Hamilton: "Şükürler olsun ki bu araçla sadece iki yarışım kaldı"
Mercedes pilotu Lewis Hamilton, sürmesi zor olan Mercedes W14 ile sadece iki yarışı kaldığı için mutlu.
Lewis Hamilton, Mercedes'in doğru ayarları bulamadığı Interlagos'ta bu yılki en kötü yarışlarından birisini çıkardı ve sekizinci oldu.
Yarıştan sonra Sky'a konuşan Hamilton, bu yıl Mercedes W14 ile sadece iki yarışı kaldığının hatırlatılması üzerine şöyle cevap verdi: "Tanrıya şükür! Evet, kulağa hoş geliyor!"
"Bugün dünkü kadar felaket hissetmedim. Dün kelimenin tam anlamıyla hiç lastiğim kalmamıştı, sıfıra kadar inmişti."
"Bugün lastikleri yönetme açısından elimden geleni yaptığımı ve iyi bir iş çıkardığımı hissediyorum."
"Fakat aracın çalıştığı ve çalışmadığı anlar oluyor. Gerçekten çok tutarsız. Bu yüzden bunun neyden kaynaklandığını bulmamız lazım."
"Ayrıca düzlüklerde yavaşız ve virajlarda aracımız çok kayıyor."
"Bizim için unutulması gereken bir gün fakat umarım bugünden öğreneceğimiz çok şey vardır."
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, during the drivers parade
Hamilton aracın çok öngörülemez davrandığını ekliyor.
"Araç gerçekten çok öngörülemez. Bir hafta sonu iyi hissettiriyor, bir hafta sonu kötü. Bir seans iyi hissettiriyor ve sonra kötü."
"Eminim gidip bazı şeylere bakacağız ve farklı yapmamız gereken şeyleri bulacağız ama tek bir antrenman seansıyla durum gerçekten zor."
"Yine de takımla gurur duyuyorum, buraya geldiler, işlerini yaptılar ve başlarını dik tuttular. Biz de bunu yapmaya - çalışmaya devam etmeliyiz. İlerlemeye devam etmeliyiz."
"Bu araçla iki yarış daha yapacağız. Umarım sürmeye devam etmeyiz."
Son Haberler
Vasseur: "İlk startta Sainz'a neler olduğunu anlamamız gerekiyor"
Vasseur: "İlk startta Sainz'a neler olduğunu anlamamız gerekiyor" Vasseur: "İlk startta Sainz'a neler olduğunu anlamamız gerekiyor"
FIA: "Brezilya GP'de taraftarların piste girmesi 'kabul edilemez bir durumdu'"
FIA: "Brezilya GP'de taraftarların piste girmesi 'kabul edilemez bir durumdu'" FIA: "Brezilya GP'de taraftarların piste girmesi 'kabul edilemez bir durumdu'"
Hamilton: "Brezilya'daki sorun tabandan kaynaklanıyordu"
Hamilton: "Brezilya'daki sorun tabandan kaynaklanıyordu" Hamilton: "Brezilya'daki sorun tabandan kaynaklanıyordu"
Ralf: "McLaren, Red Bull'a yaklaştı"
Ralf: "McLaren, Red Bull'a yaklaştı" Ralf: "McLaren, Red Bull'a yaklaştı"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar