Hamilton, sosyal medyanın en popüleri olmaya devam ediyor

Pist üstündeki başarılarının yanı sıra, pist dışında yaptıklarıyla da adından söz ettiren Lewis Hamilton, ününe ün katmaya devam ediyor.

Bugün itibariyle Formula 1 pilotlarının sosyal medya hesaplarına bakıldığında, en büyük takipçi sayısına Hamilton sahip olmaya devam ediyor.

Hamilton geçen yıl 21,5 milyon Instagram, 6,1 milyon Twitter ve 4,3 milyon Facebook olmak üzere toplamda 31,9 milyon takipçiye sahipti.

İngiliz pilot bu yıl 26,5 milyon Instagram takipçisine ulaştı. Facebook'taki takipçi sayısı 5,9 milyon olurken, Twitter'da da 6,9 milyona ulaştı. Sonuç olarak Hamilton, 39,3 milyonla zirvedeki liderliğini koruyor.

Bu, F1'in resmi hesaplarının toplam takipçi sayısı olan 35,5 milyondan daha fazla.

2021 F1 şampiyonu Verstappen'in takipçi sayısı da yaklaşık iki kat arttı. Hollandalı pilot, geçen yıl Instagram'da 4 milyon, Twitter'da 1,4 milyon, Facebook'ta ise 1,2 milyon takipçiye sahipti. Bu da 6,6 milyon toplam takipçiye denk geliyordu.

Hollandalı pilot şimdi Instagram'da 7,8 milyon, Facebook'ta 2,3 milyon ve Twitter'da 2,4 milyon takipçiye ulaştı. Böylelikle toplam takipçi sayısı 12,3 milyon oldu.

Daniel Ricciardo 7,1 milyon takipçiden 10,3 milyon toplam takipçiye yükselirken, Charles Leclerc 5,2 milyon takipçiden 9,2 milyon takipçiye yükseldi.

Fernando Alonso 7,6 milyondan 8,7 milyona yükselirken, Sergio Perez de 4,2 milyondan 7,2 milyon takipçiye çıktı.

Lando Norris 3,5 milyondan 7,1 milyona, Valtteri Bottas ise 3 milyondan 4,4 milyona yükseldi.

En az takipçiye sahip isim yine Nikita Mazepin oldu. Rus pilot, geçen yıl 128 bin takipçiye sahipti ve bu yıl bu sayı 613 bine yükseldi.

*Takipçi sayılarında belli oranda oynama olabilir.

Takipçi sayıları