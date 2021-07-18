Hamilton: “Sprint yarışı, ilk tur dışında heyecanlı değildi"

7 kez dünya şampiyonu, bugün kendi ülkesindeki sprint yarışına ilk sıradan başladı ancak startta şampiyonadaki ana rakibi Max Verstappen’e geçildi. Böylece Hamilton, bir kez daha pole pozisyonunu kaçırdı ve yarınki ana yarışa ikinci sıradan başlayacak.

Formula 1 tarihindeki ilk sprint yarışı ardından konuşan Hamilton, startta takımın ona söylediği her şeyi doğru şekilde yerine getirdiğini ancak çok fazla patinaj yaptığını söyledi.

Hamilton, “Yapmam gereken her şeyi doğru şekilde yaptım.”

“Takım; nerede olmanız gerektiğini, lastiklerin hangi sıcaklıkta olması gerektiğini ve bunun gibi her şeyi size söylüyor ama sadece çok fazla patinaj yaptım.”

“Bu yüzden, bunu iyice inceleyeceğiz ve tam olarak ne yaşandığını bulmaya çalışacağız çünkü bu noktadan sonra yarışta, elim kolum bağlı kaldı. [Verstappen’e] yaklaşmaya çalışıyordum ama sadece çok hızlılardı.” dedi.

Britanyalı pilot, Red Bull’un özellikle yarışlarda çok güçlü olduğunu ve Verstappen’e ayak uydurmanın zor olduğunu da belirtti.

“[Red Bull], gerçekten çok, çok güçlü. Yıl boyunca aracı geliştirmek için neler bulduklarını size ne zaman söyleyebilirim bilmiyorum ama bizim için bu zor oldu.”

“Araca baktık ve inceledik, dünkü performansımıza ulaşmak için harika bir iş çıkardığımızı düşünüyorum.

“Valtteri de iyi bir iş çıkardı. Bu yüzden bu hafta sonu, iki araç da iyi performans gösteriyor ve takımı ileri taşımak için yardımcı olmaya çalışıyorum. Savaşmaya devam ediyoruz. Daha yakınız ama [Verstappen] önde olduğunda, ona ayak uydurmak zor oluyor.” ifadelerini kullandı.

Son olarak Hamilton, yeni sprint sıralama yarışı formatı hakkında görüşlerini de belirtti.

“Yeni bir şey denemek güzeldi. Benim için, ilk tur dışında pek heyecanlı değildi ama kesinlikle bugünden öğrenebileceğimiz pek çok şey var.”

“Uzun bir cumartesi ve pazar günü geçirmeliyiz. Birinci antrenman seansı, ikinci antrenman seansı ve sıralama turlarını cumartesi; sprint yarışı ve ana yarışı pazar yapmalıyız.”

Lewis Hamilton, Mercedes W12 1 / 1 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images