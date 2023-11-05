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Hamilton: "Şükürler olsun ki bu araçla sadece iki yarışım kaldı"

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, sürmesi zor olan Mercedes W14 ile sadece iki yarışı kaldığı için mutlu.

Editör Ezel Tan
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Sir Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Lewis Hamilton, Mercedes'in doğru ayarları bulamadığı Interlagos'ta bu yılki en kötü yarışlarından birisini çıkardı ve sekizinci oldu.

Yarıştan sonra Sky'a konuşan Hamilton, bu yıl Mercedes W14 ile sadece iki yarışı kaldığının hatırlatılması üzerine şöyle cevap verdi: "Tanrıya şükür! Evet, kulağa hoş geliyor!"

"Bugün dünkü kadar felaket hissetmedim. Dün kelimenin tam anlamıyla hiç lastiğim kalmamıştı, sıfıra kadar inmişti."

"Bugün lastikleri yönetme açısından elimden geleni yaptığımı ve iyi bir iş çıkardığımı hissediyorum."

"Fakat aracın çalıştığı ve çalışmadığı anlar oluyor. Gerçekten çok tutarsız. Bu yüzden bunun neyden kaynaklandığını bulmamız lazım."

"Ayrıca düzlüklerde yavaşız ve virajlarda aracımız çok kayıyor."

"Bizim için unutulması gereken bir gün fakat umarım bugünden öğreneceğimiz çok şey vardır."

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, during the drivers parade

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, during the drivers parade

Hamilton aracın çok öngörülemez davrandığını ekliyor.

"Araç gerçekten çok öngörülemez. Bir hafta sonu iyi hissettiriyor, bir hafta sonu kötü. Bir seans iyi hissettiriyor ve sonra kötü."

"Eminim gidip bazı şeylere bakacağız ve farklı yapmamız gereken şeyleri bulacağız ama tek bir antrenman seansıyla durum gerçekten zor."

"Yine de takımla gurur duyuyorum, buraya geldiler, işlerini yaptılar ve başlarını dik tuttular. Biz de bunu yapmaya - çalışmaya devam etmeliyiz. İlerlemeye devam etmeliyiz."

"Bu araçla iki yarış daha yapacağız. Umarım sürmeye devam etmeyiz."

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