Hamilton: "Sıralamada ilk 10'a girmek zor olacak"

Imola'ya büyük bir güncelleme getirmeyi planlayan Mercedes, yarışın iptalinden dolayı revize edilen W14 aracını ilk kez Monako'da görücüye çıkardı.

Ancak Monako'nun güncellemelerin etkisinin tam olarak görülmesi için uygun bir pist olmaması sebebiyle takım, dört gözle İspanya'yı bekliyordu.

Cuma günkü ilk ve ikinci antrenman seanslarında Hamilton 12. ve 11. sıralarda yer aldı.

Britanyalı pilot günü şu şekilde özetledi: "Genel olarak iyiydi."

"Yani, elimizden geldiğince mücadele ediyoruz. Evet, ilk günün zor olduğunu söyleyebilirim, lastik aşınmaları konusunda oldukça zorlandık."

"Tabii ki geçen haftaya kıyasla fark var, ama tamamen odaklanmış durumdayız. Bence yarış temposu fena görünmüyordu. Sadece tek turda nasıl daha fazlasını elde edebileceğimizi bulmaya çalışmamız gerekiyor."

Son şikanın kaldırılması hakkındaki yorumu sorulduğunda Hamilton, "Harika, kesinlikle daha hızlı hale geldi."

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, in the pit lane Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

"Diğerine kıyasla kesinlikle bunu tercih ederim çünkü çok daha eğlenceli. Oradan geçen kimseyi tam olarak izlemedim, bu yüzden yarışta nasıl olacağını bilmiyorum. Ama kesinlikle dereceyi zorlaştıracak." yanıtını verdi.

Sıralama turlarından beklentileri hakkında Hamilton, tüm takımların gelişim gösterdiğinden ve ilk 10'a girmesinin oldukça zor olacağından bahsetti.

"Bugünkü hızıma bakarak ilk 10'a girmenin şu anda benim için zor olduğunu düşünüyorum."

"Umarım bu gece bazı değişiklikler yaparız. 5. sıradan 10. sıraya kadar olan orta grup ile aramızdaki fark çok ama çok yakın."

"Etrafımızdaki herkesin nasıl geliştiğini görmek etkileyici. Ocon'a bakarsak, Alpine'ler harika gidiyor. Aston Martin'in Red Bull'un hemen arkasında ikinci olduğunu gördük ki bu gerçekten çok etkileyici. Yani kolay olmayacağı kesin."

"İstediğimiz kadar hızlı olmadığımızı düşünürsek yağışlı hava bize yardımcı olabilir. Bu gece de doğru ayar değişikliklerini yapmak için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım çünkü bu ayarla yapabileceğimi bildiğim iyileştirmeler var."