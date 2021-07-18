Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Bottas: "Yumuşak lastikle avantaj kazanmayı denedik" Sonraki / Britanya GP öncesi: Yarış gridi
Formula 1 / Britanya GP Haberler

Hamilton: “Sprint yarışı, ilk tur dışında heyecanlı değildi"

Ekleyen:

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, sprint yarışı formatıyla yeni bir şey denemenin güzel olduğunu düşünse de kendi açısından yarışın ilk tur dışında heyecanlı geçmediğini belirtti.

Hamilton: “Sprint yarışı, ilk tur dışında heyecanlı değildi"

7 kez dünya şampiyonu, bugün kendi ülkesindeki sprint yarışına ilk sıradan başladı ancak startta şampiyonadaki ana rakibi Max Verstappen’e geçildi. Böylece Hamilton, bir kez daha pole pozisyonunu kaçırdı ve yarınki ana yarışa ikinci sıradan başlayacak.

Formula 1 tarihindeki ilk sprint yarışı ardından konuşan Hamilton, startta takımın ona söylediği her şeyi doğru şekilde yerine getirdiğini ancak çok fazla patinaj yaptığını söyledi.

Hamilton, “Yapmam gereken her şeyi doğru şekilde yaptım.”

“Takım; nerede olmanız gerektiğini, lastiklerin hangi sıcaklıkta olması gerektiğini ve bunun gibi her şeyi size söylüyor ama sadece çok fazla patinaj yaptım.”

“Bu yüzden, bunu iyice inceleyeceğiz ve tam olarak ne yaşandığını bulmaya çalışacağız çünkü bu noktadan sonra yarışta, elim kolum bağlı kaldı. [Verstappen’e] yaklaşmaya çalışıyordum ama sadece çok hızlılardı.” dedi.

Britanyalı pilot, Red Bull’un özellikle yarışlarda çok güçlü olduğunu ve Verstappen’e ayak uydurmanın zor olduğunu da belirtti.

“[Red Bull], gerçekten çok, çok güçlü. Yıl boyunca aracı geliştirmek için neler bulduklarını size ne zaman söyleyebilirim bilmiyorum ama bizim için bu zor oldu.”

“Araca baktık ve inceledik, dünkü performansımıza ulaşmak için harika bir iş çıkardığımızı düşünüyorum.

“Valtteri de iyi bir iş çıkardı. Bu yüzden bu hafta sonu, iki araç da iyi performans gösteriyor ve takımı ileri taşımak için yardımcı olmaya çalışıyorum. Savaşmaya devam ediyoruz. Daha yakınız ama [Verstappen] önde olduğunda, ona ayak uydurmak zor oluyor.” ifadelerini kullandı.

Son olarak Hamilton, yeni sprint sıralama yarışı formatı hakkında görüşlerini de belirtti.

“Yeni bir şey denemek güzeldi. Benim için, ilk tur dışında pek heyecanlı değildi ama kesinlikle bugünden öğrenebileceğimiz pek çok şey var.”

“Uzun bir cumartesi ve pazar günü geçirmeliyiz. Birinci antrenman seansı, ikinci antrenman seansı ve sıralama turlarını cumartesi; sprint yarışı ve ana yarışı pazar yapmalıyız.”

Lewis Hamilton, Mercedes W12

Lewis Hamilton, Mercedes W12
1/1

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Bottas: "Yumuşak lastikle avantaj kazanmayı denedik"

Önceki haber

Bottas: "Yumuşak lastikle avantaj kazanmayı denedik"

Sonraki haber

Britanya GP öncesi: Yarış gridi

Britanya GP öncesi: Yarış gridi
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Britanya GP: Tarihin ilk sprint sıralama yarışını Verstappen kazandı!

16 s
2
Formula 1

Sprint yarışını seven Norris: "Alonso yanlış bir şey yapmadı"

1 s
3
Formula 1

Britanya GP öncesi: Yarış gridi

21 dk
4
Formula 1

Hamilton: “Verstappen’i yakalayabilmek için yapabileceğim hiçbir şey yoktu”

15 s
5
Formula 1

F1 sprint yarışları hakkında bilmeniz gerekenler

3 g
Son Haberler
Britanya GP öncesi: Yarış gridi
F1

Britanya GP öncesi: Yarış gridi

21dk
Hamilton: “Sprint yarışı, ilk tur dışında heyecanlı değildi"
F1

Hamilton: “Sprint yarışı, ilk tur dışında heyecanlı değildi"

