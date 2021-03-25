Hamilton: "Şu anda en hızlı araca sahip değiliz"

Pilotlara öncelikle testlerde araçla ne kadar zorlandıkları ve yarıştan önce mevcut sorunları çözüp çözemedikleri soruldu.

Geçen senenin şampiyona 2.si Valtteri Bottas, soruyu şu şekilde cevapladı: "Bir hayli zorlandık, orası kesin fakat koşullar da çok ekstremdi. Çok rüzgar vardı ve o durumda yaptığınız değişiklikleri de pek anlamadığınızdan sürüşünüz de neredeyse boşa gidiyor. Yani o koşullar altında aracı anlamak ve öğrenmek daha da zordu."

"Fakat evet, doğrusu aracın dengesiyle çok zorlandık, her zaman elde ettiğimizden daha çok performans kazanmak istiyoruz, hem aracın şasisi ve aerosundan hem de takım içindeki kişilerden."

"Daha önce dediğim gibi takım son hız çalışıyor ve testte aldığımız tüm sonuçları anlayarak bu hafta sonuna, teoride en iyi araç düzeniyle girmemizi sağlamaya çalışıyorlar. Testten sonra öğrendiklerimizle ne kadar performans kazandığımız henüz bilinmiyor."

"Bunu antrenmanlarda, ya da en geç Cumartesi-Pazar günü öğrenmeyi umuyoruz. Fakat en azından takımın bu kısa sürede yapabileceği her şeyi yaptığını biliyorum, ayrıca sezon çok uzun, yani panik yapmaya gerek yok, sadece sıkı çalışmamız gerek.”

Takımın 7 kez dünya şampiyonu pilotu Lewis Hamilton ise şu cevabı verdi: “İlk etapta doğal olarak ne kadar büyük ya da küçük bir sorunla yüzleştiğimizi anlamaya çalıştık. Sadece pistteki mühendislerin ve fabrikadaki aerodinamistlerin tüm gün, yeni regülasyonlar altında tasarlanan yeni araçtaki her şeyin normal olduğunu kontrol etmek için çalıştığını biliyorduk."

"Testlerden sonraki kısa sürede yapabildiklerinin en iyisini yaptıklarından şüphem yok, fakat aracı istediğimiz yere getirebilmek için çok zorlamamız gerekecek.”

Testlerde en güçlü görünen takım geçen sene takımlar şampiyonasını 2. sırada tamamlayan Red Bull'du. Bazıları Mercedes'in gerçek performansını sakladığını düşünürken, bazılarıysa her halükarda en hızlı aracın Red Bull'unki olduğunu söylüyor.

Bunun yarattığı bilinmezliğin, yeni sezon öncesinde kendilerini heyecanlandırıp heyecanlandırmadığı sorulduğunda Hamilton, “Her sene biraz bilinmezlik olduğunu düşünüyorum, fakat genelde aracımızda neler olduğuna dair daha iyi bir hissimiz oluyordu. Bir takım olarak bizim için çok heyecan verici."

"Şu anda en hızlı biz değiliz ve istediğimiz yere gelebilmemiz için nasıl birlikte çalışacağımızı göreceğiz. Beni en çok heyecanlandıran da bu, bu meydan okuma için çok heyecanlıyım ve diğer takımların bu kadar yakın olması bence seyirciler için de çok güzel olacak, fakat ortak hedefimizi elde edebilmek için takımdaki baylar ve bayanlarla birlikte çalışmayı çok seviyorum.” dedi.

Takım arkadaşı Bottas da, şu sözlerle İngiliz pilota katıldığını belirtti: “Ben de heyecanlıyım ve önümüzde bizi zor bir senenin beklediğini biliyorken, takımın ne kadar motive olduğunu gördüm. Meydan okumaları seviyoruz, yani bunu dört gözle bekliyoruz.”