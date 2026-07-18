Ana içeriğe geç

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Formula 1 Belçika GP

Hamilton: "Sıralamada kullandığım araç, daha farklı hissettiriyordu"

Lewis Hamilton, Belçika GP sıralama turlarının ardından basına konuştu ve aracın eskisi gibi hissettirmediğine dikkat çekti.

Neşe Akkoyun
Yayın tarihi:
Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Sıralama turlarının ardından konuşan Hamilton, aracın durumu ve seanstaki hisleri hakkında şunları söyledi: "Üçüncü antrenmandaki hasardan sonra ekibin arabayı tamir etmek konusundaki başarısı tek kelimeyle muazzamdı.” 

“Araç üçüncü antrenmanda harika hissettiriyordu ve kendime güvenim tamdı. Tabii ki pole pozisyonu için savaşamazdık çünkü rakiplerimiz gerçekten çok hızlıydı.” 

“Ancak o seanstaki araçla muhtemelen üçüncülük gibi bir derece elde edebilirdik. Sıralama turlarına girdiğimdeyse biraz süre kaybettiğimi fark ettim. Sıralamada kullandığım araç, daha farklı hissettiriyordu. Yine de elimdekiyle yapabileceğimin en iyisini yaptım.”

“Mekanikerler aracı tamir edebilmek için son dakikaya kadar sınırları zorladılar. Bunu başardıkları için onlara minnettarım. Attığım turların gayet iyi olduğunu düşünüyorum.” 

“Ancak arka süspansiyonda bir şeyler farklıydı. Bu yüzden aracın dengesi, kendimi harika hissettiğim üçüncü antrenman seansındaki gibi değildi. Umarım araç yarışta daha iyi durumda olur."

Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Mercedes ile aralarındaki farkın motor gücünden mi kaynaklandığı sorusuna değinen Hamilton, pist üstündeki duruma açıklık getirdi: "Verileri henüz incelemediğim için tam olarak emin değilim. Ancak son sektörde süre kaybettiğimi net bir şekilde biliyorum ki orası tamamen motor gücüne dayalı bir yer.” 

“İlk sektörde de biraz kayıp var ama genel olarak Mercedes çok hızlı. Düzlüklerin yüzde 50 oranında daha fazla olduğu böyle bir pistte bu durum zaten beklediğimiz bir şeydi.” 

“Hafta sonu boyunca enerji dağıtımı konusunda hep üstündüler, özellikle de sıralama turlarında.” 

“Yarın kesinlikle daha iyi bir durumda olacağımızı düşünüyorum, onları yakalamak için her şeyimizi ortaya koyacağız."

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Russell: "Tek elim bağlı yarışıyor gibi hissediyorum"

Öne Çıkan Yorumlar
Daha fazlası
Neşe Akkoyun

Piastri: "Yarışta batarya yönetimi çok kritik olacak"

Formula 1
Formula 1
Belçika GP
Piastri: "Yarışta batarya yönetimi çok kritik olacak"

Sainz: "Araç adeta uykudan uyandı"

Formula 1
Formula 1
Belçika GP
Sainz: "Araç adeta uykudan uyandı"

Leclerc: "Son turum hakkında biraz hayal kırıklığı yaşıyorum"

Formula 1
Formula 1
Belçika GP
Leclerc: "Son turum hakkında biraz hayal kırıklığı yaşıyorum"

Son Haberler

Piastri: "Yarışta batarya yönetimi çok kritik olacak"

Formula 1
F1 Formula 1
Belçika GP
Piastri: "Yarışta batarya yönetimi çok kritik olacak"

Hamilton: "Sıralamada kullandığım araç, daha farklı hissettiriyordu"

Formula 1
F1 Formula 1
Belçika GP
Hamilton: "Sıralamada kullandığım araç, daha farklı hissettiriyordu"

Russell: "Tek elim bağlı yarışıyor gibi hissediyorum"

Formula 1
F1 Formula 1
Belçika GP
Russell: "Tek elim bağlı yarışıyor gibi hissediyorum"

Sainz: "Araç adeta uykudan uyandı"

Formula 1
F1 Formula 1
Belçika GP
Sainz: "Araç adeta uykudan uyandı"

Özellik

Prime içeriğini keşfedin

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle