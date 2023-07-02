Hamilton: "Sprint yarışı, evimde karting yapıyormuşum gibi hissettirdi"
Lewis Hamilton, sprint yarışında çok eğlendiğini ve kariyerine başladığı Rye House pistinde karting yapıyormuş gibi hissettiğini söylüyor.
Sprint yarışı sıralama turlarında felaketi yaşayan ve temiz bir tur atamayan Hamilton, ilk olarak zamanının silinmesi, sonra da Max Verstappen'e takılmasından ötürü 18. sırada kalarak elendi.
Yine de iyi bir sprint yarışı geçiren Hamilton, çok iyi bir start alarak ilk turda 13. sıraya yükseldi, sonrasında da yağmur lastiklerini bırakma hamlesiyle mücadeleyi 10. sırada tamamladı.
Yarışın ardından Autosport'a konuşan Hamilton, "Çok eğlenceliydi."
"Yarış boyunca sadece güldüm ve eğlendim. Boş bir hafta sonunda Rye House'da karting yapmak gibiydi, tek amacım eğlenmekti."
"Harika bir ilk tur attım, sonrasındaysa genel olarak arabanın dengesiyle mücadele ettim. Islak zemin aracın sorunlarını ortaya çıkarıyor ve bunlar size güven vermiyor."
"Kuru zemin lastiklerini takmak için biraz bekledik. Kumar oynamayı gerçekten sevmem ve oynamadım, bu yüzden bunun bedelini ödedim. Ama onun dışında nispeten memnunum."
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Charles Leclerc, Ferrari SF-23
Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images
"Yarış boyunca gayet hızlıydım, iyi bir sıralama performansıyla [ana yarışta] ilk beşe rahatça girebilirim."
"Sprintte de genel tempomuzla muhtemelen podyumda ya da podyuma yakın bir yerde olabilirdim. Ama kısmet değilmiş.
"Bu yüzden yarışta eğlendik, birkaç puan kaybettik ama bugün çok da önemli değil. Öğrenmemiz gereken çok şey var. Umarım bunu ana yarışa da taşıyabiliriz." dedi.
Sprint formatı hakkında da konuşan Hamilton, "Farklı bir şey olması güzel. Genelde Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri her sezon aynı şekilde geçerken çok sıkılıyorum."
"Bence farklı bir şeyler olması güzel. Bugün iyi bir gün sayılır. Umarım yarın daha iyi bir gün olur." dedi.
Son Haberler
Avusturya GP'si, tam 1200 pist limitleri ihlaline sahne oldu
Avusturya GP'si, tam 1200 pist limitleri ihlaline sahne oldu Avusturya GP'si, tam 1200 pist limitleri ihlaline sahne oldu
Wolff, Verstappen ve Red Bull'un performansını eski dominasyonlara benzetti
Wolff, Verstappen ve Red Bull'un performansını eski dominasyonlara benzetti Wolff, Verstappen ve Red Bull'un performansını eski dominasyonlara benzetti
FIA ve takımlar, Red Bull Ring'in belli kısımlarına çakıl havuzu eklenmesini istiyor
FIA ve takımlar, Red Bull Ring'in belli kısımlarına çakıl havuzu eklenmesini istiyor FIA ve takımlar, Red Bull Ring'in belli kısımlarına çakıl havuzu eklenmesini istiyor
NASCAR Chicago: Van Gisbergen, kariyerinin ilk yarışında galibiyete ulaştı!
NASCAR Chicago: Van Gisbergen, kariyerinin ilk yarışında galibiyete ulaştı! NASCAR Chicago: Van Gisbergen, kariyerinin ilk yarışında galibiyete ulaştı!
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.