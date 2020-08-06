Hamilton: “Sözleşme görüşmeleri için doğru zamanda değiliz”

Mercedes, perşembe günü yaptığı açıklamada, 2021 sezonunda da Valtteri Bottas ile devam edeceğini açıklamıştı.

Altı kez dünya şampiyonu Hamilton ise, bu sene sonunda biten anlaşmasını yenilediğini henüz açıklamadı. Ancak tarafların, yeni sözleşme için şartlarda anlaşmaları bekleniyor.

Hamilton, perşembe günü yaptığı açıklamada, geleceği hakkında yeni bir gelişme olmadığını, COVID-19 pandemisiyle beraber oluşan durumlar göz önüne alındığında, Mercedes ile görüşmeler yapmak için doğru zaman olmadığını söyledi.

Hamilton, “Dürüst olmak gerekirse, görüşmeler için doğru zaman olduğunu düşünmüyorum.”

“Dünyadaki birçok kişinin işini kaybettiğini düşününce, oturup büyük bir sözleşmeyi görüşmenin bu zamanda en önemli şey olduğunu düşünmüyorum.”

“Takımla devam etmek istiyorum ve oturup anlaşmayı tamamlamak bizim için zor değil. Ancak şu anda bu konuda rahat hissetmiyorum ve biraz daha bekleyeceğiz.” dedi.

Hamilton, ırkçılığa karşı F1’in en konuşkan isimlerinden biri ve sporun patronlarını, sektördeki çeşitliliği arttırmaya da çağırdı.

İngiliz sürücü, ırkçılığa karşı mesajların bir parçası olarak Mercedes’in bu sezon siyah renk düzeniyle yarışmasında da rol oynadı.

Hamilton, 2021 için “başka hiçbir takımla konuşmadığını” ve çeşitlilik ile dahil edilebilirliği arttırmak için Mercedes’le çalışmaya devam etme şansından memnun olduğunu söyledi.

“Özellikle takım olarak yeni bir döneme başladığımız bu zamanda kendimizi geliştirme, ilerlerken çeşitliliği arttırmaya yardımcı olma konusunda devam etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.”

“Mercedes-Benz ile mümkün olan şeyler ve bu takımın ilerlemesi beni çok heyecanlandırıyor.”

“Bir noktada anlaşma tamamlanacak. Bu konuda stresli değilim.”