Hamilton, startta yavaş kalmasına neden olan 2mm'lik hatasını açıkladı

Hamilton, cumartesi akşamı gerçekleştirilen 18 turluk sprint sıralama yarışına takım arkadaşı Valtteri Bottas'ın hemen arkasında ikinci sıradan başlıyordu ve şampiyona için bazı önemli puanlar alma fırsatı vardı.

Fakat yaptığı kötü başlangıç, ilk viraja gelirken Max Verstappen, Daniel Ricciardo ve Lando Norris'e geçilmesine hatta Pierre Gasly'nin de yanına gelmesine yol açtı.

Hamilton, Gasly'nin yarış dışı kalmasıyla çıkan güvenlik aracının ardından yarış yeniden başladığında McLaren pilotlarını geçmeyi umsa da Norris'in gerisinde kalarak beşinci oldu.

Şampiyona lideri Verstappen, sprint yarışını ikinci bitirdi ve aldığı iki puanla liderliğini biraz daha artırırken, Bottas'ın grid cezasıyla İtalya Grand Prix'si için grid cezası almış oldu.

Hamilton sıralama turlarından son McLaren pilotlarını yakalamaya çalışırken mümkün olduğunca agresif olduğunu ancak debriyaj pedalını 2mm fazla çekmesinin onu yavaşlattığını söyledi.

Valtteri Bottas, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Lando Norris, McLaren MCL35M, Lewis Hamilton, Mercedes W12, Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, and the rest of the field at the start

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images