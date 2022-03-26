Hamilton: "Sorunlar büyük oranda devam ediyor"

Haberi dinle

Mercedes, sezonun ilk yarışında epey zorluk çekmiş buna rağmen Red Bull pilotlarının yolda kalmasıyla hasarı en aza indirmişti.

Takım bu hafta sonu dalgalanmayı azaltacak bazı çözümler deniyor fakat cuma günü pilotlar, dalgalanma sorunu yaşamaya devam ettiler.

Cuma gününün ardından konuşan Lewis Hamilton şöyle dedi: "Bizim için iyi bir gün oldu."

"Son yarışta yaşadığımız sorunların çoğu hâlâ devam ediyor fakat onlar üzerinde çalışıyoruz."

"Yüksek hızlı virajlar nedeniyle buradaki durum biraz daha zor fakat pistteki yol tutuş çok iyi ve bundan ötürü sadece düzlüklerde biraz daha fazla hız bulmamız gerekiyor."

"Bu gece başımızı önümüze eğeceğiz, bugünden gelen verilere bakacağız ve kendimizi sıralama turları için en iyi konuma getireceğiz."

George Russell da yapılacak işler olduğunu ve karşılarına çıkacak olası fırsatları değerlendirmeleri gerektiğini söyledi.

"Son derece hızlı ve sürücüler için oldukça heyecanlı olan Cidde pistine geri dönmek harika. Fakat geçen hafta sonu Bahreyn'de karşılaştığımız sorunlar hâlâ devam ediyor."

"Red Bull ve Ferrari ile aradaki farkı kapatmak adına hâlâ yapacak çok fazla iş olduğunu biliyoruz."

"Bu hafta sonu mücadeleye devam edeceğiz. Sıralama turlarında elimizden gelenin en iyisini yapmaya ve yarışta mümkün olduğunca çok puan kazanmaya çalışacağız.

"Böyle bir pistte her şey olabilir, bu yüzden ortaya çıkan her fırsattan yararlanmak için liderlere ayak uydurmak önemli olacak."

George Russell, Mercedes W13 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images