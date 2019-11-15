Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Rusya GP
26 Eyl
-
29 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Japonya GP
10 Eki
-
13 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Meksika GP
24 Eki
-
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
01 Kas
-
03 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Brezilya GP
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
28 Kas
-
01 Ara
FP1:
7 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Hamilton, "stresli" kontrat görüşmeleri için sabırsızlanmıyor

paylaşım
yorumlar
Hamilton, "stresli" kontrat görüşmeleri için sabırsızlanmıyor
Ekleyen:
, NobleF1
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
15 Kas 2019 11:53

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, takımıyla mevcut anlaşmasının gelecek sezon sonunda bitecek olması nedeniyle mutlu olmadığını, stresli geçen yeni anlaşma dönemi nedenini pek heyecanla beklemediğini söyledi.

Formula 1'in en başarılı ikinci pilotu olma unvanını ele geçiren Hamilton'ın Mercedes'le anlaşması 2020 sonunda bitiyor.

Hamilton'ın Mercedes'te kalması çok büyük bir ihtimal olarak görülüyor ancak 2020 sonunda birçok pilotun anlaşmasının bitecek olması, sürprizlerin olmasını da sağlayabilir.

F1'de kalma konusunda istekli olan Hamilton, görüşme dönemlerinde takımla iplerin kopması konusunda her zaman endişe olduğunu kabul ediyor.

İlgili haberler:

Brezilya GP öncesinde anlaşma durumu hakkında konuşan Hamilton, "Bu anlaşmayı daha yeni yaptım ve şimdiden sıradaki anlaşmayı konuşmaya başlamamız gerekiyor. Bu sinir bozucu bir şey çünkü bir kez daha stresli dönem başlayacak. Bir odaya girmek, sürekli telefonda konuşmak zorunda kalacağız. Tüm maddeleri görüşmek için arkadaşça ancak yoğun konuşmalar olacak."

"Ancak buna alışkınım ve nispeten iyi bir pazarlıkçı olduğumu düşünüyorum." dedi.

Hamilton, yeni anlaşmada istediği maddeler nedeniyle stres olduğunu ancak  yine de her şeyin aşırıya gitmemesini umduğunu söyledi.

Hamilton, "Bu bir yüzleşme, öyle değil mi? Her iki taraf, yapılacak anlaşmadan neler koparabileceğini görmeye çalışıyor. Herkes nelerin daha iyi olabileceğini, nelerin değişmesi gerektiğini görmeye çalışıyor. Takım içerisinde olan formaliteleri değiştirmek yıllar sürebiliyor."

"Ancak takım harikaydı. Bradley ve onun ekibi, ekibin işini hafifletmek için çalışıyor. Mühendislerle daha iyi çalışıyorum ve çok fazla farklı şey yapıyorum. Dürüst olmak gerekirse, yine de gerçek manada stresli olmayacak."

"Olacakları düşündüğünüzde bu durum ürpertici olabiliyor çünkü hayatınızın bir bölümünü adamanız gerekiyor. Bazen çok ilerisini hayal etmek zor oluyor. Ancak tabii ki istenmek güzel bir şey, bu yüzden umarım kısa sürede bu konuyu çözeriz." dedi.

Hamilton, takımdaki geleceğine karar vermeden önce takım patronu Toto Wolff'un ne yapacağını görmek istiyor.

Wolff'un adı F1 yönetimine geçeceği yönünde anılıyor ve Hamilton, bu durumda Mercedes'in çok büyük bir kayıp yaşayacağını düşünüyor.

Hamilton, "O her zaman mükemmele yakındı ve yine öyle. Mükemmel bir eşleşme oldu, bu yüzden  sporda kalacaksam doğal olarak onun ayrılmasını istemiyorum. Ancak nihai olarak bu kendi kararı olacak."

"Kurulan bazı oluşumlara baktığınızda, daha bir süre daha o şekilde devam edecekmiş gibi görünür ancak yeni birisi geldiğinde, muhtemelen işleri kendi tarzına göre yapacaktır. Genelde bu tip durumlarda işler hep tersine gider."

"Ancak tekrarlamam gerekirse, bu takım tek bir kişiden oluşmuyor. Burada çok sayıda önemli insandan oluşan devasa bir grup var. Genel olarak onların hepsi ayrılmayacak. Bu açıdan onlar işlerini yapmaya devam edebilirler. Benim için bu önemli, bu yüzden onun nerede olduğunu, kafasının nerede olduğunu görmek için bekliyorum." dedi.

Sonraki haber
Özel içerik: 2021 F1 kurallarında öne çıkan 10 konu

Önceki haber

Özel içerik: 2021 F1 kurallarında öne çıkan 10 konu

Sonraki haber

Raikkonen: "Alfa Romeo bu hafta sonu 'farklı şeyler' deneyecek"

Raikkonen: "Alfa Romeo bu hafta sonu 'farklı şeyler' deneyecek"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Lewis Hamilton Şimdi al
Takımlar Mercedes Şimdi al
Editör Jonathan Noble

Yarış merkezi

Abu Dhabi GP

Abu Dhabi GP

28 Kas - 1 Ara
FP1 Başlangıç:
7 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
04:00
13:00
FP2
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
08:00
17:00
FP3
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
05:00
14:00
Q1
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
08:00
17:00
Yarış
Paz 1 Ara
Paz 1 Ara
08:10
17:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Brezilya GP: En iyi takım telsizi mesajları

2
Formula 1

Mercedes, Verstappen ile mücadelede Hamilton’ın bataryasının neden dolu olmadığını açıkladı

3
Formula 1

Ferrari: “Saçma Vettel/Leclerc mücadelesini netleştirmemiz gerekiyor”

4
Formula 1

Ferrari başkanı: "Bu tür kazalar yaşanmamalı"

2s
5
Formula 1

Lehto, Honda ile ilgili ilginç bir komplo teorisi ortaya attı

Son Videolar

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu 02:09
Formula 1

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu

F1 Start Gridi: Brezilya GP 00:56
Formula 1

F1 Start Gridi: Brezilya GP

F1 2019'da Interlagos'ta bir tur 01:20
Formula 1

F1 2019'da Interlagos'ta bir tur

F1 2021 Kuralları - Öne çıkan 10 konu 10:12
Formula 1

F1 2021 Kuralları - Öne çıkan 10 konu

F1'in 2021 planları hakkındaki görüşler 09:42
Formula 1

F1'in 2021 planları hakkındaki görüşler

Son Haberler

Hulkenberg, Formula 1'den ayrılıyormuş gibi hissetmiyor
F1

Hulkenberg, Formula 1'den ayrılıyormuş gibi hissetmiyor

Ferrari başkanı: "Bu tür kazalar yaşanmamalı"
F1

Ferrari başkanı: "Bu tür kazalar yaşanmamalı"

FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor
F1

FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor

Brezilya GP: En iyi takım telsizi mesajları
F1

Brezilya GP: En iyi takım telsizi mesajları

Red Bull, Brezilya'da düzlükte Mercedes'i nasıl yendi?
F1

Red Bull, Brezilya'da düzlükte Mercedes'i nasıl yendi?

Program

Formula 1
Biletler
Sağlayan
28 Kas
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.