51dk
Bottas: "Yumuşak lastikle avantaj kazanmayı denedik"
F1

Bottas: "Yumuşak lastikle avantaj kazanmayı denedik"

1 s
Sprint yarışını seven Norris: "Alonso yanlış bir şey yapmadı"
F1

Sprint yarışını seven Norris: "Alonso yanlış bir şey yapmadı"

1 s
Horner, Grand Prix'nin ilk bölümünün sprint yarışına benzeyeceğini düşünmüyor
F1

Horner, Grand Prix'nin ilk bölümünün sprint yarışına benzeyeceğini düşünmüyor

1 s
Son Videolar
Britanya GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
12 s

Britanya GP grid pozisyonları

Montoya: Takımlar ve pilotlar, sprint yarışlarını benimsemeli  02:02
Formula 1
22 s

Montoya: Takımlar ve pilotlar, sprint yarışlarını benimsemeli 

Formula 1: Vettel, sprint yarışları hakkında eleştiride bulundu 00:51
Formula 1
16 Tem 2021

Formula 1: Vettel, sprint yarışları hakkında eleştiride bulundu

Masi, gerekirse F1 sprint yarışı kurallarını değiştirmeye hazır 00:40
Formula 1
10 Tem 2021

Masi, gerekirse F1 sprint yarışı kurallarını değiştirmeye hazır

Porsche ya da Audi'nin F1'e girme ihtimali neden her zamankinden daha yüksek? 06:15
Formula 1
8 Tem 2021

Porsche ya da Audi'nin F1'e girme ihtimali neden her zamankinden daha yüksek?

Daha fazlası
Selin Elif Köse
Leclerc: "Takımımdan ve kaydettiğimiz ilerlemeden memnunum" Britanya GP
Formula 1

Leclerc: "Takımımdan ve kaydettiğimiz ilerlemeden memnunum"

Steiner: “Mercedes, Russell hakkında ne yapacağını biliyor” Britanya GP
Formula 1

Steiner: “Mercedes, Russell hakkında ne yapacağını biliyor”

Wolff: “Sprint yarışı, 17 tur yerine 5 veya 8 tur olmalı” Britanya GP
Formula 1

Wolff: “Sprint yarışı, 17 tur yerine 5 veya 8 tur olmalı”

Çok Okunanlar Bugün

Britanya GP: Tarihin ilk sprint sıralama yarışını Verstappen kazandı!
Formula 1 Formula 1

Britanya GP: Tarihin ilk sprint sıralama yarışını Verstappen kazandı!

Sprint yarışını seven Norris: "Alonso yanlış bir şey yapmadı"
Formula 1 Formula 1

Sprint yarışını seven Norris: "Alonso yanlış bir şey yapmadı"

Britanya GP öncesi: Yarış gridi
Formula 1 Formula 1

Britanya GP öncesi: Yarış gridi

Hamilton: “Verstappen’i yakalayabilmek için yapabileceğim hiçbir şey yoktu”
Formula 1 Formula 1

Hamilton: “Verstappen’i yakalayabilmek için yapabileceğim hiçbir şey yoktu”

F1 sprint yarışları hakkında bilmeniz gerekenler
Formula 1 Formula 1

F1 sprint yarışları hakkında bilmeniz gerekenler

Hamilton: “Sprint yarışı, ilk tur dışında heyecanlı değildi"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: “Sprint yarışı, ilk tur dışında heyecanlı değildi"

Vettel: "Alonso'nun savunması sorun değildi fakat gereksizdi"
Formula 1 Formula 1

Vettel: "Alonso'nun savunması sorun değildi fakat gereksizdi"

Leclerc: "Takımımdan ve kaydettiğimiz ilerlemeden memnunum"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Takımımdan ve kaydettiğimiz ilerlemeden memnunum"

Son Haberler

Britanya GP öncesi: Yarış gridi
Formula 1 Formula 1

Britanya GP öncesi: Yarış gridi

Hamilton: “Sprint yarışı, ilk tur dışında heyecanlı değildi"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: “Sprint yarışı, ilk tur dışında heyecanlı değildi"

Bottas: "Yumuşak lastikle avantaj kazanmayı denedik"
Formula 1 Formula 1

Bottas: "Yumuşak lastikle avantaj kazanmayı denedik"

Sprint yarışını seven Norris: "Alonso yanlış bir şey yapmadı"
Formula 1 Formula 1

Sprint yarışını seven Norris: "Alonso yanlış bir şey yapmadı"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.