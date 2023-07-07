Hamilton: "Spa, ölümcül kazanın ardından gereken adımları atmalı"
Lewis Hamilton, Dilano van 't Hoff'un ölümünün ardından FIA'nın Belçika Grand Prix'sine ev sahipliği yapan Spa-Francorchamps pistinde değişiklik yaparak "kesinlikle bir adım atması gerektiğini" düşünüyor.
On sekiz yaşındaki MP Motorsport sürücüsü van 't Hoff, geçtiğimiz hafta sonu Formula Regional Avrupa by Alpine Şampiyonası'nın Spa'da yağmur altında yapılan ikinci yarışı sırasında hayatını kaybetti.
Kaza, Eau Rouge ve Raidillon virajlarından sonra Kemmel Düzlüğü'nde meydana geldi ve 2019'da FIA F2 pilotu Anthoine Hubert'in ölümüne neden olan kazayla benzerlikler taşıyordu.
Hubert kazasının ardından kaçış alanları genişletildi, çakıl kaçış alanları inşa edildi ve bariyerler ayarlandı. Bu arada, McLaren ve Mercedes F1 takımları ıslak koşullarda görünürlüğü artırmanın bir yolu olarak Britanya GP'sinin ardından çamurluk tarzı kemerleri test edecekler.
Silverstone'da konuşan yedi kez dünya şampiyonu Hamilton, iki ölümcül kazanın ardından Spa'da daha fazla değişiklik yapılması gerektiğini kabul etmekle birlikte, halo gibi güvenlik iyileştirmelerine öncülük eden FIA'ya "güvendiğini" ifade etti.
van 't ve Hubert kazası hakkında konuşan Hamilton, "Bu kadar kısa bir süre içinde iki genci kaybetmiş olmamızın kesinlikle yıkıcı olduğunu düşünüyorum."
"Ancak FIA'ya güveniyorum, güvenlik konusunda harika bir iş çıkardılar. Bunun onlar için çok önemli bir odak noktası olduğunu biliyorum."
"Her pistte yıldan yıla pek çok değişiklik yapıyorlar ve eminim Eau Rouge'a ve bunu geliştirip geliştiremeyeceğimize çok dikkat edeceklerdir." dedi.
Eau Rouge
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Hamilton, sporun "kesinlikle bir adım atması gerektiğini" ve bu adımın yükseklik değişimiyle ünlü pistin bir bölümünde yağmurda görünürlüğe yardımcı olacağını sözlerine ekledi.
Hamilton, "Bazı değişiklikler yapmamız gerekiyor çünkü bir tepeye tırmanıyorsunuz ve kötü hava koşullarında hiçbir şey göremiyorsunuz."
"Bu şimdi iki kez oldu, bu yüzden kesinlikle bir adım atmamız gerekiyor." dedi.
Max Verstappen, ıslak koşullar göz önüne alındığında FRECA yarışını yeniden başlatmanın "tamamen gereksiz" olduğunu söylemişti.
Aston Martin'den Lance Stroll ise "kör" Eau Rouge ve Raidillon kompleksinin değiştirilmesi çağrısında bulundu, çünkü "oradan her geçtiğimizde hayatımızı tehlikeye atıyoruz" dedi.
Alpine pilotu Esteban Ocon ise, "Yaşanan her şeyin gözden geçirilmesi gerekiyor. Bu bir trajedi."
"Görüş mesafesi kesinlikle bu yarıştaki ana faktör. Çoğumuz o anda kör sürüş yapıyoruz, bu yüzden eminim FIA durumu iyileştirmeye çalışmak için bu konuyu inceliyordur."
"Mesele şu ki, zor yoldan öğrenmemeliyiz. Motor sporları için çok üzücü bir an." dedi.
Alfa Romeo, Silverstone güncellemelerine güveniyor
Vasseur: "Avusturya performansımız piste özgü değil"
Hamilton, doğru yoldan yapılan her protestoyu destekliyor
Hamilton, doğru yoldan yapılan her protestoyu destekliyor Hamilton, doğru yoldan yapılan her protestoyu destekliyor
Marko'dan Hamilton'ın önerisine yanıt: "Sanırım hafızası çok kötü"
Marko'dan Hamilton'ın önerisine yanıt: "Sanırım hafızası çok kötü" Marko'dan Hamilton'ın önerisine yanıt: "Sanırım hafızası çok kötü"
Wolff: "Hamilton'ın sözleşmesinin gecikme sebebi 'para' değil"
Wolff: "Hamilton'ın sözleşmesinin gecikme sebebi 'para' değil" Wolff: "Hamilton'ın sözleşmesinin gecikme sebebi 'para' değil"
Son Haberler
Mercedes, Apex F1 filmiyle olan bağlantısına açıklık getirdi
Mercedes, Apex F1 filmiyle olan bağlantısına açıklık getirdi Mercedes, Apex F1 filmiyle olan bağlantısına açıklık getirdi
Hamilton: "McLaren'in elde ettiği sonuç bizim için bir 'uyarı' olmalı"
Hamilton: "McLaren'in elde ettiği sonuç bizim için bir 'uyarı' olmalı" Hamilton: "McLaren'in elde ettiği sonuç bizim için bir 'uyarı' olmalı"
Resmi: Aracından yakıt numunesi alınmayan Bottas, sıralama turlarından diskalifiye edildi
Resmi: Aracından yakıt numunesi alınmayan Bottas, sıralama turlarından diskalifiye edildi Resmi: Aracından yakıt numunesi alınmayan Bottas, sıralama turlarından diskalifiye edildi
Alonso: "Bugün en fazla 8. sırayı alabilirdik"
Alonso: "Bugün en fazla 8. sırayı alabilirdik" Alonso: "Bugün en fazla 8. sırayı alabilirdik"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.