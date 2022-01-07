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Formula 1 Haberler

Hamilton, sosyal medyanın en popüleri olmaya devam ediyor

Ekleyen:
, Şef Editör

Yedi kez Formula 1 dünya şampiyonu Lewis Hamilton, sosyal medyada en çok takipçisi olan Formula 1 pilotu olmaya devam ediyor.

Hamilton, sosyal medyanın en popüleri olmaya devam ediyor

Pist üstündeki başarılarının yanı sıra, pist dışında yaptıklarıyla da adından söz ettiren Lewis Hamilton, ününe ün katmaya devam ediyor.

Bugün itibariyle Formula 1 pilotlarının sosyal medya hesaplarına bakıldığında, en büyük takipçi sayısına Hamilton sahip olmaya devam ediyor.

Hamilton geçen yıl 21,5 milyon Instagram, 6,1 milyon Twitter ve 4,3 milyon Facebook olmak üzere toplamda 31,9 milyon takipçiye sahipti.

İngiliz pilot bu yıl 26,5 milyon Instagram takipçisine ulaştı. Facebook'taki takipçi sayısı 5,9 milyon olurken, Twitter'da da 6,9 milyona ulaştı. Sonuç olarak Hamilton, 39,3 milyonla zirvedeki liderliğini koruyor.

Bu, F1'in resmi hesaplarının toplam takipçi sayısı olan 35,5 milyondan daha fazla.

2021 F1 şampiyonu Verstappen'in takipçi sayısı da yaklaşık iki kat arttı. Hollandalı pilot, geçen yıl Instagram'da 4 milyon, Twitter'da 1,4 milyon, Facebook'ta ise 1,2 milyon takipçiye sahipti. Bu da 6,6 milyon toplam takipçiye denk geliyordu. 

Hollandalı pilot şimdi Instagram'da 7,8 milyon, Facebook'ta 2,3 milyon ve Twitter'da 2,4 milyon takipçiye ulaştı. Böylelikle toplam takipçi sayısı 12,3 milyon oldu.

Daniel Ricciardo 7,1 milyon takipçiden 10,3 milyon toplam takipçiye yükselirken, Charles Leclerc 5,2 milyon takipçiden 9,2 milyon takipçiye yükseldi.

Fernando Alonso 7,6 milyondan 8,7 milyona yükselirken, Sergio Perez de 4,2 milyondan 7,2 milyon takipçiye çıktı.

Lando Norris 3,5 milyondan 7,1 milyona, Valtteri Bottas ise 3 milyondan 4,4 milyona yükseldi.

En az takipçiye sahip isim yine Nikita Mazepin oldu. Rus pilot, geçen yıl 128 bin takipçiye sahipti ve bu yıl bu sayı 613 bine yükseldi.

*Takipçi sayılarında belli oranda oynama olabilir.

Takipçi sayıları

Pilot Takım Instagram Facebook Twitter Toplam
Lewis Hamilton Mercedes 26,5 milyon 5,9 milyon 6.9 milyon 39,3 m
Max Verstappen Red Bull 7,8 milyon 2,3 milyon 2,4 milyon 12,3 m
Daniel Ricciardo McLaren 6.1 milyon 1.6 milyon 2,6 milyon 10,3 m
Charles Leclerc Ferrari 6.9 milyon 932 bin 1.4 milyon 9,2 m
Fernando Alonso Alpine 3,8 milyon 2 milyon 2,9 milyon 8,7 m
Sergio Perez Red Bull 3,2 milyon 1,1 milyon 2,9 milyon 7,2 m
Lando Norris McLaren 4,7 milyon 884 bin 1.6 milyon 7,1 m
Valtteri Bottas Mercedes 2,9 milyon 442 bin 1,1 milyon 4,4 m
Pierre Gasly AlphaTauri 2,6 milyon 535 bin 905 bin 4 m
Carlos Sainz Ferrari 3,9 milyon - - 3,9 m
George Russell Williams 2,7 milyon - 1,1 milyon 3,8 m
Mick Schumacher Haas F1 2,3 milyon 799 bin 552.2 bin 3,6 m
Kimi Raikkonen Alfa Romeo 2,7 milyon - - 2,7 m
Esteban Ocon Alpine 1.2 milyon - 522.6 bin 1,7 m
Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 837 bin - 274 bin 1 m
Yuki Tsunoda AlphaTauri 809 bin - 269 ​​bin 1 m
Lance Stroll Aston Martin 673 bin 98 bin 303.7 bin 1 m
Nicholas Latifi Williams 413 bin 78 bin 240 bin 731bin
Nikita Mazepin Haas F1 545 bin - 65.7 bin 613bin
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