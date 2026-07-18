Hamilton: "Sıralamada kullandığım araç, daha farklı hissettiriyordu"

Sıralama turlarının ardından konuşan Hamilton, aracın durumu ve seanstaki hisleri hakkında şunları söyledi: "Üçüncü antrenmandaki hasardan sonra ekibin arabayı tamir etmek konusundaki başarısı tek kelimeyle muazzamdı.”

“Araç üçüncü antrenmanda harika hissettiriyordu ve kendime güvenim tamdı. Tabii ki pole pozisyonu için savaşamazdık çünkü rakiplerimiz gerçekten çok hızlıydı.”

“Ancak o seanstaki araçla muhtemelen üçüncülük gibi bir derece elde edebilirdik. Sıralama turlarına girdiğimdeyse biraz süre kaybettiğimi fark ettim. Sıralamada kullandığım araç, daha farklı hissettiriyordu. Yine de elimdekiyle yapabileceğimin en iyisini yaptım.”

“Mekanikerler aracı tamir edebilmek için son dakikaya kadar sınırları zorladılar. Bunu başardıkları için onlara minnettarım. Attığım turların gayet iyi olduğunu düşünüyorum.”

“Ancak arka süspansiyonda bir şeyler farklıydı. Bu yüzden aracın dengesi, kendimi harika hissettiğim üçüncü antrenman seansındaki gibi değildi. Umarım araç yarışta daha iyi durumda olur."

Lewis Hamilton, Ferrari Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Mercedes ile aralarındaki farkın motor gücünden mi kaynaklandığı sorusuna değinen Hamilton, pist üstündeki duruma açıklık getirdi: "Verileri henüz incelemediğim için tam olarak emin değilim. Ancak son sektörde süre kaybettiğimi net bir şekilde biliyorum ki orası tamamen motor gücüne dayalı bir yer.”

“İlk sektörde de biraz kayıp var ama genel olarak Mercedes çok hızlı. Düzlüklerin yüzde 50 oranında daha fazla olduğu böyle bir pistte bu durum zaten beklediğimiz bir şeydi.”

“Hafta sonu boyunca enerji dağıtımı konusunda hep üstündüler, özellikle de sıralama turlarında.”

“Yarın kesinlikle daha iyi bir durumda olacağımızı düşünüyorum, onları yakalamak için her şeyimizi ortaya koyacağız."