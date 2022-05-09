Hamilton: "Strateji takımın işi, kararın neden bana bırakıldığını anlamıyorum"

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Lewis Hamilton, puansız ayrıldığı Imola'nın ardından Miami'de performans anlamında iyi bir hafta sonu geçirdi, fakat şans bir kez daha onun yanında değildi.

Rahat şekilde altıncı sırada götürdüğü ve sonlara doğru ikinci kez pite girerek Bottas'ı avlamayı düşündüğü yarışı güvenlik aracı periyodunda ciddi zarar gördü ve tek pitini bu periyotta yapan takım arkadaşı George Russell'a karşı elinden geleni yapsa da geçilmekten kurtulamadı.

Mücadeleyi başladığı gibi altıncı sırada bitiren Hamilton, bu sezon üçüncü kez güvenlik aracı nedeniyle ciddi puanlar kaybetmiş oldu.

Yarışın ardından mücadeleyi yorumlayan Hamilton, "Şansımın dönmesini bekliyorum. Fakat o ana kadar elimden gelenin en iyisini yapmaya, takımla çalışmaya devam edeceğim. Takım olarak bugün iyi puanlar toplamayı başardık."

"Bence pist oldukça iyiydi. Şikanın etkileyici bir özelliği yok, fakat tek zayıf nokta bu." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Hamilton, güvenlik aracı altında ikinci kez pite girmeyerek risk aldı, bu da onun takım arkadaşı Russell'a geçilmesine sebep oldu.

Bu periyotta takımla arasında strateji konusunda kısa bir tartışma geçen Hamilton, "Pistteyken tüm bilgiye sahip değilsiniz. Diğer pilotların pistin neresinde olduğunu bilmiyorsunuz, karşınızda pit duvarındakilerin sahip olduğu gibi bir ekran yok."

"Bu nedenle bir karar vermeniz istendiğinde bu kumar oynuyormuş gibi hissettiriyor, bundan hoşlanmıyorum. Takım bana "karar senin" dediğinde onlara "bu sizin işiniz, tüm detaylara sahipsiniz, benim yerime karar verin" dedim."

"Onlara en iyisini yapmaları için güveniyorum, fakat onlar son kararı bana bıraktılar, bunu anlayamadım. Ne olursa olsun, iki türlü de şanssızdık."

"George ilk bölümde inanılmaz bir iş ortaya koydu. Yarışa daha iyi lastiklerle başladı, nitekim sert lastik en iyi lastikti. Geriye dönüp baktığımızda, belki sert lastikle başlayabilirdik ama George yine de içinde bulunduğu pozisyondan kurtulup iyi bir sonuç elde etmek için harika bir iş çıkardı. Bugün beşinci ve altıncı olduk, bu takım için harika."

"George ile mücadelemiz adildi, fakat yeni lastiklere sahip olması nedeniyle biraz çaresizdim."

"Ne yazık ki ilk yarıştaki kadar hızlı değiliz. Denemeye devam etmeliyiz, ne yazık ki geçtiğimiz beş yarış içinde hiçbir gelişim gösteremedik. Bir aşamada bunu başaracağımızdan umutluyum ama çok çalışmaya devam etmeliyiz." dedi.