akışını görüntülemeniz mümkün değil, bu konuda mühendislerimiz de sınırlanıyor.
"Aracın alt kısmında neler olduğunu görseydiniz tüm girdaplar aklınızı başınızdan alırdı, ki bu önceki nesil otomobillerden çok farklı."
"Bunun üzerinde çalışmak zaman alıyor ve ayrıca kaynaklarınız da çok sınırlı, dolayısıyla verdiğiniz kararlarda dikkatli olmanız gerekiyor." dedi.
Son Haberler
Bautista, Ducati ile Malezya GP'ye katılacak
Bautista, Ducati ile Malezya GP'ye katılacak Bautista, Ducati ile Malezya GP'ye katılacak
Ben Sulayem, F1'den gelen eleştirilere rağmen neden yeni takım sürecinde ısrarcı?
Ben Sulayem, F1'den gelen eleştirilere rağmen neden yeni takım sürecinde ısrarcı? Ben Sulayem, F1'den gelen eleştirilere rağmen neden yeni takım sürecinde ısrarcı?
Zarco: "Honda'ya yardım etmekten gurur duyarım"
Zarco: "Honda'ya yardım etmekten gurur duyarım" Zarco: "Honda'ya yardım etmekten gurur duyarım"
Steiner: "Bir noktada aracın yanlış olduğunu kabul etmemiz gerek"
Steiner: "Bir noktada aracın yanlış olduğunu kabul etmemiz gerek" Steiner: "Bir noktada aracın yanlış olduğunu kabul etmemiz gerek"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar