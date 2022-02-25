Hamilton: "Sürüş ve lastikler önceki yıllara göre çok farklı"

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2022 Formula 1 sezonu öncesinde gerçekleştirilen Barselona testinin son gününde Mercedes pilotu Lewis Hamilton ilk sırada yer aldı.

Hamilton'ın takım arkadaşı George Russell, sabah seansında C5 lastikle attığı 1:19.233'lük tur ile gün boyunca zirvede kaldı.

Fakat Hamilton, C4 lastikle 1:19.141 yaptı ve Russell'ı geride bıraktı. 10 dakika sonra İngiliz pilot daha sonra C5 lastikle 1:19.138 yaptı.

Testin kalanında Hamilton'ı geçebilen bir isim çıkmadı ve İngiliz pilot testleri zirvede tamamladı.

Hamilton, "İlginç birkaç gün oldu. En kolay ya da en pürüzsüz sürüş değildi. Kesinlikle aşmamız gereken bazı sıkıntılar oldu."

"Ancak tabii ki her zaman daha fazla tur atmak isteriz. Yine de bugünden memnunum, sanırım neredeyse 100 tur attım. Yarım gün için bu fena değil."

"Aracı sürmek son yıllara göre çok farklı, lastikler de öyle. Bunun iyi bir farklılık olup olmadığını şu an söyleyemem. Ancak üzerinde çalışıyoruz."

"Bütün takım bu hafta harika bir iş çıkardı. Fabrikadakiler de öyle. Bu nedenle bütün verileri gelecek hafta olabildiğince inceleyip, diğerlerinden önde olmaya çalışmamız gerekiyor." dedi.

Sürücüler, testin son seansına ıslak zeminde test yaparak başladılar.

Hamilton, "Sürüş nemli zeminde, ıslakken olduğundan daha iyiydi. O kadar ıslak bir pistte seansa başlamak iyi değildi. Ancak araç daha taze lastiklerle kesinlikle daha iyi hissettirdi ve lastikleri denemek güzeldi." dedi.