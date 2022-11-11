Hamilton, sosyal medya zorbalığı nedeniyle çocukların geleceğinden endişeli

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F1 pilotları, FIA temsilcisi Silvia Bellot'un Fernando Alonso'nun Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'sinde yedinci sıraya geri getirilmesinin ardından suistimal ve ölüm tehditlerine maruz kalmasından sonra son haftalarda çevrimiçi taciz konusunda endişelerini dile getirdiler.

Bu, geçen yılki tartışmalı Abu Dhabi sezon finalinin ardından eski yarış direktörü Michael Masi ve Williams sürücüsü Nicholas Latifi'ye yönelik benzer tehditlerin ardından geldi.

Çarşamba günü FIA, yönetim organının "zehirli içerik seviyelerini tespit etmek ve azaltmak" için yapay zekayı kullanacağı yeni bir ortaklık duyurdu.

FIA Başkanı Mohammed ben Sulayem, sosyal medya tacizini, daha önce yedi kez şampiyon Hamilton tarafından kullanılana benzer bir dille "acı verici" olarak nitelendirmişti.

F1'in sosyal medyadaki "kötüye kullanım ve zehirliliğe" nasıl son verebileceği sorulduğunda Hamilton, "Soru şu ki, bu konuda ne yapabiliriz?"

"Sosyal medyayı ben kontrol etmiyorum, hiçbirimiz bunu yapmıyoruz."

"Bu konuda platformlar ne yapıyor bilmiyorum ancak doğal olarak, insanları korumak için yapılabilecek daha çok şey olduğuna eminim ama çözümün ne olduğunu gerçekten bilmiyorum."

"Günümüzde bazı şeyleri yaşayan çocuklar için endişeleniyorum... Zorbalık yaşayan yetişkinlerden bahsediyoruz ama özellikle çocuklar, bu onların gelecekleri için çok zararlı olabilir."

"Bununla başa çıkmanın en iyi yolunun ne olduğunu bilmiyorum ama yapabileceğim tek şey benimkini nasıl kullandığımı kontrol etmek ve kendilerininkini kullanan diğerlerini daha iyi kullanmaya teşvik etmek." dedi.

Hamilton, Ben Sulayem'in desteğinin ve dilinin onun için ne anlama geldiği konusunda şunları söyledi: "Destek benim için gerçekten bir şey ifade etmiyor çünkü bunlar sadece kelimeler.

"Arka planda bir tür eylem olması gerekiyor." dedi.