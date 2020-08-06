Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
03 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Steiermark GP
10 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Macaristan GP
17 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İspanya GP
14 Ağu
Yarış devam ediyor . . .
Canlı takip et
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
FP1:
11 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
FP1:
18 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Sıradaki Etkinlik
25 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
FP1:
39 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
09 Eki
Canceled
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Sıradaki Etkinlik
53 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
Sıradaki Etkinlik
67 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
31 Eki
Sıradaki Etkinlik
75 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
27 Kas
FP1:
102 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Hamilton: “Sözleşme görüşmeleri için doğru zamanda değiliz”

paylaşım
yorumlar
Hamilton: “Sözleşme görüşmeleri için doğru zamanda değiliz”
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Cem Özel, Editör
6 Ağu 2020 00:00

Lewis Hamilton, Mercedes ile yeni sözleşme görüşmeleri yapmak için doğru zamanda olmadıklarını düşündüğünü, ancak takımdaki geleceği konusunda rahat olduğunu söyledi.

Mercedes, perşembe günü yaptığı açıklamada, 2021 sezonunda da Valtteri Bottas ile devam edeceğini açıklamıştı.

Altı kez dünya şampiyonu Hamilton ise, bu sene sonunda biten anlaşmasını yenilediğini henüz açıklamadı. Ancak tarafların, yeni sözleşme için şartlarda anlaşmaları bekleniyor.

Hamilton, perşembe günü yaptığı açıklamada, geleceği hakkında yeni bir gelişme olmadığını, COVID-19 pandemisiyle beraber oluşan durumlar göz önüne alındığında, Mercedes ile görüşmeler yapmak için doğru zaman olmadığını söyledi.

Hamilton, “Dürüst olmak gerekirse, görüşmeler için doğru zaman olduğunu düşünmüyorum.”

“Dünyadaki birçok kişinin işini kaybettiğini düşününce, oturup büyük bir sözleşmeyi görüşmenin bu zamanda en önemli şey olduğunu düşünmüyorum.”

“Takımla devam etmek istiyorum ve oturup anlaşmayı tamamlamak bizim için zor değil. Ancak şu anda bu konuda rahat hissetmiyorum ve biraz daha bekleyeceğiz.” dedi.

 

Hamilton, ırkçılığa karşı F1’in en konuşkan isimlerinden biri ve sporun patronlarını, sektördeki çeşitliliği arttırmaya da çağırdı.

İngiliz sürücü, ırkçılığa karşı mesajların bir parçası olarak Mercedes’in bu sezon siyah renk düzeniyle yarışmasında da rol oynadı.

Hamilton, 2021 için “başka hiçbir takımla konuşmadığını” ve çeşitlilik ile dahil edilebilirliği arttırmak için Mercedes’le çalışmaya devam etme şansından memnun olduğunu söyledi.

“Özellikle takım olarak yeni bir döneme başladığımız bu zamanda kendimizi geliştirme, ilerlerken çeşitliliği arttırmaya yardımcı olma konusunda devam etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.”

“Mercedes-Benz ile mümkün olan şeyler ve bu takımın ilerlemesi beni çok heyecanlandırıyor.”

“Bir noktada anlaşma tamamlanacak. Bu konuda stresli değilim.”

Ferrari, ikinci Silverstone yarışına güncelleme getirmeyecek

Önceki haber

Ferrari, ikinci Silverstone yarışına güncelleme getirmeyecek

Sonraki haber

Vettel ve Leclerc, ikinci Silverstone yarışı hakkında iyimser

Vettel ve Leclerc, ikinci Silverstone yarışı hakkında iyimser
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Lewis Hamilton Şimdi al
Takımlar Mercedes Şimdi al
Editör Luke Smith

Çok Okunanlar Bugün

Canlı Anlatım: İspanya GP
Formula 1 Formula 1 / Canlı anlatım
1s

Canlı Anlatım: İspanya GP

"Vettel, Racing Point'ten 15 milyon dolar alacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

"Vettel, Racing Point'ten 15 milyon dolar alacak"

F1 dünyası, Türkiye GP'nin dönüş haberlerinden mutlu!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

F1 dünyası, Türkiye GP'nin dönüş haberlerinden mutlu!

MotoGP'de büyük kaza, Rossi ölümden döndü!
MotoGP MotoGP / Son dakika
2s

MotoGP'de büyük kaza, Rossi ölümden döndü!

Formula 1'i tanıyalım: Geçiş ve DRS
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

Formula 1'i tanıyalım: Geçiş ve DRS

Formula 1'i tanıyalım: Bayraklar
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

Formula 1'i tanıyalım: Bayraklar

Eski motora dönen Verstappen: "Mercedes'e baskı yapacağım"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
2s

Eski motora dönen Verstappen: "Mercedes'e baskı yapacağım"

İspanya GP: Hamilton, 0.059 saniye farkla pole pozisyonunu kazandı!
Formula 1 Formula 1 / Sıralama turları raporu

İspanya GP: Hamilton, 0.059 saniye farkla pole pozisyonunu kazandı!

Son Haberler

Hamilton: "Red Bull'u arkamızda tutmak zor olacak!"
F1 Formula 1 / Son dakika
1s

Hamilton: "Red Bull'u arkamızda tutmak zor olacak!"

Canlı Anlatım: İspanya GP
F1 Formula 1 / Canlı anlatım
1s

Canlı Anlatım: İspanya GP

Eski motora dönen Verstappen: "Mercedes'e baskı yapacağım"
F1 Formula 1 / Son dakika
2s

Eski motora dönen Verstappen: "Mercedes'e baskı yapacağım"

Vettel: "Hedefimiz puan almak"
F1 Formula 1 / Son dakika
2s

Vettel: "Hedefimiz puan almak"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Canlı Anlatım: İspanya GP

1s
2
Formula 1

Formula 1'i tanıyalım: Bayraklar

3
Formula 1

"Vettel, Racing Point'ten 15 milyon dolar alacak"

4
MotoGP

MotoGP'de büyük kaza, Rossi ölümden döndü!

2s
5
Formula 1

Formula 1'i tanıyalım: Geçiş ve DRS

Son Videolar

Mercedes mühendisi 01:00
Formula 1

Mercedes mühendisi "60 saniyede" işini anlatıyor

F1 2020 70. Yıl Dönümü GP - Takımların Türkçe telsiz konuşmaları! 03:49
Formula 1

F1 2020 70. Yıl Dönümü GP - Takımların Türkçe telsiz konuşmaları!

Grand Prix Greats – 70. Yıl Dönümü GP'den en iyi fotoğraflar 03:18
Formula 1

Grand Prix Greats – 70. Yıl Dönümü GP'den en iyi fotoğraflar

70. Yıl Dönümü GP start gridi 01:01
Formula 1

70. Yıl Dönümü GP start gridi

Patlayan lastikler, Pit Stoplar, Titreşimler ve Daha Fazlası | 2020 Britanya GP F1 Değerlendirmesi 09:04
Formula 1

Patlayan lastikler, Pit Stoplar, Titreşimler ve Daha Fazlası | 2020 Britanya GP F1 Değerlendirmesi

Son Haberler

Hamilton: "Red Bull'u arkamızda tutmak zor olacak!"
F1

Hamilton: "Red Bull'u arkamızda tutmak zor olacak!"

Canlı Anlatım: İspanya GP
F1

Canlı Anlatım: İspanya GP

Eski motora dönen Verstappen: "Mercedes'e baskı yapacağım"
F1

Eski motora dönen Verstappen: "Mercedes'e baskı yapacağım"

Vettel: "Hedefimiz puan almak"
F1

Vettel: "Hedefimiz puan almak"

İspanya GP öncesi: Kullanılan/kullanılmayan lastikler
F1

İspanya GP öncesi: Kullanılan/kullanılmayan lastikler

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.