Hamilton: "Sprint yarışı, evimde karting yapıyormuşum gibi hissettirdi"

Sprint yarışı sıralama turlarında felaketi yaşayan ve temiz bir tur atamayan Hamilton, ilk olarak zamanının silinmesi, sonra da Max Verstappen'e takılmasından ötürü 18. sırada kalarak elendi.

Yine de iyi bir sprint yarışı geçiren Hamilton, çok iyi bir start alarak ilk turda 13. sıraya yükseldi, sonrasında da yağmur lastiklerini bırakma hamlesiyle mücadeleyi 10. sırada tamamladı.

Yarışın ardından Autosport'a konuşan Hamilton, "Çok eğlenceliydi."

"Yarış boyunca sadece güldüm ve eğlendim. Boş bir hafta sonunda Rye House'da karting yapmak gibiydi, tek amacım eğlenmekti."

"Harika bir ilk tur attım, sonrasındaysa genel olarak arabanın dengesiyle mücadele ettim. Islak zemin aracın sorunlarını ortaya çıkarıyor ve bunlar size güven vermiyor."

"Kuru zemin lastiklerini takmak için biraz bekledik. Kumar oynamayı gerçekten sevmem ve oynamadım, bu yüzden bunun bedelini ödedim. Ama onun dışında nispeten memnunum."

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

"Yarış boyunca gayet hızlıydım, iyi bir sıralama performansıyla [ana yarışta] ilk beşe rahatça girebilirim."

"Sprintte de genel tempomuzla muhtemelen podyumda ya da podyuma yakın bir yerde olabilirdim. Ama kısmet değilmiş.

"Bu yüzden yarışta eğlendik, birkaç puan kaybettik ama bugün çok da önemli değil. Öğrenmemiz gereken çok şey var. Umarım bunu ana yarışa da taşıyabiliriz." dedi.

Sprint formatı hakkında da konuşan Hamilton, "Farklı bir şey olması güzel. Genelde Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri her sezon aynı şekilde geçerken çok sıkılıyorum."

"Bence farklı bir şeyler olması güzel. Bugün iyi bir gün sayılır. Umarım yarın daha iyi bir gün olur." dedi.