Hamilton "Şövalyelik Unvanı" almaya hazırlanıyor

Lewis Hamilton, son yıllarda yakaladığı başarıların ardından Formula 1 tarihinin en iyi pilotlarından birisi olduğunu kanıtladı.

Şu anda tüm zamanların en çok pole alan, podyuma çıkan ve yarış kazanan pilotu konumunda yer alıyor. Ayrıca yedinci şampiyonluğuyla Michael Schumacher'in şampiyonluk rekoruna da ortak oldu.

Kendi alanlarında üstün başarı gösteren kişilere İngiltere Kraliçesi tarafından Şövalyelik Unvanı veriliyor ve Hamilton son yıllardaki başarılarına rağmen henüz bunu elde edemedi.

Son haftalarda bazı milletvekilleri, Hamilton'ın bu unvanı kazanması için harekete geçmişti ve İngiliz The Sun, Hamilton'ın yakında bu unvanı alacağını öğrendi.

Hamilton'ın son yıllarda bu unvanı alamamasının temel sebebinin, vergi cenneti olan Monaco'da ikamet etmesi olduğu düşünülüyordu.

Ancak The Sun gazetesi, Hamilton'ın İngiltere'de yeterince verdiği ödediğine karar verildiğini ve bundan ötürü de Şövalyelik Unvanı kazanmasının önünde artık herhangi bir engel olmadığına karar verildiğini yazdı.

Hamilton, Monako'da yaşamasına rağmen İngiltere'deki en büyük 5 bin vergi mükellefinden bir tanesi konumunda yer alıyor.

Hamilton yapılacak törenle birlikte "Şövalyelik Unvanı" alacak ve artık "Sir. Lewis Hamilton" olarak anılacak.