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Formula 1 / Macaristan GP Haberler

Hamilton: “Startta tek başıma olmak çok tuhaftı"

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Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Macaristan Grand Prix’sinde kırmızı bayraklar ardından alınan yeniden startta tek başına olmasının çok tuhaf hissettirdiğini söyledi.

Hamilton: “Startta tek başıma olmak çok tuhaftı"

Hungaroring’deki olaylı yarışta pole pole pozisyonundan start alan Hamilton, yarışı üçüncü sırada tamamladı. Britanyalı pilot, ilk turdaki iki kazadan etkilenmemiş ve liderliğini korumuştu. Fakat yaşanan büyük kazalar sebebiyle çıkarılan kırmızı bayraklardan sonra pite girmek yerine tek başına start alan Mercedes pilotu, ilerleyen dakikalarda pit stop yaptı ve gridin en gerisine düştü. 

Fakat Hamilton, ardından iyi bir tempo yakalayarak oldukça fazla pozisyon kazansa da Fernando Alonso’nun arkasında oldukça fazla zaman kaybetti ve yarışı üçüncü sırada tamamladı.

Yarışın ardından konuşan Hamilton, zor bir gün geçirdiklerini söylese de bu sonucu almak için her şeyini ortaya koyduğunu belirtti.

Hamilton, “Öncelikle Alpine’i ve Ocon’u çok tebrik ederim, o [Ocon] zaten bir süredir parlayan bir yıldızdı. Bu yüzden onun adına çok, çok mutluyum. Aston Martin’i de burada, en iyi sonuçlarını alırken görmek güzel ve daha fazlasının geleceğini biliyorum. Öte yandan bu hafta sonu, harika taraftarlar vardı. Bu yüzden, burada oldukları için onlara da teşekkürler.”

Lewis Hamilton, Mercedes, 3rd position, congratulates Esteban Ocon, Alpine F1, 1st position, in Parc Ferme

Lewis Hamilton, Mercedes, 3rd position, congratulates Esteban Ocon, Alpine F1, 1st position, in Parc Ferme
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Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

“Bugün, gerçekten zordu. Her zaman işleri kendimiz için zor bir hale getiriyoruz ve [yeniden] startta tek başıma olmak çok tuhaftı. Fakat, böyle şeyler yaşanır ve bunlardan ders çıkaracağız. Her şeyimi ortaya koydum, sona doğru artık hiçbir şeyim kalmamıştı.” ifadelerini kullandı.

Hamilton, yeniden startta yaşananları da şöyle anlattı: “Takıma, tur boyunca pistin nasıl olduğunu anlatıyordum ama araca bindiğimde yağmurun geleceğini söylediler. Bu yüzden, onların başka bilgilere sahip olduğunu düşündüm ve sonrasında herkesin pite girdiğini gördüm.”

Mercedes pilotu, böylece şampiyona liderliğini de tekrardan almış oldu ve bu hafta sonu, öncesinde asla böyle bir yarış beklemediklerini de belirtti.

Hamilton, “Bu hafta sonuna böyle olacağını bilmeden başladık ve bugünkü şartlara baktığınızda, bu sonucu kabul edeceğim.” diye ekledi.

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