Hamilton: ''Şu ana kadar felaket bir hafta sonuydu''

Yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton, 2021 Monako Grand Prix hafta sonunda sıralama turlarında temiz bir turu bir araya getiremedi ve yarışa yedinci sıradan başlayacak.

Hamilton'ın bu sezonki büyük rakibi Max Verstappen ise yarışa 2. sırada başlayacak ve Monako gibi, grid sıralamasının çok önemli olduğu bu pistteki yarıştan sonra, ikilinin arasındaki puan farkı azalabilir.

Yarıştan sonra soruları cevaplayan Hamilton, yol tutuşuyla ilgili sorun olup olmadığı sorulduğunda şunları söyledi: ''Evet, perşembe günü çok kötü hissettirmemişti. Birkaç değişiklik yaptık ve bugün çok kötüydü.''

''Çok fazla yol tutuşum yoktu ve bu da araca aşırı yüklenip, daha fazlasını almak için zorlamama neden oldu.''

''Fakat süremi geliştiremedim. Bu çok zorlu bir sıralama turuydu. Görüldüğü üzere Valtteri bundan bir şeyler çıkarabildi ancak kesinlikle bugün birkaç problemimiz oldu.''

Monako pisti, yarış sırasında geçiş yapmanın çok zor olduğu bir pist ve sürücüler bu pistte, genellikle yarışa başladıkları pozisyonda bitiriyorlar.

Mercedes pilotu Hamilton, yarışla ilgili çok umutlu konuşmadı ve yarışı en azından 7. sırada bitirmek istediklerini söyledi.

''Burada geçiş yapmak neredeyse imkansız. Bulunduğumuz pozisyonda durum bu şekilde. Herkes yaklaşık olarak aynı hızda. Cumartesi gününün sonunda, galibiyeti erişilemez bir yerde duruyor. Fakat en azından 7. olabilmeyi ve diğerlerini geçmeye çalışabilmeyi umuyorum."

''Şu ana kadar felaket bir hafta sonuydu ancak yine de, daha kötüsü de olabilirdi. Başımızı öne eğip, bu durumu kabulleneceğiz''

Kırmızı bayrak gelmeseydi de turunu geliştiremeyeceğini belirten İngiliz pilot, ''Benim için felaketti. Her türlü içeri geri gelecektim.'' dedi.

Aracın yarış temposu hakkında da konuşan Hamilton, bunun önemi olmadığını söyledi ve şunları ekledi: ''Bence birçok kişi bu lastiklerde uzun sürüşler yapmadı.''

''Fakat bunun burada çok fazla önemi yok. Burası bir tren gibi ve olay sadece öndeki araçları takip edip, bir fırsatın açılıp açılmayacağını görmekle alakalı. Umarım yağmur yağar fakat bunun olma olasılığı çok yok.''

Son olarak bu akşam araç üzerinde çok çalışıp çalışmayacakları sorulan İngiliz pilot, çok çalışmayacaklarını çünkü aslında Monako'da Cumartesi gününün daha önemli olduğunu dile getirdi.

''Çok değil, çünkü söylediğim gibi asıl önemli olan gün Cumartesi günü. Yarın öğleden sonra, çok uzun olacak ve yarın da uzun bir gün olacak. Muhtemelen en heyecanlı yarış olmayacak fakat ön taraflara ilerleyebilir miyiz diye bakınacağız ve denemelerde bulunacağız.''