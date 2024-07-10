Hamilton: "Sporu bırakmayı düşündüğüm zamanlar oldu"

Geçtiğimiz Pazar günkü Britanya GP’sinden önce Hamilton’ın son F1 zaferi, 2021 yılında Max Verstappen ile Dünya Şampiyonluğu için mücadele ettiği dönemde gelmişti.

Lewis Hamilton, 2021 sezonu sonrası devam eden kötü dönemde F1'e devam etme konusunda "birçok düşünce ve şüphesinin" olduğunu açıkladı.

Sky F1'e verdiği demeçte, "Zorlu bir 2021'in ardından, geri dönmeye ve devam etmeye çalışıyorduk ama takım olarak oldukça zor dönemlerden geçirdik.

"Bu süreçte aklımda o kadar çok düşünce ve şüphe vardı ki zaman zaman devam etmemek istedim.

"Ayağa kalkmak, denemeye devam etmek ve sonunda başarmak hatırlayabildiğim en güzel duygu."

"Bu, 945 gün ile galibiyet alamadan geçirdiğim en uzun süre. Bunun bir daha asla gerçekleşmeyeceğini düşündüğüm anlar kesinlikle oldu."

“Bu çok zor, sanırım herkes için geçerli, ama önemli olan ayağa kalkmaya nasıl devam ettiğinizdir ve kendinizi dipte hissetseniz bile derinlere inmeye devam etmeniz gerektiğidir.

“2021’den bugüne kadar kesinlikle kendimi yeterince iyi hissetmediğim, bugünkü konumuma geri dönemeyeceğimi düşündüğüm günler oldu.”

"Ama önemli olan, etrafımda beni desteklemeye devam eden harika insanların olmasıydı. Ne zaman piste çıksam ve takımımın çaba gösterdiğini görsem, bu durum aynı şeyi yapmam için beni cesaretlendiriyordu.

"Diğer taraftan, hayranlarım, onları dünyanın dört bir yanında her gördüğümde, beni sonuna kadar desteklediler. Bu yüzden herkese çok ama çok teşekkür ederim."

"Asla pes etmeyin. Bu çok önemli. Yapılacak en kolay şey bu, ama asla yapmamalısınız."

Çeviri: Enes Demirel