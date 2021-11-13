Hamilton: "Sprint yarışı öncesi diskalifiye olmak yıkıcıydı"

Lewis Hamilton, cuma günkü sıralama turlarını ilk sırada tamamlamıştı fakat arka kanadının/DRS sisteminin kurallara aykırı olmasının ardından sıralama turlarından diskalifiye edilmesine karar verildi.

Sprint yarışına en arkadan başlayan Hamilton, 24 turluk yarışta gridin dörtte üçünü geçmeyi başardı ve beşinci sırayı aldı.

Hamilton, kendisini gridin arkasına gönderen kararın üstesinden gelmenin zor olduğunu ancak zihnini "sıfırlayabildiğini" ve Pazar günü griddeki yerini iyileştirmek için, Cumartesi günkü yarışa odaklandığını açıkladı.

Sky F1'e konuşan Hamilton, "Kesinlikle zordu."

"Takım, hakemlerle anlaşmaya çalışırken, ben sadece mühendislerimle işime odaklanmaya ve mekanikerlerle moralleri yüksek tutmaya çalışıyordum. Sadece elimdeki işe odaklandım ve bunun hakkında düşünmedim."

"Elbette sonucu duymak yıkıcıydı. Ancak bunun seni engellemesine izin veremezsin, başımı önüme eğip, devam etmeliyim."

"Böylece hızla kendimi sıfırladım. Zihnimi, yapabileceklerimi yapmaya odakladım ve her şeyimi verdim." dedi.

Hamilton hızlı yükselişiyle Interlagos'taki yarışa, yeni bir içten yanmalı motora geçtiği için daha önce aldığı bir cezanın ardından 10. sıradan başlayacak.

Yedi kez dünya şampiyonu, yarış başlamadan önce sprint yarışında ne kadar yükselebileceğini bilmediğini, ancak toparlanmak için direksiyon başında bir dizi seçeneği kullandığını açıkladı.

Hamilton, "Dürüst olmak gerekirse, neyin mümkün olduğu hakkında hiçbir fikrim yoktu."

"Bir limit veya maksimum belirlemedim. Sanırım starttan hemen önce gridin gerisindeyken, belki de 10. sırayı görebileceğimi düşündüm."

"'Tamam, hedefim bu, bunu denemek ve olabildiğince yukarı çıkmak zorundayız.' dedim."

"Daha sonra birdenbire, çok daha hızlı geçiş yapmaya başladım. Bugün yakıt için gerçekten çok farklı şeyler kullandım."

"Biliyorsunuz ki pes edemezsiniz, zorlamaya devam etmelisiniz." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W12 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images