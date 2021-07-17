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Formula 1 / Britanya GP Haberler

Hamilton, sprint yarışa "tüm gücüyle" hazır

Ekleyen:
Çeviren:
Can Çarpıcı

Lewis Hamilton, F1 tarihindeki ilk sprint yarışa "tüm gücüyle" hazır olduğunu belirtti.

Hamilton, sprint yarışa "tüm gücüyle" hazır

Hamilton cuma günü gerçekleştirilen sıralama turlarında en hızlı isim olsa da resmi olarak pole pozisyonunun sahibi sayılmayacak. Bugün gerçekleştirilen sprint yarışı kazanan pilot, resmi olarak pole pozisyonunun sahibi sayılacak. 

İngiliz pilot ayrıca bugünkü sprint yarışı kazanabilirse 3 puan alacak ve grand prix'ye de ilk sıradan başlayacak. 

17 turluk sprint yarışa nasıl bir yaklaşım sergileyeceği sorulan Hamilton, yarış boyunca sonuna kadar zorlayacağını açıkça belirtti. 

"Tüm gücümle hazırım. İçimdeki aslanı çıkararak her şeyi vereceğim. Yarış startla başlıyor, bu yüzden bu konuda çalışacağım. Uzun sürüşleri ise 2. antrenmanda çalışabiliriz."

"Red Bull'u geçmek kolay değil, dolayısıyla önlerinde olmamız oldukça yardımcı olacak. Ancak çizgiden iyi bir şekilde kalkmamız gerek ve bunun ardından da karşımıza birçok engel çıkacak. Sprint yarış enteresan olacak. Bence aracı istediğim yere getirebildim, göreceğiz."

Lewis Hamilton, Mercedes W12, passes the chequered flag to take pole at the end of Qualifying

Lewis Hamilton, Mercedes W12, passes the chequered flag to take pole at the end of Qualifying

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Sürücüler, sprint yarışlarının nasıl geçeceği ve ne kadar risk alabilecekleri konusunda farklı görüşlere sahip. 

Yarışa 6. sıradan başlayacak McLaren pilotu Lando Norris, daha dikkatli olması gerektiği görüşünde.

İngiliz pilot, "Yani, o kadar uzun bir yarış değil, öyle değil mi? Zorlayabildiğimiz kadar zorlayacağız, o kadar da kaotik olacağını düşünmüyorum. Belki ilk birkaç tur kaotik olabilir ama sonrasında her şey sakinleşecek ve oldukça basit olacak."

"Yani bu yarış risk almakla alakalı değil, mücadelelerinizi akıllıca seçmekle alakalı çünkü puanlar hâlâ Pazar günü veriliyor, sadece Cumartesi gününde değil." dedi. 

Sıralama turlarını takım arkadaşını Charles Leclerc'in 5 sıra gerisinde tamamlayan Carlos Sainz ise sprint yarışı pozisyon kazanabilmek için iyi bir fırsat olarak görüyor. 

Konu hakkında konuşan İspanyol pilot, "Bence zorlamak için iyi bir fırsatımız var. Birkaç pozisyonu geri alabilmek için neler yapabileceğimizi gözden geçireceğiz çünkü dün aracın en az ilk 6'da yer alabilirdi gibi hissediyorum. Yani, ileriye gidebilen bir yol bulmamız gerekecek."

Diğer bir İspanyol Fernando Alonso ise sprint yarışı daha büyük bir etkinliğin ilk parçası olarak görüyor. 

"Yarın yarışın ilk bölümünü yapacağız sonra bir gece duracağız ve yarışa pazar günü devam edeceğiz. Performansımızı arttırmak için neler öğrenebileceğimizi görmek enteresan olacak."

 

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