Önceki / Resmi: Sargeant sprint yarışından çekildi
Formula 1 / Azerbaycan GP Haberler

Hamilton: "Son turumda hava koridoru yakalayamadım"

Lewis Hamilton, son turunda hava koridoru bulamadığı ve arka tarafı kontrol edemediği için geri kaldığını öne sürmekte.

Altay Gök
Ekleyen:
Hamilton: "Son turumda hava koridoru yakalayamadım"

Avustralya'da podyuma dönen Mercedes, beklendiği üzere düzlük hızına önem veren Bakü'de nispeten zor bir hafta sonu geçirmekte.

Sıralama turlarında George Russell'ı ikinci bölümde kaybeden takım, sprint sıralamasında ise biraz daha hızlıydı ve Russell ile dört, Lewis Hamilton ile altıncılığı almayı başardı.

Son turunda normalde önünde olduğu Russell'ın gerisinde kalan Hamilton, arka tarafı kontrol etmekte zorlandığını itiraf ediyor.

Hamilton, "Aslında iyi bir gün geçiriyordum, Q1 ve Q2 gayet iyiydi. Ancak son turumda aracın arkasını kontrol etmekte zorlandım ve hava koridoruna da sahip değildim. Red Bull çok öndeydi."

"Biraz talihsiz bir durum fakat her şeyimi verdim, isteyebileceğiniz tek şey de bu."

"Eğlenceli bir gündü, zaten sıralamalar her zaman eğlencelidir. Başka bir sıralama seansındaymışız gibi hissettim." 

"Sprint yarışı sadece 17 tur, bu süre zarfında yapabileceğiniz çok şey yok. Umarım mücadeleye katılma imkanımız olur." dedi.

paylaşım
yorumlar

Resmi: Sargeant sprint yarışından çekildi
Altay Gök Daha fazlası
Altay Gök
Canlı anlatım: Azerbaycan GP sprint yarışı

Canlı anlatım: Azerbaycan GP sprint yarışı

Formula 1
Azerbaycan GP

Canlı anlatım: Azerbaycan GP sprint yarışı Canlı anlatım: Azerbaycan GP sprint yarışı

Leclerc: "Ferrari'nin zirvede olması gerek!"

Leclerc: "Ferrari'nin zirvede olması gerek!"

Formula 1
Azerbaycan GP

Leclerc: "Ferrari'nin zirvede olması gerek!" Leclerc: "Ferrari'nin zirvede olması gerek!"

Canlı anlatım: Azerbaycan GP sprint shootout

Canlı anlatım: Azerbaycan GP sprint shootout

Formula 1
Azerbaycan GP

Canlı anlatım: Azerbaycan GP sprint shootout Canlı anlatım: Azerbaycan GP sprint shootout

Son Haberler

Tsunoda'nın sprint yarışında yarış dışı kalmasına De Vries ile temas sebep olmuş

Tsunoda'nın sprint yarışında yarış dışı kalmasına De Vries ile temas sebep olmuş

F1 Formula 1
Azerbaycan GP

Tsunoda'nın sprint yarışında yarış dışı kalmasına De Vries ile temas sebep olmuş Tsunoda'nın sprint yarışında yarış dışı kalmasına De Vries ile temas sebep olmuş

Piastri: "10. olduğum için mutluyum"

Piastri: "10. olduğum için mutluyum"

F1 Formula 1
Azerbaycan GP

Piastri: "10. olduğum için mutluyum" Piastri: "10. olduğum için mutluyum"

Quartararo: "Takımın zihniyetini değiştirmesi gerek"

Quartararo: "Takımın zihniyetini değiştirmesi gerek"

MGP MotoGP
İspanya GP

Quartararo: "Takımın zihniyetini değiştirmesi gerek" Quartararo: "Takımın zihniyetini değiştirmesi gerek"

Leclerc: "Güvenlik aracı esnasında pistte kedi vardı"

Leclerc: "Güvenlik aracı esnasında pistte kedi vardı"

F1 Formula 1
Azerbaycan GP

Leclerc: "Güvenlik aracı esnasında pistte kedi vardı" Leclerc: "Güvenlik aracı esnasında pistte kedi vardı"

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.