Hamilton: "Sonuç gerçek hızımızı yansıtmıyor"
Mercedes pilotu Lewis Hamilton, antrenman sonuçlarının gerçek tabloyu yansıtmadığını söyledi.
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Lewis Hamilton, antrenman turların tıpkı George Russell gibi geride kaldı ve bundan ötürü Mercedes'in temposu hakkında çeşitli yorumlar yapıldı.
Fakat Hamilton gerçek tempolarını göstermediklerini söyledi.
Hamilton şöyle konuştu: "Araç bugün genel olarak iyi hissettirdi."
"Hâlâ ön taraftakilerin biraz gerisindeyiz ama bugün cesaret vericiydi. Zamanların gerçek tempomuzu tam olarak yansıttığını düşünmüyorum ama yine de bu gece yapmamız gereken işler olduğunu biliyoruz."
"Bu nedenle daha fazla performans elde etmek için elimizden geleni yapacağız. Umarım yapacağımız çalışmalar bizi öndekilere biraz daha yaklaştırabilir."
"Silverstone'da olmak gerçekten harika. Taraftarların sayısı her geçen yıl artıyor gibi görünüyor; bugün tüm desteklerini görmek harikaydı."
"Umarım hafta sonunun geri kalanında onlara neşelendirecek şeyler sunabiliriz."
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