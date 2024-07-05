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Formula 1 Britanya GP

Hamilton: "Sonuç gerçek hızımızı yansıtmıyor"

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, antrenman sonuçlarının gerçek tabloyu yansıtmadığını söyledi.

Ezel Tan
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Lewis Hamilton, antrenman turların tıpkı George Russell gibi geride kaldı ve bundan ötürü Mercedes'in temposu hakkında çeşitli yorumlar yapıldı.

Fakat Hamilton gerçek tempolarını göstermediklerini söyledi.

Hamilton şöyle konuştu: "Araç bugün genel olarak iyi hissettirdi."

"Hâlâ ön taraftakilerin biraz gerisindeyiz ama bugün cesaret vericiydi. Zamanların gerçek tempomuzu tam olarak yansıttığını düşünmüyorum ama yine de bu gece yapmamız gereken işler olduğunu biliyoruz."

"Bu nedenle daha fazla performans elde etmek için elimizden geleni yapacağız. Umarım yapacağımız çalışmalar bizi öndekilere biraz daha yaklaştırabilir."

"Silverstone'da olmak gerçekten harika. Taraftarların sayısı her geçen yıl artıyor gibi görünüyor; bugün tüm desteklerini görmek harikaydı."

"Umarım hafta sonunun geri kalanında onlara neşelendirecek şeyler sunabiliriz."

 

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