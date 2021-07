Hamilton, sprint yarışa "tüm gücüyle" hazır

Hamilton cuma günü gerçekleştirilen sıralama turlarında en hızlı isim olsa da resmi olarak pole pozisyonunun sahibi sayılmayacak. Bugün gerçekleştirilen sprint yarışı kazanan pilot, resmi olarak pole pozisyonunun sahibi sayılacak.

İngiliz pilot ayrıca bugünkü sprint yarışı kazanabilirse 3 puan alacak ve grand prix'ye de ilk sıradan başlayacak.

17 turluk sprint yarışa nasıl bir yaklaşım sergileyeceği sorulan Hamilton, yarış boyunca sonuna kadar zorlayacağını açıkça belirtti.

"Tüm gücümle hazırım. İçimdeki aslanı çıkararak her şeyi vereceğim. Yarış startla başlıyor, bu yüzden bu konuda çalışacağım. Uzun sürüşleri ise 2. antrenmanda çalışabiliriz."

"Red Bull'u geçmek kolay değil, dolayısıyla önlerinde olmamız oldukça yardımcı olacak. Ancak çizgiden iyi bir şekilde kalkmamız gerek ve bunun ardından da karşımıza birçok engel çıkacak. Sprint yarış enteresan olacak. Bence aracı istediğim yere getirebildim, göreceğiz."

Lewis Hamilton, Mercedes W12, passes the chequered flag to take pole at the end of Qualifying

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images