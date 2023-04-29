Hamilton: "Son turumda hava koridoru yakalayamadım"

Avustralya'da podyuma dönen Mercedes, beklendiği üzere düzlük hızına önem veren Bakü'de nispeten zor bir hafta sonu geçirmekte.

Sıralama turlarında George Russell'ı ikinci bölümde kaybeden takım, sprint sıralamasında ise biraz daha hızlıydı ve Russell ile dört, Lewis Hamilton ile altıncılığı almayı başardı.

Son turunda normalde önünde olduğu Russell'ın gerisinde kalan Hamilton, arka tarafı kontrol etmekte zorlandığını itiraf ediyor.

Hamilton, "Aslında iyi bir gün geçiriyordum, Q1 ve Q2 gayet iyiydi. Ancak son turumda aracın arkasını kontrol etmekte zorlandım ve hava koridoruna da sahip değildim. Red Bull çok öndeydi."

"Biraz talihsiz bir durum fakat her şeyimi verdim, isteyebileceğiniz tek şey de bu."

"Eğlenceli bir gündü, zaten sıralamalar her zaman eğlencelidir. Başka bir sıralama seansındaymışız gibi hissettim."

"Sprint yarışı sadece 17 tur, bu süre zarfında yapabileceğiniz çok şey yok. Umarım mücadeleye katılma imkanımız olur." dedi.