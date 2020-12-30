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Formula 1 / Son dakika

Hamilton şövalye ilan edildi, Sir Lewis Hamilton oldu!

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Hamilton şövalye ilan edildi, Sir Lewis Hamilton oldu!
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Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör

Formula 1 Dünya Şampiyonu Lewis Hamilton, Birleşik Krallık Kraliçesi'nin Yeni Yıl Onur Listesi'nde yer alarak şövalye ilan edildi. Hamilton bu sayede artık Sir Lewis Hamilton olarak anılacak.

Hamilton, Michael Schumacher'in 91 yarışlık galibiyet rekorunu kırıp 95'e çıkardığı ve 7  şampiyonluk rekoruna ortak olduğu yılın ardından şövalye ilan edilmiş oldu.

Hamilton, 2008'de ilk şampiyonluğunu kazanmasının ardından motor sporlarındaki hizmetlerinden dolayı aldığı Britanya İmparatorluk Nişanı'ndan 12 yıl sonra şövalye ilan edildi.

Hamilton böylece, daha önce şövalye olan Jack Brabham (1978) ve Jackie Stewart'ın (2001) ardından şövalye ilan edilen 3. Formula 1 şampiyonu oldu. Onların dışında 2000'de Stirling Moss da bu şerefe ulaştı. Ancak Hamilton, aktif bir şekilde yarışırken bu şerefe ulaşan ilk Formula 1 pilotu oldu.

F1 pilotları dışında, Williams F1 takımının kurucuları Frank Williams ve Patrick Head de 1999 ve 2015'te, farklı zamanlarda şövalye ilan edilmişlerdi.

Hamilton 35 yaşında, oldukça genç bir yaşta bu şerefe layık görüldü ancak modern dönemde bunu başaran en genç isim olamadı. Daha önce tenis yıldızı Andy Murray 29 yaşında, bisiklet yarışçıları Bradley Wiggins ve Chris Hoy ise 32 yaşında bu şerefe ulaşmışlardı. 

Ocak ayı itibariyle F1'in yeni CEO'su olacak Stefano Domenicali, Hamilton'ın başarılarını övdü.

Domenicali, "Lewis bu sporun gerçekten dev ismi. Onun etkisi hem araç içerisinde, hem de aracın dışında oldukça büyük. Başardıkları olağan üstü ve daha fazlası gelecek."

"F1'deki herkes onu hak ettiği başarıların takdiri nedeniyle tebrik ediyoruz ve 2021'de onun parlamasını daha fazla görmek için sabırsızlanıyoruz." demişti.

2008 FIA Formula 1 World champion Lewis Hamilton, and winning constructor Ferrari Team director Stefano Domenicali

2008 FIA Formula 1 World champion Lewis Hamilton, and winning constructor Ferrari Team director Stefano Domenicali

Photo by: FIA

Hamilton, bu ayın başında ikinci kez BBC'nin prestijli Yılın Spor Kişiliği oylamasını kazanmıştı. 

Hamilton bunun dışında ayrıca, futbolcu Lionel Messi ile 2020 Laureus Dünya Spor Ödülü'nü kazandı.

Bu gelişmeyi değerlendiren Mercedes'in takım patronu Toto Wolff, "Lewis, tüm zamanların en büyük yarış pilotlarından birisi ve döneminin en başarılı Britanyalı sporcusu. Tüm dünyada uzun zamandır sportif başarılarıyla tanınıyor. Bu sene ayrımcılığa karşı savaşırken, pist üstündeki mükemmelliğini güçlü sesiyle birleştirdi. Her açıdan 2020'nin lideriydi."

"Onun şövalye olacağı haberi, motor sporlarında kariyerindeki eşi benzeri olmayan başarısı ile artık hak ettiği takdiri aldığını gösteriyor. Britanya Krallığı, Sir Lewis Hamilton kalitesinde bir şampiyona ve elçiye sahip olduğu için büyük gurur duyabilir." dedi.

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Lewis Hamilton
Takımlar Mercedes
Editör Adam Cooper

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