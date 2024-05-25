Hamilton: "Sıralamalara başlamadan önce, 0.2 sn yavaş olacağımı biliyordum"
Lewis Hamilton, Monako GP sıralamalarında hayal kırıklığı yaşadığını çünkü daha sıralamalara başlamadan önce 0.2 sn kaybedeceğini bildiğini söyledi.
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Hamilton, Monako GP hafta sonuna birinci antrenman seansında lider olması sayesinde harika başlamıştı. Şampiyon pilot ikinci antrenmanda, lider Charles Leclerc'in ardında 2. olarak gücünü sürdürdü ancak sıralamalarda ancak 7. olabildi.
Hamilton, Mercedes'in Monako'ya sadece bir set güncelleme getirmesi nedeniyle güncellemeleri alan takım arkadaşı George Russell'ı geçmesinin zor olacağını bildiğini, sonuçtan pek memnun olmadığını söyledi.
Sky Sports F1'e konuşan Hamilton, "Dün harika hissettirdi. Bu aracı geliştirmek için gerçekten çok çalıştık ve en başından beri harika hissettirdi."
"Açıkçası dün ve bu sabah bunun faydasını gördük. Köklü değişiklikler ya da buna benzer bir şey yapmıyoruz."
"Takım fabrikada son iki yarışa ve bu hafta sonuna bir güncelleme getirmek için gerçekten çok çalıştı ama elimizde sadece bir tane var, o da George'da."
"George'u geride bırakmanın zor olacağını tahmin ediyordum çünkü güncellenmiş bileşene o sahipti ama güncelleme getirdiğimizi görmek harika."
"Sıralamalara geldiğimizde, anlayamıyorum. Sıralamalara girerken otomatik olarak 0.2 sn kaybedeceğimi zaten biliyordum. Bu kesinlikle sinir bozucu ve cevabını bilmediğim bir şey."
"Farklı bir sürüş yapmıyorum. Turlar harikaydı. Sadece bazı nedenlerden dolayı eksikti." dedi.
Takım Patronu Toto Wolff ise bu hafta sonu için hedeflerine ulaştıklarını söyledi.
Wolff, "5 ve 7. sıra hemen hemen beklediğimiz gibi. Performansımız iyiydi. İkinci sıra ile aramızda çok az bir fark vardı."
"Tüm hedeflerimize ulaştık ancak şu anda aracın performansı belki de budur. Monako'da pole pozisyonunun 0.27 sn gerisinde kalmak iyi denebilir." dedi.
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