Hamilton: "Strateji doğru yapılsaydı, Russell benim yarışıma dahil olmazdı"
Mercedes pilotu Lewis Hamilton, galibiyeti strateji hatası yüzünden kaybettiğini düşünüyor.
Lewis Hamilton, üçüncü başladığı yarışta harika bir performansla liderliği aldı fakat sonunda tek pit stop stratejisini izleyen George Russell'a geçildi.
Yarışı ikinci bitiren Hamilton, şöyle dedi: "Öncelikle takımı ve George'u tebrik ederim. Bu, fabrikadaki herkes için harika bir sonuç."
"Bu hafta sonunun bu şekilde geçmesini beklemiyorduk, özellikle de bir saniye geride olduğumuz Cuma gününden sonra böyle olacağını düşünmemiştik."
"Cuma gecesi inanılmaz bir çalışma yaptık. Yaz arasına girerken duble yapmak muhteşem."
"Şahsen bu kadar güçlü olmamızı beklemiyordum. Lider olmak harika bir duyguydu, tabii ki sonunda biraz şoke olduk ama bunu kabullenip ilerleyeceğiz."
"Hepimiz yaz tatiline başımız dik girebiliriz. Umarım ikinci yarıya güçlü şekilde başlayabiliriz."
Stratejiyle ilgili Hamilton, "George çoğu zaman benim yarışımın içinde değildi. Eğer strateji doğru yapılmış olsaydı, benim yarışımın içinde olmayacaktı."
"Yani bunu yaşamayacaktık. Fakat sonunda çok önde olan ve çok önde olmamasına rağmen rekabetçi olan birer aracımızın olması harika." dedi.
Yorumunu biraz açması istendiğinde Hamilton, "Olan oldu, her şey geride kaldı. Ben yoluma devam ediyorum. Şimdi yaz arasına gireceğim ve harika zaman geçireceğim." dedi.
George Russell, Mercedes-AMG F1 Team, 1st position, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team, 2nd position, Oscar Piastri, McLaren F1 Team, 3rd position, on the podium
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
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