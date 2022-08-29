Hamilton, Spa'daki kazanın ardından yeni güç ünitesi için grid cezası alabilir

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Hamilton'ın o güç ünitesi tekrar kullanılmayacak kadar hasar aldıysa, bu durumda Hamilton yeni bir güç ünitesine ihtiyaç duyacak ve grid cezası alacak.

Hamilton'ın W13'ü, ilk turda Alonso'nun tekerleğine takılınca havalanmış, sert bir şekilde yere düşmüştü. Alonso ve arkadan gelen pilotların araç üstü kamerasından yansıyan görüntülerde, Hamilton'ın aracından sıvı aktığı görüldü.

Hamilton kazadan sonra bir süre yola devam etse de, takım kazadan 38 içerisinde hızlıca verileri inceledi ve yarış mühendisi Peter Bonnington, Hamilton'a önce yavaşlamasını, bir süre sonra ise durmasını söyledi. Görünen o ki soğutucular kaza nedeniyle döküldü. Bu durum motorun içten hasar almasına neden olmuş olabilir.

Motorsport.com'a konuşan Mercedes sözcüsü, araçta yer alan güç ünitesinin sökülerek Brixworth'e gönderildiğini doğruladı.

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Hamilton, Spa'daki yarışa kadar iki güç ünitesi kullanmış, Spa'da ise tamamen yeni bir güç ünitesine geçiş yapmıştı. Yani tamamen yeni bu güç ünitesinin normal şartlarda 7 yarış hafta sonunu tamamlaması gerekiyordu. Yapılan incelemelerde güç ünitesinin hasar aldığı anlaşılırsa, bu durumda Hamilton 4. üniteye geçecek ve gridde en geriye düşme cezası alacak.

Takım, Hamilton'ın daha önceki güç ünitelerinin çalışır durumda olduğunu söyledi ancak o güç üniteleriyle çok fazla mesafe kat edildiği için muhtemelen antrenman seanslarında kullanılacaktır. Hamilton, Monza'da yeni güç ünitesine geçerse bundan fayda sağlayabilir.

Kazada Hamilton'ın vites kutusunun da hasar aldığı görüldü.

Dahili parçalar da bir hasar denetimine tabidir. O parça kullanılamayacak durumdaysa Hamilton'ın Zandvoort'ta üçüncü bir set alması gerekecek ancak bu ceza almayı gerektiren bir durum değil.