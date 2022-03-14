Hamilton: "Sorunlar yaşıyoruz fakat en iyi takım bizde"

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Mercedes, Bahreyn'de gerçekleştirilen testte, pek çok sorun yaşıyor gibi görünüyordu. Bununla beraber griddeki çoğu isim Mercedes'in blöf yaptığını düşünüyor. Bu isimler arasında Carlos Sainz ve Max Verstappen gibi isimler de var.

Bugün Dubai Expo-2020'ye katılan Hamilton, burada bir dizi soruyu yanıtladı ve takımı bir araya toplamak adına, bugün toplantı yapacağını söyledi.

Testle alakalı bir soruya yanıt veren 7 kez dünya şampiyonu, şöyle dedi: "Testler zordu. Durum çılgınca çünkü yıllar önce çok sayıda test günümüz vardı. Şimdi araç içerisinde sadece üç günümüz var ya da yok. Yani çok tur atamıyoruz."

"Bu hafta ilk yarış gerçekleştirilecek ve aracın davranışlarını incelemeye devam etmemiz gerekiyor. Belki de bu süreç en az dört yarış alacak."

"Bir sürü sorunumuz var. Gördüğünüz gibi herkes araç içerisinde aşağı yukarı zıplıyor. Şu an 37 yaşında oluğum için endişeleniyorum fakat takım arkadaşım George sadece 24 yaşında fakat onun dahi sorunları vardı, bunu sırtında hissediyordu. Yani konu yaş da değil."

"Testlerin kendisine gelirsek, zordu. Harika olan şey, buradan hemen sonra Brixworth'teki tüm çocuklarla motor, sürülebilirlik ve bu hafta nasıl daha fazla güç elde edebileceğimiz konusunda bir video konferans görüşmem olacak."

"Ardından Brackley'deki tüm mühendislerle, bu aracı nasıl ileri taşıyabileceğimizi, dalgalanmayı nasıl durdurabileceğimizi ve araçtan mümkün olan en yüksek performansı nasıl çıkarabileceğimizi konuşacağımız bir başka görüşmem olacak."

"Yani herkes heyecanlı ve mühendislerimiz bu zorluğu seviyorlar. Bu da iyi bir şey."

Testlerden mutlu olup olmadığı sorulduğunda Hamilton, "Bahreyn'deki pistte çok fazla tümsek olduğu için durum zor olacak. Fakat yarış akşam koşuluyor ve testlere kıyasla şartların daha iyi olacağını düşünüyorum."

"Umarım bu akşam takımla konuştuğumda, bana araçtan daha fazla performans almamıza yardımcı olacak bir şeyler bulduklarını söylerler!"

"Görünüşe bakılırsa pek çok hızlı araç var. Alfa Romeo hızlı görünüyordu, Valtteri Bottas iyi sonuçlar aldı. Red Bull'un hızı korkunç derecede hızlıydı, Ferrari de öyleydi."

"Fakat şüphesiz en iyi takım bizde." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, with Angela Cullen, Physio for Lewis Hamilton Fotoğraf: Motorsport Images