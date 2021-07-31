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Formula 1 / Macaristan GP Haberler

Hamilton sorusu Verstappen'i kızdırdı

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Max Verstappen, Macaristan GP basın toplantısında, Lewis Hamilton'la Britanya Grand Prix'sinde yaşadığı temasın ardından, aralarında daha fazla mücadele olup olmayacağı sorusuna öfkeli şekilde yanıt verdi.

Hamilton sorusu Verstappen'i kızdırdı

Red Bull pilotu ve Mercedes'ten ana rakibi Lewis Hamilton, Britanya GP'sinde kaza yaptılar ve bu kaza, geride kalan iki haftada manşetleri süsledi. Red Bull, perşembe günü FIA'ya kazayla ilgili yeni kanıtlar sunarak olayı tekrar gözden geçirmesini istedi ancak bu talep reddedildi.

Macaristan GP sıralama turlarında Verstappen üçüncü oldu ve yarışa yumuşak lastikle başlayacak. Verstappen'in startta orta lastiği kullanacak Hamilton'a baskı yapmaya çalışması oldukça muhtemel.

FIA basın toplantısının moderatörü Tom Clarkson, bugünkü sıralama turları sonrası basın toplantısında, Hollandalı pilota ilk virajla ilgili hislerini sordu. Bu da Verstappen'i öfkelendirdi.

Clarkson, Hollandalı pilota, "Şimdi hem sana hem de Lewis'e bir sorum var. Silverstone'daki ilk turda yaşananlar hakkında bolca tartışma vardı. Eğer yarın starttan sonra tekerleği tekerleğe mücadele olursa..." dedi ve daha cümleyi bitirmeden Verstappen araya girdi.

Hollandalı pilot, "Bu konuya artık bir son verebilir miyiz?  Çünkü bu konuda çok fazla lanet soru aldık, bu korkunç."

"Gerçekten, tüm perşembe gününü bu aptalca saçmalıklara cevap vererek geçirdik. Bu konuya lütfen artık bir son verebilir miyiz?"

“Bizler yarışçıyız, yarışacağız ve elbette sert ama adil yarışacağız. Bu yüzden sadece birbirimizi zorlamaya devam edeceğiz." dedi.

Hamilton'a ekleyecek başka bir şeyi olup olmadığı soruldu ve İngiliz pilot başını salladı.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B is loaded onto a truck after his crash

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B is loaded onto a truck after his crash

Photo by: Sutton Images

Hamilton, pole pozisyonunun ardından verdiği röportaj esnasında, taraftarlar tarafından yuhalanmıştı.

Bu konudaki görüşü sorulduğunda Verstappen, “Tabii ki doğru değil ama günün sonunda, biz sürücülerin bu tür şeylerden rahatsız olmamamız gerektiğini düşünüyorum."

“Sadece yapmanız gereken işe odaklanmamız gerektiğini biliyoruz ve bu da araçta mümkün olan en iyi işi yapmak anlamına geliyor."

"Neyse ki sürüş esnasında kask takıyoruz ve bu yüzden önemli olduğu yerde hiçbir şey duymuyorsunuz. Bu, belki de diğer sporlardan biraz farklı olan bir şey." dedi.

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Bottas: ''En azından ön çizgideyim''

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