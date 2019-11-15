Hamilton, "stresli" kontrat görüşmeleri için sabırsızlanmıyor

Formula 1'in en başarılı ikinci pilotu olma unvanını ele geçiren Hamilton'ın Mercedes'le anlaşması 2020 sonunda bitiyor.

Hamilton'ın Mercedes'te kalması çok büyük bir ihtimal olarak görülüyor ancak 2020 sonunda birçok pilotun anlaşmasının bitecek olması, sürprizlerin olmasını da sağlayabilir.

F1'de kalma konusunda istekli olan Hamilton, görüşme dönemlerinde takımla iplerin kopması konusunda her zaman endişe olduğunu kabul ediyor.

Brezilya GP öncesinde anlaşma durumu hakkında konuşan Hamilton, "Bu anlaşmayı daha yeni yaptım ve şimdiden sıradaki anlaşmayı konuşmaya başlamamız gerekiyor. Bu sinir bozucu bir şey çünkü bir kez daha stresli dönem başlayacak. Bir odaya girmek, sürekli telefonda konuşmak zorunda kalacağız. Tüm maddeleri görüşmek için arkadaşça ancak yoğun konuşmalar olacak."

"Ancak buna alışkınım ve nispeten iyi bir pazarlıkçı olduğumu düşünüyorum." dedi.

Hamilton, yeni anlaşmada istediği maddeler nedeniyle stres olduğunu ancak yine de her şeyin aşırıya gitmemesini umduğunu söyledi.

Hamilton, "Bu bir yüzleşme, öyle değil mi? Her iki taraf, yapılacak anlaşmadan neler koparabileceğini görmeye çalışıyor. Herkes nelerin daha iyi olabileceğini, nelerin değişmesi gerektiğini görmeye çalışıyor. Takım içerisinde olan formaliteleri değiştirmek yıllar sürebiliyor."

"Ancak takım harikaydı. Bradley ve onun ekibi, ekibin işini hafifletmek için çalışıyor. Mühendislerle daha iyi çalışıyorum ve çok fazla farklı şey yapıyorum. Dürüst olmak gerekirse, yine de gerçek manada stresli olmayacak."

"Olacakları düşündüğünüzde bu durum ürpertici olabiliyor çünkü hayatınızın bir bölümünü adamanız gerekiyor. Bazen çok ilerisini hayal etmek zor oluyor. Ancak tabii ki istenmek güzel bir şey, bu yüzden umarım kısa sürede bu konuyu çözeriz." dedi.

Hamilton, takımdaki geleceğine karar vermeden önce takım patronu Toto Wolff'un ne yapacağını görmek istiyor.

Wolff'un adı F1 yönetimine geçeceği yönünde anılıyor ve Hamilton, bu durumda Mercedes'in çok büyük bir kayıp yaşayacağını düşünüyor.

Hamilton, "O her zaman mükemmele yakındı ve yine öyle. Mükemmel bir eşleşme oldu, bu yüzden sporda kalacaksam doğal olarak onun ayrılmasını istemiyorum. Ancak nihai olarak bu kendi kararı olacak."

"Kurulan bazı oluşumlara baktığınızda, daha bir süre daha o şekilde devam edecekmiş gibi görünür ancak yeni birisi geldiğinde, muhtemelen işleri kendi tarzına göre yapacaktır. Genelde bu tip durumlarda işler hep tersine gider."

"Ancak tekrarlamam gerekirse, bu takım tek bir kişiden oluşmuyor. Burada çok sayıda önemli insandan oluşan devasa bir grup var. Genel olarak onların hepsi ayrılmayacak. Bu açıdan onlar işlerini yapmaya devam edebilirler. Benim için bu önemli, bu yüzden onun nerede olduğunu, kafasının nerede olduğunu görmek için bekliyorum." dedi.