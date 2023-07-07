Hamilton: "Spa, ölümcül kazanın ardından gereken adımları atmalı"

On sekiz yaşındaki MP Motorsport sürücüsü van 't Hoff, geçtiğimiz hafta sonu Formula Regional Avrupa by Alpine Şampiyonası'nın Spa'da yağmur altında yapılan ikinci yarışı sırasında hayatını kaybetti.

Kaza, Eau Rouge ve Raidillon virajlarından sonra Kemmel Düzlüğü'nde meydana geldi ve 2019'da FIA F2 pilotu Anthoine Hubert'in ölümüne neden olan kazayla benzerlikler taşıyordu.

Hubert kazasının ardından kaçış alanları genişletildi, çakıl kaçış alanları inşa edildi ve bariyerler ayarlandı. Bu arada, McLaren ve Mercedes F1 takımları ıslak koşullarda görünürlüğü artırmanın bir yolu olarak Britanya GP'sinin ardından çamurluk tarzı kemerleri test edecekler.

Silverstone'da konuşan yedi kez dünya şampiyonu Hamilton, iki ölümcül kazanın ardından Spa'da daha fazla değişiklik yapılması gerektiğini kabul etmekle birlikte, halo gibi güvenlik iyileştirmelerine öncülük eden FIA'ya "güvendiğini" ifade etti.

van 't ve Hubert kazası hakkında konuşan Hamilton, "Bu kadar kısa bir süre içinde iki genci kaybetmiş olmamızın kesinlikle yıkıcı olduğunu düşünüyorum."

"Ancak FIA'ya güveniyorum, güvenlik konusunda harika bir iş çıkardılar. Bunun onlar için çok önemli bir odak noktası olduğunu biliyorum."

"Her pistte yıldan yıla pek çok değişiklik yapıyorlar ve eminim Eau Rouge'a ve bunu geliştirip geliştiremeyeceğimize çok dikkat edeceklerdir." dedi.

Eau Rouge Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Hamilton, sporun "kesinlikle bir adım atması gerektiğini" ve bu adımın yükseklik değişimiyle ünlü pistin bir bölümünde yağmurda görünürlüğe yardımcı olacağını sözlerine ekledi.

Hamilton, "Bazı değişiklikler yapmamız gerekiyor çünkü bir tepeye tırmanıyorsunuz ve kötü hava koşullarında hiçbir şey göremiyorsunuz."

"Bu şimdi iki kez oldu, bu yüzden kesinlikle bir adım atmamız gerekiyor." dedi.

Max Verstappen, ıslak koşullar göz önüne alındığında FRECA yarışını yeniden başlatmanın "tamamen gereksiz" olduğunu söylemişti.

Aston Martin'den Lance Stroll ise "kör" Eau Rouge ve Raidillon kompleksinin değiştirilmesi çağrısında bulundu, çünkü "oradan her geçtiğimizde hayatımızı tehlikeye atıyoruz" dedi.

Alpine pilotu Esteban Ocon ise, "Yaşanan her şeyin gözden geçirilmesi gerekiyor. Bu bir trajedi."

"Görüş mesafesi kesinlikle bu yarıştaki ana faktör. Çoğumuz o anda kör sürüş yapıyoruz, bu yüzden eminim FIA durumu iyileştirmeye çalışmak için bu konuyu inceliyordur."

"Mesele şu ki, zor yoldan öğrenmemeliyiz. Motor sporları için çok üzücü bir an." dedi.