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Formula 1 / Son dakika

Hamilton, son 10 yılın en çok para kazanan sporcuları arasına girdi

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Hamilton, son 10 yılın en çok para kazanan sporcuları arasına girdi
Ekleyen:
, редактор
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
25 Ara 2019 15:40

Altı kez Formula 1 dünya şampiyonu Lewis Hamilton, Lebron James, Lionel Messi ve Floyd Mayweather ile birlikte son on yılın en çok kazanan sporcuları arasında yer aldı.

Lewis Hamilton, 2013 yılında Mercedes'e geçti ve yaşadığı şampiyonluklarla birlikte kazandığı parayı da giderek arttırdı.

Hamilton şimdilerde bonuslarla birlikte yıllık 50 milyon dolardan fazla para kazanıyor ve Forbes'in haberine göre 2010-19 yılları arasındaki on yıllık süreçte, en çok para kazanan 10. sporcu oldu.

Hamilton bu süreçte 400 milyon dolar kazandı.

Bu rakamın içerisinde, maaşlar, bonuslar, ödüller ve doğrudan spor faaliyetleriyle ilgili diğer gelirler yer alıyor.

Ancak pazarlama ve spor dışı faaliyetlerden elde edilen gelirler bu rakama dahil edilmiyor.

Listenin ilk sırasında 915 milyon dolarla ünlü boskçu Floyd Mayweather yer alıyor. 

Son 10 yılın en çok kazanan 10 sporcusu: 

1. Floyd Mayweather (Boks), 915 milyon dolar

2. Cristiano Ronaldo (Futbol), 800 milyon dolar

3. Lionel Messi (Futbol), 750 milyon dolar

4. LeBron James Basketbol), 680 milyon dolar

5. Roger Federer (Tenis), 640 milyon dolar

6. Tiger Woods (Golf), 615 milyon dolar

7. Phil Mickelson (Golf), 480 milyon dolar

8. Manny Pacquiao (Boks), 435 milyon dolar

9. Kevin Durant (Basketbol), 425 milyon dolar

10. Lewis Hamilton (Formula 1), 400 milyon dolar

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Seri Formula 1
Pilotlar Lewis Hamilton Şimdi al
Editör Иван Матушкин

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