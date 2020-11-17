Hamilton "Şövalyelik Unvanı" alabilir

İngiltere'de kendi alanlarında üstün başarı gösteren kişilere İngiltere Kraliçesi tarafından Şövalyelik Unvanı veriliyor.

Hamilton, geçtiğimiz hafta sonu kariyerinin yedinci Formula 1 dünya şampiyonluğunu kazandı ve buna rağmen şimdiye kadar bu unvanı almaya hak kazanamadı.

Ancak artık bu F1 tarihinin en büyük iki pilotundan birisi haline geldiği ve neredeyse tüm rekorları kırdığı için bu unvanı hak ettiği düşünülüyor.

Bir grup İngiliz milletvekili, Başbakan Boris Johnson'dan Lewis Hamilton'a Şövalyelik Unvanı verilmesini istedi.

Milletvekilleri, yedi kez dünya şampiyonunun ulusal anlamda böyle bir tanınmışlığı hak ettiğini düşünüyorlar. Johnson'a bu hafta resmi bir talep gönderilecek.

İngiltere Motor Sporları Federasyonu Başkanı David Richards da 11 Kasım'da Başbakan'a benzer bir mektup gönderdi.

Richard mektupta, Hamilton'ın tüm zamanların en iyi İngiliz pilotu olduğunu ve bunu kutlamak için Şövalyelik Unvanı'nı vermekten daha iyi bir yol olmayacağını yazdı.