Hamilton: "Sırt ağrısı endişesi nedeniyle uzun sürüşü bıraktık"

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Hamilton ve takım arkadaşı George Russell, Bakü Şehir Pisti'nde çok fazla dalgalanma sorunu yaşıyorlar. Russell, bu sorunun düzlüğün sonunda görüşünü etkilediğini söylerken, Hamilton sıralamalarda dalgalanmanın artık çok tehlikeli bir seviyeye ulaştığını söylemişti.

Hamilton, Cuma günkü antrenmanlarda sırt ağrısı nedeniyle planladıkları uzun sürüşü tamamlayamadığını açığa çıkardı. Şampiyon pilot ayrıca, Cuma akşam yaptıkları değişikliğin düzlük sonunda yaşadıkları dalgalanmayı azalttığını ancak virajlı bölgelerde arttırdığını söyledi.

Hamilton, "Dürüst olmam gerekirse, dün (cuma günü) düzlüğün sonunda çok fazla dalgalanma yaşıyorduk. Bu çok fena sırt ağrısına neden olduğu için uzun sürüşümü tamamlayamadım."

"Tanrı Angela'dan razı olsun. Her akşam bana fizyoterapi ve akupunktur yapıyor. Bu sabah çok fazla ağrıyla kalktım."

"Şu anda düzlüğün sonundaki dalgalanma o kadar kötü değil ancak bu sefer virajlarda kötü. Sürekli olarak bariyerlerden uzakta kalmaya çalışıyoruz. Umarım yarışta daha fazla yakıtla daha az sorun yaşarız ancak düzlükte çok yavaşız."

"Bunun sebeplerinden birisinin dalgalanma olduğundan eminim çünkü zemine her dokunduğumuzda yavaşlıyoruz. Ancak diğerlerinde Monza tarzı arka kanat var. Bu yüzden daha yapmamız gereken çok şey var." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Hamilton, pist üstünde kalmanın görüş açısından da endişe verici olduğunu düşünüyor.

Hamilton, "Bu sene görüş açısı tüm sezon boyunca aynıydı. Yani kesinlikle zor. Ancak bana göre hızlı virajlarda duvarlardan uzakta durmaya çalışmak daha zorlayıcıydı. Şu anda yaptığımız hiçbir şey... Çok fazla şeyi değiştirdik ancak işe yaramıyor."

"Bu çılgın bir şey çünkü Barselona'da hiç dalgalanma yoktu ancak diğer her yerde bu sorunu yaşadık. Bu, şu anda aşamadığımız bir olay." dedi.

Hamilton, FIA'nın bu konuda bir şeyler yapması gerektiğini belirten pilotlardan birisi oldu ve bu konu, Cuma günkü toplantıda gündeme getirildi.

Hamilton, "Bu, güvenlik sorunu olabilir. Dediğim gibi virajda 280 km/s hızla giderken tabanınız yere vuruyor. Bunu durdurabilmek için yapabileceğimiz pek fazla bir şey yok."

"4 sene boyunca araç bu şekilde olamaz. Bu yüzden bunun üzerinde çalışmaları lazım. Tüm pilotların bu konu hakkında konuştuğunu düşünüyorum." dedi.

Hamilton ayrıca takımın bu sorun üzerinde çalışmaya devam ettiğini belirtti.

Hamilton, "Şimdiden Barselona'yı özledim. Orada düzlükte sürerken bir sorun yoktu. Valtteri gibi bazı pilotlarla konuştuğumda, onlara zıplayıp zıplamadıklarını soruyorum. Valtteri buna 'hayır' dedi. Bunun ne kadar güzel olabileceğini hayal edebiliyor musunuz? Sonunda biz de o noktaya ulaşacağız."

"Durum şu anda böyle, karşılaştığımız gerçeği kabulleniyoruz. Şu anda yapabileceğim bir şey yok. Dün gece 1:30'a kadar buradaydım. Tüm mekanikerler ve mühendisler, çalışma yasağı nedeniyle gittiler ancak ben veriler üzerinde çalıştım ve elimden gelen her şeyi yaptım. Fabrikadaki ekiple çalışıyorum."

"Fabrikada simülatörde 2 gün geçirdim. Elimden gelen her şeyi veriyorum. Yapabileceğim daha fazla şey yok. Bugün dalgalanma nedeniyle sadece düzlükte George karşısında 0.1 sn'den daha fazla kaybettim. Durum bu. Çalışmaya devam ediyoruz." dedi.