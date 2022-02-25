Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / Haas: "Mazepin yarışamazsa, ilk tercihimiz Fittipaldi olacak" Sonraki / Leclerc: "2022 araçlarıyla öndeki aracı takip etmek daha kolay"
Formula 1 / Barselona Şubat Testi Haberler

Hamilton: "Sürüş ve lastikler önceki yıllara göre çok farklı"

Lewis Hamilton, yeni nesil araçları sürmenin önceki yıllara göre çok farklı olduğunu söyledi.

Hamilton: "Sürüş ve lastikler önceki yıllara göre çok farklı"
Ekleyen:
Haberi dinle

2022 Formula 1 sezonu öncesinde gerçekleştirilen Barselona testinin son gününde Mercedes pilotu Lewis Hamilton ilk sırada yer aldı.

Hamilton'ın takım arkadaşı George Russell, sabah seansında C5 lastikle attığı 1:19.233'lük tur ile gün boyunca zirvede kaldı.

Fakat Hamilton, C4 lastikle 1:19.141 yaptı ve Russell'ı geride bıraktı. 10 dakika sonra İngiliz pilot daha sonra C5 lastikle 1:19.138 yaptı.

Testin kalanında Hamilton'ı geçebilen bir isim çıkmadı ve İngiliz pilot testleri zirvede tamamladı.

Hamilton, "İlginç birkaç gün oldu. En kolay ya da en pürüzsüz sürüş değildi. Kesinlikle aşmamız gereken bazı sıkıntılar oldu."

"Ancak tabii ki her zaman daha fazla tur atmak isteriz. Yine de bugünden memnunum, sanırım neredeyse 100 tur attım. Yarım gün için bu fena değil."

"Aracı sürmek son yıllara göre çok farklı, lastikler de öyle. Bunun iyi bir farklılık olup olmadığını şu an söyleyemem. Ancak üzerinde çalışıyoruz."

"Bütün takım bu hafta harika bir iş çıkardı. Fabrikadakiler de öyle. Bu nedenle bütün verileri gelecek hafta olabildiğince inceleyip, diğerlerinden önde olmaya çalışmamız gerekiyor." dedi.

Sürücüler, testin son seansına ıslak zeminde test yaparak başladılar.

Hamilton, "Sürüş nemli zeminde, ıslakken olduğundan daha iyiydi. O kadar ıslak bir pistte seansa başlamak iyi değildi. Ancak araç daha taze lastiklerle kesinlikle daha iyi hissettirdi ve lastikleri denemek güzeldi." dedi.

paylaşım
yorumlar
Haas: "Mazepin yarışamazsa, ilk tercihimiz Fittipaldi olacak"
Önceki haber

Haas: "Mazepin yarışamazsa, ilk tercihimiz Fittipaldi olacak"
Sonraki haber

Leclerc: "2022 araçlarıyla öndeki aracı takip etmek daha kolay"

Leclerc: "2022 araçlarıyla öndeki aracı takip etmek daha kolay"
Yorumları görüntüle
Daha fazlası
Aybike Simay Erden
Mazepin sessizliğini bozdu
Formula 1

Mazepin sessizliğini bozdu

Soçi organizatörü, Rusya GP'nin hâlâ gerçekleştirilebileceğini öne sürdü
Formula 1

Soçi organizatörü, Rusya GP'nin hâlâ gerçekleştirilebileceğini öne sürdü

Ricciardo: "Günün ilk 10 turu vücutta şok etkisi yaratıyor" Barselona Şubat Testi
Formula 1

Ricciardo: "Günün ilk 10 turu vücutta şok etkisi yaratıyor"

Son Haberler

Leclerc: "2022 araçlarıyla öndeki aracı takip etmek daha kolay"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "2022 araçlarıyla öndeki aracı takip etmek daha kolay"

Hamilton: "Sürüş ve lastikler önceki yıllara göre çok farklı"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: "Sürüş ve lastikler önceki yıllara göre çok farklı"

Haas: "Mazepin yarışamazsa, ilk tercihimiz Fittipaldi olacak"
Formula 1 Formula 1

Haas: "Mazepin yarışamazsa, ilk tercihimiz Fittipaldi olacak"

Leclerc: "Sonuç hiçbir anlam ifade etmiyor"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Sonuç hiçbir anlam ifade etmiyor"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.