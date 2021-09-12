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Formula 1 / İtalya GP Haberler

Hamilton, startta yavaş kalmasına neden olan 2mm'lik hatasını açıkladı

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Lewis Hamilton, debriyaj pedalıyla ilgili yanlış bir karar almasının ardından Monza'daki startta yavaş kaldığını ve bu yüzden de startta beşinciliğe gerilediğini söyledi.

Hamilton, startta yavaş kalmasına neden olan 2mm'lik hatasını açıkladı

Hamilton, cumartesi akşamı gerçekleştirilen 18 turluk sprint sıralama yarışına takım arkadaşı Valtteri Bottas'ın hemen arkasında ikinci sıradan başlıyordu ve şampiyona için bazı önemli puanlar alma fırsatı vardı.

Fakat yaptığı kötü başlangıç, ilk viraja gelirken Max Verstappen, Daniel Ricciardo ve Lando Norris'e geçilmesine hatta Pierre Gasly'nin de yanına gelmesine yol açtı.

Hamilton, Gasly'nin yarış dışı kalmasıyla çıkan güvenlik aracının ardından yarış yeniden başladığında McLaren pilotlarını geçmeyi umsa da Norris'in gerisinde kalarak beşinci oldu.

Şampiyona lideri Verstappen, sprint yarışını ikinci bitirdi ve aldığı iki puanla liderliğini biraz daha artırırken, Bottas'ın grid cezasıyla İtalya Grand Prix'si için grid cezası almış oldu.

Hamilton sıralama turlarından son McLaren pilotlarını yakalamaya çalışırken mümkün olduğunca agresif olduğunu ancak debriyaj pedalını 2mm fazla çekmesinin onu yavaşlattığını söyledi.

Valtteri Bottas, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Lando Norris, McLaren MCL35M, Lewis Hamilton, Mercedes W12, Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, and the rest of the field at the start

Valtteri Bottas, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Lando Norris, McLaren MCL35M, Lewis Hamilton, Mercedes W12, Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, and the rest of the field at the start

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Hamilton, "McLaren pilotları düzlüklerde en hızlısı ve onları düzlüklerde geçebilmek adına yeterince yaklaşamadık."

"Düzlüklerde en az benim kadar hızlı gittiler hatta daha hızlıydılar."

"Başlangıçta debriyaj pedalı 2mm elimden kaydı, bu yüzden yeterli çekiş gücüm yoktu ve patinaj yaşamaya başladım. Hepsi bu kadar." dedi.

Hamilton, Zandvoort yarışının ardından şampiyona liderliğini Verstappen'e kaybetmişti ve cumartesi günkü sprint yarışının ardından artık aralarında beş puan var.

Hamilton, Bottas'ın cezasıyla beraber dördüncü sıradan başlayacak fakat Ricciardo ve Norris'i geçemezse, Verstappen'i geçmesi zor olabilir.

Hamilton, "Yarışta kazanmamız pek olası görünmüyor ama imkansız değil."

“Elbette bunu başarmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Şu anda bizim için sadece hasar sınırlama olduğunu düşünüyorum."

"İki McLaren'ı çabucak geçemez ve sonrasında onu zorlayamazsam, genel olarak Max için kolay bir yarış olacak." dedi.

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