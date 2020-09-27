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Formula 1 / Rusya GP / Son dakika

Hamilton, startta geçilmekten endişeli

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Hamilton, startta geçilmekten endişeli
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

Lewis Hamilton, dezavantajlı yumuşak lastiklerle başlayacağı Rusya GP'de pole pozisyonu avantajını korumak için akıllıca strateji uygulaması gerektiğini söyledi.

Sıralamaların ikinci seansında ilk turlarında sorunlarla karşılaşan Hamilton, 2. seansı yumuşak lastiklerle geçmek zorunda kaldı. Hamilton, hem bundan hem de 2. viraja kadar geçilmekten endişe duyduğunu kabul etti.

Start noktasından 2. viraja kadar olan mesafe, Hamilton'ın startın ardından atak riskiyle karşı karşıya kalacağı manasına geliyor. Özellikle arkadan rüzgar olursa, bu hava koridoru etkisinin daha yüksek olacağı ve arkadaki pilotların daha avantajlı olacağı manasına geliyor.

Hamilton, "Burası pole pozisyonundan başlamak için iyi bir yer değil. Araçlarda çok fazla sürüklenme var ve bu sene geçen senelere göre hava koridoru etkisi daha fazla."

"Genelde bu iki isimden birisinin yanımdan uçarak geçmesini bekliyorum. Ben kendi yarışıma ve mümkün olduğu kadar en hızlı yarışı çıkarmaya çalışacağım."

"Açıkçası yarış için en kötü lastiklere sahibim ancak genel olarak start için iyi lastikler. Buna rağmen en iyi mesafeye sahip olmayacaklar."

"En fazla aşınma bu lastiklerde. Diğer lastiklerden 10 kat daha fazla aşınıyor. Durum böyle."

"Zorlanacağız. Bu yüzden iki pit stop mu yapacağım bilmiyorum. Pek mümkün değil gibi çünkü burada pit yolu aşırı yavaş. Bu yüzden mümkün olduğu kadar bu lastikleri korumaya çalışacağım."

"Etrafımdaki pilotlar beni geçerlerse, fark açacaklardır. Bu yüzden pozisyonumu koruyabilmek için farklı tür bir yarış çıkarıp çıkaramayacağım üstünde çalışacağız." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Hamilton'ın yanından yarışa başlayacak olan Max Verstappen, cuma günkü sorunların ardından sıralamalarda çok iyi ilerleme kaydettiklerini söyledi.

Verstappen, "Cuma günü bazı olaylar yaşamıştık ve bir şeyler denedik. Bu yüzden sıralamalarda daha rekabetçi olacağımızı biliyorduk. Ancak tabii ki ilk çizgide olmak şaşırtıcı oldu."

"Ancak dürüst olmam gerekirse, 70. Yıl Dönümü GP'deki gibi bir yarış beklemiyoruz."

"Uzun sürüşlerde biraz daha fazla rekabetçiyiz ancak lastiklerle alakalı büyük bir sorun olacağını düşünmüyoruz. Bu yüzden aynı şeyin olmasını beklemeyin."

"Ancak cuma gününün ardından gösterdiğimiz gelişimden mutluyuz."

"Sıralamaların başında dahi 3. olmak zor olacak gibi görünüyordu ancak rüzgarın değişimi nedeniyle iyi bir denge bulamadığımız için bu sorunu yaşadık. Antrenmanlar boyunca 2. virajda karşıdan rüzgar eserken, sıralamalarda kuyruk rüzgarı esti."

"Bazı virajlarda aracın arka tarafında yol tutuşu bulmak çok zordu ancak Q3'te birkaç değişiklik yaptık ve araç daha iyi çalıştı. Bu yüzden memnunum." dedi.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Rusya GP
Pilotlar Lewis Hamilton
Takımlar Mercedes
Editör Alex Kalinauckas

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