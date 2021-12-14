Hamilton, Şövalyelik Unvanı'nı çarşamba günü alacak

Formula 1 tarihinin en çok yarış yarış kazanan, en çok podyuma çıkan ve en çok pole pozisyonu alan pilotu olan Lewis Hamilton, pazar günü gerçekleştirilen Abu Dhabi Grand Prix'sinde, galibiyeti son turda kaybetmişti.

Eğer Hamilton, yarışı ilk sırada tamamlasaydı, kariyerinin sekizinci şampiyonluğunu kazanacaktı ve tüm zamanların en çok şampiyon olan pilotu olacaktı.

Bununla beraber, Hamilton'ın yakaladığı başarılar, takdir görmeye devam ediyor ve Çarşamba günü kendisine Şövalyelik Unvanı verilecek.

Kraliyet yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre Hamilton, çarşamba günü Windsor Kalesi'ne gidecek ve burada Şövale unvanını alacak.

Hamilton'ın Şövalyeliği geçen yılın aralık ayında ilan edilmişti.

Hamilton bu sebeple, salı ve çarşamba günleri yapılması planlanan 18 inç lastik testlerini de kaçırmış oldu. Bu sebeple iki gün de George Russell sürüş yapacak.

Lewis Hamilton, Mercedes W12 Fotoğraf: Erik Junius